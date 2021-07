El nuevo mapa de las usurpaciones de tierras en la provincia de Buenos Aires: fuerte reclamo del sector inmobiliario al gobernador Axel Kicillof

En el conurbano y en el Gran La Plata, las tomas se incrementan día tras día. En la capital bonaerense y en La Matanza es donde más proliferan, movimientos de izquierda están detrás de algunas usurpaciones.

En la provincia de Buenos Aires las tomas de tierras vuelven a ser una preocupación para el gobernador Axel Kicillof; su ministro de Seguridad, Sergio Berni; y Andrés “Cuervo” Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad y encargado de desactivar estos conflictos. En cada uno de los distritos del conurbano bonaerense hay usurpaciones activas o intentos de asentamientos casi a diario .

Este año, a diferencia del anterior durante el pico de la primera ola del COVID-19, no son usurpaciones de grandes extensiones, como las 120 hectáreas en Presidente Perón, en la localidad de Guernica; o el predio de 160 hectáreas del Club de Planeadores, en La Plata; que sigue activo. Las actuales tomas son de menor envergadura, pero se replican de manera constante. Alguna de ellas degeneran en hechos muy violentos. Ejemplo de esto fueron los desalojos llevados adelante por la Policía bonaerense, bajo orden judicial, en Lomas de Zamora y Moreno. En esos casos, los más recientes que se conocen, terminaron con heridos, detenidos y un patrullero roto.

Un cuarenta por ciento de las tomas se judicializan, la otra mitad no. Son impedidas por vecinos, por las autoridades municipales, o por la Policía, que actúa desalentando la maniobra al ser alertada sobre el delito en curso.

Desalojo de tierras en Moreno

“ Los últimos 150 días sentimos una escalada de tomas importantísima y preocupante en todo el país, principalmente en el Conurbano bonaerense y La Plata (...) Inclusive en algunas tierras donde se están preparando por sus legítimos dueños para un loteo privado y otras de propiedad estatal, donde, sin mediar aviso alguno y de madrugada, llegan camiones con familias conformadas de distinta manera a las cuales se les suman los aprovechadores de siempre. Demarcan una zona, ponen unas chapas y maderas para marcar territorio y decir ‘esta parcela es mía’”, expuso en un duro e inusual comunicado la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires firmado por su vicepresidente Marcelo Babenco. El extenso escrito es uno de los tantos testimonios del recrudecimiento de las usurpaciones bonaerenses.

Por su parte, el 11 de junio pasado, el Centro Industrial y Comercial de Avellaneda también expresó su repudio ante la proliferación de usurpaciones en ese distrito y en sus alrededores con una carta a la comunidad en la que expresa: “Ante los hechos que son de público conocimiento, relacionado a la toma de tierras realizadas ilegalmente, con mucha preocupación manifestamos: reconocemos la existencia de una problemática habitacional endémica que debe ser atendida mediante políticas concretas de acceso al suelo y a la vivienda por parte de los gobiernos nacional, provincial y municipal. Rechazamos de manera contundente la metodología de usurpación de terrenos, como herramienta para la obtención de tierras. La necesidad no justifica estar al margen de la ley (...) Repudiamos totalmente las agresiones sufridas por las fuerzas de seguridad, quienes exponen su integridad física en pos de garantizar el cumplimiento de la ley”.

El escrito fue publicado una semana después de al menos tres tomas simultáneas en el distrito y el día posterior a que el Concejo Deliberante de Avellaneda, territorio político del ministro de Vivienda, Jorge Ferraresi, aprobara, sin previo debate, una ordenanza que establece que los dueños de terrenos vacíos o con edificaciones frenadas tienen un plazo máximo de ocho años para construir o terminarlas. Si no lo hacen, el municipio puede declarar la utilidad pública y expropiar.

En diálogo con Infobae, funcionarios provinciales reconocen que algunas tomas están motorizadas por organizaciones sociales o partidos de izquierda que buscan rédito anclados en una demanda por la falta de viviendas, o la pérdida de techo al no poder seguir abonando un alquiler ante la falta de trabajo. Aseguran, también, que “no hay una espiralización de tomas”.

En Lanús, la policía y la secretaría de Seguridad desalojó la toma del Barrio Acuba

En los tribunales de La Plata, en los últimos dos meses se registraron treinta y cinco denuncias por usurpaciones de predios privados. En los de La Matanza, dieciséis, pero al menos otras diez no se llegaron a judicializar. En Quilmes, Brandsen, Avellaneda, Lanús y Florencio Varela se desactivaron al menos cinco en cada uno de los distritos.

