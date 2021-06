Fernán Quirós confirmó que no será candidato en las elecciones legislativas: “Hay demasiado dolor como para distraerme”

Fernán Quirós, ministro de Salud porteño

A menos de un mes para el plazo que dispuso la justicia electoral para la presentación de las listas de candidatos de los diferentes partidos políticos, y en simultáneo con el desarrollo de la pandemia y la campaña de vacunación, hay cada vez más definiciones de los dirigentes con intenciones de competir en los próximos comicios legislativos.

Consultado sobre esto, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, confirmó que no será candidato en las elecciones de noviembre: “ Definitivamente no; hay demasiado dolor y tengo demasiada tarea como para distraerme ”, señaló. Sin embargo, no lo descartó para más adelante, en otro turno electoral: “Luego, los caminos de la vida se transitan, yo hace cuatro años estaba en otra cosa, nunca pensé que iba a transitar este camino; los iré transitando con mis principios y convicciones”, agregó en diálogo con Futurock.

El funcionario porteño, más temprano, encabezó un nuevo informe sobre la situación sanitaria de la ciudad de Buenos Aires, en donde aseguró que la vacuna de AstraZeneca “es segura”, recomendó su aplicación, y destacó que “en las últimas dos semanas hubo un descenso bastante evidente” en los casos de coronavirus, aunque insistió en que “aún no es suficiente”.

Hasta el momento, en CABA se registraron 437.737 contagios de coronavirus, enfermedad que provocó 10.237 muertes. En lo que respecta a la campaña de vacunación, el distrito recibió un total de 1.488.212 dosis, de las cuales ya se aplicaron 1.456.970: el 37,28 por ciento de la población tiene al menos una dosis.

Fernán Quirós y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli

En ese sentido, Quirós remarcó que hoy comenzó el empadronamiento de las personas mayores de 45 años. “Hacia el fin de semana seguramente habremos terminado con la vacunación de los mayores de 50”, afirmó.

En relación a las definiciones políticas dentro de Juntos por el Cambio, ayer, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, habló sobre la posibilidad de cambiar de distrito para competir en las próximas elecciones, indicó que lo “motivaría” gobernar la provincia de Buenos Aires y consideró que las candidaturas se tienen que definir en las PASO. “¿Por qué no competir, si las primarias están para eso?”.

En territorio porteño, el dirigente que sí ya se anotó en la carrera para ser candidato es el economista Ricardo López Murphy, quien aseguró en declaraciones radiales que se presentará por Republicanos Unidos pero no descarta un acuerdo con Juntos por el Cambio para ir a las PASO, y ya inició conversaciones en esa línea.

A semanas del cierre de las listas, la interna de Juntos por el Cambio está agitada, sobre todo por la indefinición de María Eugenia Vidal para ratificar su candidatura en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, y las declaraciones cruzadas de Patricia Bullrich y Jorge Macri para apurar los pasos a seguir en ambos distritos.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta

Ayer, en un acto oficial, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hizo una referencia a las declaraciones de Santilli y pronunció un mensaje para la interna bonaerense: “Además de Diego, que es un dirigente que ha crecido muchísimo y que tendría todo el potencial para hacerlo, creo que lo bueno en Juntos por el Cambio es que tenemos muchos dirigentes de esas características”.

Y mencionó los siguientes “intendentes que vienen trabajando muy bien, como Néstor Grindetti (Lanús), como Julio Garro (La Plata), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Jorge Macri (Vicente López), Guillermo Montenegro (Mar del Plata)”. Y agregó al diputado nacional y presidente del bloque PRO “Cristian Ritondo y los dirigentes Emilio Monzó y Joaquín de la Torre”.

Se trata, sobre todo los dos últimos nombres, de referentes de origen peronista que mantienen una tensa relación con Mauricio Macri y los sectores más cercanos al ex presidente y a la actual titular del partido, Patricia Bullrich.

“Lo bueno es que hay muchos que están en condiciones de crecer y asumir muchas responsabilidades y eso para nosotros es un orgullo como espacio político”, manifestó Rodríguez Larreta.

