“A Delta no le tengo tanto temor”: un asesor médico del Gobierno minimizó el impacto que podría tener en el país la variante del COVID-19

El infectólogo Luis Cámera, uno de los asesores médicos que aconseja al Gobierno en el marco de la pandemia, manifestó hoy su preocupación por la suba de los contagios que se registró en los últimos días y minimizó el el impacto que podría tener en el país la variante Delta del COVID-19.

“ Al virus Delta se lo presenta a nivel mundial como el demonio de Tasmania, yo particularmente no le tengo tanto temor; si viene, va a venir en dos meses ”, afirmó, y agregó: “Estoy muy atemorizado con lo que tenemos, este pequeñísimo rebrote que estamos haciendo en este momento. No se si este virus le va a competir al andino o al de Manaos y si le va a ganar en términos de contagiosidad”.

Cámera, sin embargo, y en diálogo con la periodista María Laura Santillán en CNN Radio, destacó la realización de controles en el aeropuerto de Ezeiza y las medidas que dispuso el Gobierno para evitar la circulación y el ingreso limitado al país de solo 600 personas diarias.

“Está bien hacer un control estricto en Ezeiza. Ahora, el número de vuelos que se restringen es otro tema de conversación. Hay que controlar la gente que viene y la cuarentena que tiene que hacer, la idea de colocarlos en hoteles. Yo estoy preocupado por un aumento de casos de los últimos cinco días, deberíamos tener menos casos y estoy preocupado con eso, hace que la segunda ola se prolongue”, sostuvo el médico.

Y amplió: “No me gustaría adelantar y tener las vacaciones en julio, lo pasaría a agosto cuando haya menos virus circulando”.

Con relación a la variante Delta, insistió en su concepto: “El virus es depredador, entra y hay que ver cuántas presas hay, porque tenemos otros dos depredadores que son tremendos, como Andina y Manaos. Hay que tratar de que no entre, pero cuando entre vamos a tener bastante gente vacunada, en un muro de contención. No le tengo tanto temor a Delta porque creo que se lo va a poder controlar previamente . Sí quiero ver cómo resolvemos esta ola, eso es lo que me está preocupando”.

Cámera y el resto de los médicos que asesora al presidente Alberto Fernández y que conforman la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) se reunirán hoy con funcionarios nacionales para analizar la posibilidad de adelantar la segunda dosis del esquema contra el COVID-19 establecida en 12 semanas a causa de la amenaza que significan las nuevas mutaciones, como la mencionada variante Delta.

El encuentro tendrá lugar desde las 14, en la sede del Ministerio de Salud, a cargo de Carla Vizzotti, y como ocurre desde el inicio de la pandemia por COVID-19 tendrá una modalidad mixta: algunos especialistas estarán en la sede de la cartera sanitaria y el resto se conectará de manera remota.

Por otro lado, la Asociación Internacional de Líneas Aéreas (IATA) pidió en las últimas horas que se “reprograme” la convocatoria a una reunión que hizo anoche el Ministerio de Transporte en respuesta al pedido de la asociación que nuclea a las empresas del sector. El Gobierno los llamó para contener el malestar que exhibieron por la disposición que impone un cupo de pasajeros en los vuelos internacionales, y que dejó a miles de argentinos en el exterior sin la posibilidad de poder regresar al país en el tiempo previsto.

En cuando a la preocupación internacional por la variante Delta, Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y líder en la respuesta a la pandemia en Estados Unidos, las personas no vacunadas están más en riesgo, y eso podría generar repunte de casos en ese país.