“Vamos por más tomas”

“ Las tomas volvieron. Y volvieron con todo. Y vamos por más. Hay muchas, en toda la Provincia. El gobierno no solucionó el tema Guernica por eso los vecinos, las familias van a cortar, la semana próxima, el Puente Pueyrredón y nosotros vamos a acompañar ”. La frase fue expresada, el jueves pasado, por un dirigente del Polo Obrero durante la última asamblea que se realizó previo al desalojo que por orden judicial encabezó la Policía bonaerense en Moreno. El predio está ubicado entre las calles Los Maestros y Río de La Plata. Allí se habían asentado unas 200 familias. Fue el último gran operativo desplegado por los hombres a cargo de Berni, aunque no tuvo cobertura mediática.

El desalojo de las 200 familias fue tumultuoso. Los efectivos de las comisarías locales y del Cuerpo de Infantería, ingresaron al predio usurpado el 27 de julio a las seis de la tarde. En ese momento, parte de los integrantes del asentamiento desmalezaban el predio con machetes y delimitaban de manera precaria con palos e hilos los terrenos.

El avance de las fuerzas de Berni intentó ser repelido con piedras y garrotes. Al promediar el procedimiento, llegaron en varios vehículos otras personas de la localidad de José C. Paz para brindar apoyo a los usurpadores.

El resultado: dos efectivos con lesiones leves, tres heridos por los disparos de balas de goma y diez detenidos. Una de ellas, Estela Romero delegada del Polo Obrero de José C. Paz. A través de su cuenta de Twitter, la ex diputada Romina del Plá, integrante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, reclamó por su liberación.

En Berazategui, unas 200 familias intentaron tomar un predio con viviendas sociales abandonadas. La Policía evitó la usurpación

En diálogo con Infobae, Eduardo Belliboni, uno de los referentes del Polo Obrero, advirtió que la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires seguirá y se va a agudizar: “Crece la ocupación de predios ante la desesperación de familias sin techo y la absoluta inacción del gobierno de Kicillof que tiene como única política el desalojo ”.

El dirigente aseguró también que hay varias tomas recientes apoyadas por su organización, entre otros distritos, en La Matanza y están ubicadas en el complejo de viviendas del km 32 en la localidad Los Ceibos; tres en Rafael Castillo, otras dos en los barrios 17 de Septiembre y 11 de Marzo, en González Catán.

El procedimiento anterior al de Moreno, donde también hubo disturbios ocurrió hace unos días atrás, el 25 de junio, en Lomas de Zamora, en el barrio Villa Centenario. Allí unas 50 personas usurpaban el predio ubicado en la calle Millán 63. Mientras los efectivos esperaban la llegada de la Guardia del Infantería y del grupo especial GAD, la policía, ubicada a metros de la toma, “fueron agredidos a ladrillazos”, según se lee en el expediente judicial. En el tumulto, los usurpadores rompieron la luneta de un móvil municipal. La orden judicial terminó coronada con varios heridos y cinco detenidos. El lugar fue reintegrado a su dueño Juan Leguizamón por orden de UFI N°5 de Omas de Zamora.

La lista de conflictos similares es extensa. En Lanús la intendencia, a través de la Secretaría de Seguridad desalojaron la toma en un predio del barrio Acuba, lugar donde, en abril pasado se había instalado 80 familias. Las autoridades comunales, al frente de Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio) firmaron un acta compromiso que fue elevado a la Justicia.

En Hudson, la Policía provincial evitó que unas 200 familias provenientes de Quilmes, Avellaneda, Florencio Varela, Glew, Guernica y Longchamps. Llegaron de manera simultánea y organizadas, para usurpar las viviendas sociales abandonadas, ubicado en el cruce de las calles 53 y 131 de Berazategui. Después de algunos enfrentamientos menores con grupos minoritario que se negaban a volver a los camiones y vehículos en los que llegaron. Veintena de personas quedaron demoradas y se les inició una causa penal.

El mapa de las nuevas tomas

El relevamiento realizado por Infobae en los municipios, en el ministerio de Seguridad, en los tribunales, y a través de las intervenciones realizadas por los funcionarios de Larroque para brindar asistencia en algunos asentamientos, en los últimos meses se registraron nuevas tomas o intento de usurpaciones, en La Plata, Avellaneda, Quilmes, Lanús, Merlo, Moreno, La Matanza, José C. Paz, Presidente Perón, Mar del Plata, Olavarría, Tandil, Escobar, Tigre, General Rodríguez, Berazategui, Ezeiza, San Isidro, Morón, Hurlingham, San Martín, Pilar, Berisso, Luján, Tres de Febrero, Vicente López, Lomas de Zamora, Zarate, Ituzaingó y en el Partido de la Costa.

De esta manera quedó conformado el mapa de las nuevas tomas que es dinámico y cambia semana a semana .

“No notamos una espiralización en las tomas de tierras. No observamos conflictos como el de Guernica el año pasado. No vemos un desarrollo de tomas de extensiones de tierras como ocurrió, también en 2020, en La Plata, en Los Hornos, un predio de 160 hectáreas que ya se está urbanizando”, entiende Santiago Fidanza, el director provincial de Atención Inmediata.

