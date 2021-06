“Daniel Rafecas sigue siendo nuestro candidato a Procurador”, ratificó Santiago Cafiero tras el rechazo del kirchnerismo en el Congreso

(Maximiliano Luna)

Daniel Rafecas sigue siendo el candidato del presidente para convertirse en el nuevo procurador general, a pesar del rechazo del kirchnerismo ayer para tratar el pliego en el Senado en el corto plazo. Es más, en Casa Rosada entienden que la designación del sucesor de Eduardo Casal debe tener lugar una vez aprobada la ley que impulsa el Ejecutivo y que modifica el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal .

Así lo aseguró hoy el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. “El candidato sigue siendo Rafecas, eso no varió ni se está discutiendo; hay un proyecto de ley que tiene bastante avance y que tiene incorporadas muchas de las cosas que planteaba la oposición. Ya se está por definir ese nuevo marco normativo para el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, y lo adecuado es que quien termine siendo designado cumpla con ese nuevo marco normativo ”, señaló el funcionario.

Y, en declaraciones a radio Con Vos, agregó: “Rafecas habló de un consenso, de que quería ser un Procurador por consenso (es más, supeditó su candidatura a que no se modifique la ley). Bueno, él lo deberá generar a partir de su exposición en la comisión de acuerdo”.

Ayer, en el marco de una reunión de la comisión bicameral de seguimiento del Congreso, el jefe del bloque de diputados del Pro, Cristian Ritondo, solicitó que se trate el pliego de Rafecas, en línea con la decisión política de Juntos por el Cambio de apoyar el nombramiento de Rafecas tras meses de rechazo, postura a la que se opuso el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade.

Alberto Fernández y Santiago Cafiero (Presidencia)

“Ahora dicen que van a acompañar pero durante el 2020 lo único que hicieron fue trabar la reforma judicial y mantener a Casal. Primero arreglen sus internas y después vengan a decirnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Durante todo el año pasado obturaron la posibilidad de que tuviéramos procurador, que el Presidente avanzara con su candidato, y ahora, como la ley puede salir, como es inminente, aparecen apoyando el tratamiento del pliego”, señaló el diputado.

“Es todo un gran verso. Ahora que estamos por tratar la reforma en la Cámara de Diputados, aparece la peregrina teoría de que ellos nos van a acompañar. Esto está en línea con la incoherencia que tiene esta fuerza política. El año pasado no acompañaban a Rafecas y ahora lo bancan, en el 2016 querían la reforma del Ministerio Público con cuatro años para el procurador y mayoría absoluta para su designación y ahora no lo quieren”.

“Ellos no tuvieron procurador porque el peronismo siempre fue coherente. Nunca bancó a Inés Weinberg de Roca, por lo tanto no tenían los votos. En cambio, ustedes son incoherentes. La ley que estamos tratando no tiene nombre, lo único que busca es normalizar el bochorno que es el Ministerio Público Fiscal, algo que no quiere hacer el macrismo. Necesitan a Casal ahí, que está usurpando este cargo. Le pido al Senado que trate el pliego del procurador una vez que hayamos sancionado la ley”, completó el diputado del Frente de Todos.

El propio Rafecas, a mediados de mayo, ratificó que se bajará de la postulación como procurador general si el kirchnerismo logra cambiar la mayoría para su aprobación en el Senado. El actual juez federal advirtió en ese momento que la modificación implicará “un limite ético insuperable, que me hará imposible seguir adelante”.

El proyecto en cuestión plantea cambiar los procesos para elegir y remover al Procurador General de la Nación. De esta forma, el proyecto de ley modifica el art. 11 de la ley 27.418, reemplazando la mayoría de dos tercios de los miembros presentes por el de “mayoría absoluta de sus miembros”. Esto significa que la mayoría simple le alcanzará y no será necesario el consenso calificado entre las fuerzas políticas.

La vicepresidenta Cristina Kirchner

Asimismo, modifica el art. 76 que regula el procedimiento para remover al jefe de los fiscales. Actualmente esto se realiza mediante juicio político por los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional donde la Cámara de Diputados, por mayoría especial de dos tercios de sus miembros, acusa al Procurador ante el Senado de la Nación, quien también por mayoría de dos tercios, lo juzga en juicio político.

De aprobarse el proyecto sin modificaciones, se relajarían esas mayorías y haría que en el caso de la Cámara baja alcance la mitad más uno de los miembros presentes para iniciar el juicio político. A su vez, establece que el juicio político se puede iniciar por decisión fundada del Poder Ejecutivo Nacional, quien se lo comunica a la Cámara de Diputados. Esto significaría que el Ejecutivo le saca a los diputados la potestad exclusiva y se arroga una facultad que no es propia.

Otra novedad del proyecto oficial es que una vez que la Cámara de Diputados comience el juicio político y se haya acusado formalmente, los diputados con la mitad más uno de la Cámara podrían pedir la suspensión del Procurador en su cargo por hasta 180 días y, en ese período, nombrar un fiscal de manera provisoria en el cargo. Esa designación le corresponde al Congreso, a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, elegir al Procurador Interino que tendrá que ser un fiscal con más de 10 años en el cargo.

Además, el artículo 15, que incorpora un nuevo artículo 62 bis, señala que el cargo que hoy es vitalicio ahora sería por un plazo de 5 años, con posibilidad de reelección por un período consecutivo.

