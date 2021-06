Diego Santilli: “Me motiva gobernar la provincia de Buenos Aires”

Diego Santilli (Gaston Taylor)

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, habló por primera vez de la posibilidad de cambiar de jurisdicción, y competir en la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones: “ A mí siempre me motiva, es una provincia que amo, en la cual me crie de chico ”, afirmó el dirigente peronista de Juntos por el Cambio ante una consulta sobre si le gustaría ser gobernador bonaerense.

Estas declaraciones se dan en sintonía con la aparición de afiches en distritos de la tercera sección electoral con su nombre y el cargo de diputado nacional, distribuidos por Hacemos, un espacio peronista dentro de la coalición opositora que impulsan desde Lanús el intendente Néstor Grindetti y su jefe de Gabinete, Diego Kravetz.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el intendente de Lanús, Néstor Grindetti

Santilli, además, consideró que las candidaturas se tienen que definir en las PASO y respondió las críticas del intendente de Vicente López, Jorge Macri. “ ¿Por qué no competir?, las primarias están para eso; para que la oposición consolide su espacio y compita , que esté (Facundo) Manes es importante, todos los que quieran sumarse”, señaló en diálogo con el canal CNN en español.

Macri resiste que el funcionario porteño compita en territorio bonaerense. “No sé por qué naturalizamos esta idea de Larreta, que a esta altura me suena a un capricho, de querer cruzar candidatos”, cuestionó el jefe comunal hace dos semanas en declaraciones públicas.

Afiches de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires

El propio Larreta participó, en diciembre del año pasado, del lanzamiento de Hacemos, conformado por el secretario general de trabajadores de comercio Avellaneda-Lanús, Pedro Machado; el ex jefe de gabinete lomense, Guillermo Viñuales, el ex director de Seguridad nacional, Héctor Corrado, la secretaria de Desarrollo Social lanusense, Noelia Quindimil, el concejal Omar López; los ex candidatos a intendente, Walter Di Giuseppe, Mario Kanashiro, Facundo Prieto y Marcelo Fuentes y los ex diputados bonaerenses, Jorge Mancini y Mariano San Pedro.

En esa primera aparición en la provincia de Buenos Aires, Rodríguez Larreta envió un mensaje a los intendentes bonaerenses del PRO que hay que abrir el espacio, ampliar la base de sustentación y buscar a los dirigentes del peronismo que quieran sumarse.

"Hacemos" la provincia, es un espacio liderado por el intendente de Lanús, Néstor Grindetti

En los últimos días, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, también se opuso a una candidatura bonaerense de Santilli. El jefe comunal ratificó su intención de impulsar una lista que compita en la interna de Juntos por el Cambio en las primarias de septiembre próximo y remarcó que debe ser “con candidatos de la Provincia de Buenos Aires”.

”Desde Protagonismo Radical siempre dijimos que tenía que haber PASO. Es una ley que tiene que ser aprovechada por los partidos políticos para que la gente no sea llevada a una encuesta obligatoria donde haya candidatos únicos. Deben participar de distintos sectores para poder elegir y que en la elección de noviembre tengamos la lista lo más fuerte posible para enfrentar al oficialismo”, sostuvo durante una visita al Partido de la Costa.

”Queremos ser una alternativa que dé la posibilidad a la gente que tal vez no quiera votar a Juntos por el Cambio porque no les gusta las situaciones de odio y de grieta. Hay que dar una posibilidad de una lista integradora, desde la provincia de Buenos Aires, con candidatos bonaerenses que conocen los problemas y que tengan amor por la Provincia” , aseguró Posse.

Más allá de Santilli, otro dirigente de Juntos por el Cambio que manifestó sus intenciones de competir por la provincia de Buenos Aires es el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, que también empapeló varios distritos bonaerenses con su cara y las letras EM sobre un fondo bordó.