El funcionario reconoce la multiplicidad de usurpaciones, que muchas de ellas son “desalentadas por la intervención policial”, recuerda que “los desalojos se realizan solo cuando hay una orden judicial”, explica que algunas tomas corresponden a “experiencias comunitarias”, de personas que no tienen techo, aporta un dato relevante, que en territorio bonaerense “ hay un millón quinientas mil personas con problemas habitacionales ” pero también afirma que algunas tomas “son organizadas por criminales organizados que usurpan terrenos para vender los lotes estafando a incautos”.

“Hay lugares donde las tomas son endémicas”, dice Fidanza y explica: “Muchas veces son parcelas ubicadas en zonas inundables, que son desalojadas o a los que les dimos algún tipo de solución a las familias, pero después vienen otros y vuelven a ocupar el mismo espacio”, aclara.

-Hay partidos de izquierda que fomentan estas tomas ¿Cuál es su visión?

-Sí. Hay organizaciones que tienen esa visión. Creen que las tomas aceleran la urbanización. Esto no es así. Los litigios judiciales, o las derivaciones de estas tomas de tierras, sean del Estado o privadas, hace todo mucho más lento y muchas veces dificulta las regularizaciones, el asfaltado de las calles principales, del ingreso de los servicios.

Axel Kicillof y Andrés Larroque enfrentan, una vez más, la proliferación de toma de tierras en la provincia de Buenos Aires (Foto NA)

El director provincial de Atención Inmediata, confirmó que la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad este año ya intervino en dos conflictos habitacionales “promoviendo y ejecutando un abordaje técnico y social en el territorio y con cada de cada una de las familias involucradas”. Fue en La Plata, en una nueva toma en Los Hornos y en Olavarría.

En el último distrito la usurpación de tierras, aún activa, es en el Barrio Lourdes. Como sucedió en el caso Guernica -desalojado por orden judicial- se mantuvieron reuniones con funcionarios del distrito, con el intendente, y con los vecinos, y se armó “una mesa de trabajo conjunto” y ya se realizó “un relevamiento censal donde participó también la Defensoría del Pueblo de la Provincia” para proyectar “respuestas estructurales al déficit y generar lotes con servicios” para las familias asentadas en la usurpación.

Desde el año pasado, el ministerio de Larroque intervino en 45 tomas . Entre otras en Los Hornos, en la ciudad de La Plata; Guernica, en Presidente Perón; La Bibiana, en Moreno; El Garrote, en de Tigre. También en los barrios Stone en Escobar; Palermo en Tandil y Lourdes, en Olavarría.

Fidanza adelantó que también se proyectan intervenciones en otras tres nuevas tomas en La Matanza ubicadas en Los Ceibos, Villa Palito y Villa Evita.

En La Plata, en Los Hornos, el predio de 160 hectáreas tomado hace más de un año está activo y se expande con el ingreso de nuevas familias

La usurpación más grande de la provincia

En la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires se encuentra anclada la usurpación activa más grande del territorio . Son 160 hectáreas sobre las cuales la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad conduce el “Proyecto Integral de Urbanización” como respuesta a la ocupación de más de 1.000 familias del ex Club de Planeadores en los Hornos.

La propuesta prevé la generación de 68 hectáreas de lotes con servicios, 32 hectáreas de parque, 23 hectáreas de actividad agroecológica, 15 hectáreas de recreación de organizaciones sindicales, 12 hectáreas de viviendas de densidad media y 10 hectáreas de calles.

Desde la municipalidad de La Plata, se asegura que las obras están demoradas, que se siguen tomando tierras en los alrededores, que los vecinos linderos a la “mega toma” se quejan y realizan denuncias porque los habitantes de las precarias viviendas “se colgaron de la luz y están generando cortes y apagones prolongados a quienes pagan por el servicio”.

El Observatorio Socio Económico de la Universidad Católica de La Plata, preocupado por la proliferación de barrios humildes en el distrito, realizó un relevamiento sobre los asentamientos y tomas ubicadas en la capital bonaerense. La conclusión fue que los barrios precarios son 260. Veinte de ellos de ellos se establecieron el año pasado. Entre ellos la “mega toma” de Los Hornos. El 81% están ubicados en La Plata, el 11% en Berisso y el 8% en Ensenada.

En los 260 asentamientos distribuidos en el Gran La Plata viven 200.000 personas, de las cuales 18.000 son niñas o niños de hasta 5 años integrados en las 50.000 familiares establecidas en los barrios carenciados. De ese total, la mitad no tiene acceso formal a la red eléctrica. El 40% de los asentamientos no tienen sus calles principales asfaltadas y el 90% no tiene acceso a cloacas.

En la provincia de Buenos Aires, las usurpaciones están a la orden del día. El gobernador sabe que en un año político como este la falta de techo para más de un millón y medio de personas, puede ser un polvorín.

Infografia: Marcelo Regalado

SEGUIR LEYENDO: