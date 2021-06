El kirchnerismo confirmó que no va a aprobar el pliego de Daniel Rafecas hasta que se sancione la reforma del Ministerio Público Fiscal

Daniel Rafecas fue propuesto por el presidente Alberto Fernández para el cargo de Procurador General. (Maximiliano Luna)

La discusión por el futuro del Ministerio Público Fiscal y de quien ocupe el cargo de procurador general sigue enfrentando a Juntos por el Cambio y al Frente de Todos, esta vez, en las figuras de Cristian Ritondo y Rodolfo Tailhade.

El escenario esta vez fue la comisión bicameral de seguimiento, luego de varios pedidos de informes que se le hicieron al procurador interino Eduardo Casal de parte del Frente de Todos.

Pero el dato más rutilante del encuentro es que el kirchnerismo confirmó de manera abierta que no tratará el pliego de Daniel Rafecas hasta que no se apruebe la reforma del Ministerio Público Fiscal, que tiene entre su contenido más polémico y resistido el cambio de la mayoría necesaria para el nombramiento: de una especial, que involucra el acuerdo con la oposición; a una simple, que deja al kirchnerismo con las manos libres para imponer un Procurador de manera autónoma.

El candidato propuesto por el presidente Alberto Fernández para encabezar el Ministerio Público manifestó, apenas se conocieron las intenciones del kirchnerismo, que no estaba dispuesto a asumir en esas condiciones, sino que lo haría con un acuerdo político amplio.

La definición del kirchnerismo de que antes del nuevo procurador votarán la reforma llegó luego de un cruce que tuvieron el jefe del bloque de diputados del Pro, Cristian Ritondo, con una de las espadas del kirchnerismo en la Cámara Baja, el diputado Rodolfo Tailhade, en donde el primero pidió que se trate el pliego de Ritondo y el segundo, sin medias tintas, señaló que se va a tratar cuando se apruebe la reforma que ya tiene media sanción del Senado y el oficialismo busca votos en Diputados.

“Le pido al Senado que trate el pliego del Procurador, osea el candidato del Presidente de la Nación, una vez que nosotros hayamos sancionados la ley y no le hagamos caso a Juntos por el Cambio que nos quiere manejar la agenda”, señaló uno de los referentes del kirchnerismo en la Cámara de Diputados.

En la previa, el jefe del bloque del Pro había señaló que en la bicameral “hace varias reuniones que estamos haciéndoles pedidos al fiscal interino. Y tenemos fiscal interino porque ustedes no resuelven. Nosotros ya les dijimos que les damos los dos tercios para aprobar la designación de Daniel Rafecas, pero ahora somos rehenes en una reunión en donde queremos correr a la institución todo el tiempo y podríamos estar nombrando al jefe de los fiscales como lo mandó el Presidente”.

“La mesa de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio dio el acuerdo para tratar el pliego de Rafecas, algo que nosotros no tuvimos durante cuatro años y tuvimos que hacer lo que dice la ley. Sin embargo, seguimos teniendo interino por exclusiva responsabilidad del Frente de Todos”, agregó.

La primera respuesta llegó del presidente de la bicameral Martín Doñate, del Frente de Todos de Río Negro, quien le recordó a Ritondo que “las condiciones que puso su bloque para trabajar en forma remota desde el año pasado no permitían el tratamiento del pliego”.

Pero la amabilidad que mostró Doñate pare responderle a Ritondo se acabó al momento de decirle que “a mi criterio, desde la oposición se utilizaron todos los mecanismos posibles para dejarlo a Eduardo Casal en el cargo en vista de lo que ha sido la obstrucción de tratar el pliego de Rafecas”.

Ritondo volvió a insistir que ponga el tratamiento del pleigo de Rafecas “que nosotros vamos a acompañar”. Doñate le señaló que la agenda del oficialismo “la maneja el Frente de Todos y no Juntos por el Cambio”.

Pero el cruce amable entre los dos legisladores dio lugar a un nuevo espadeo verbal con uno de los duros del Frente de Todos. Así fue que pidió la palabra Rodolfo Tailhade para responderle a Ritondo.

“Ahora dicen que van a acompañar pero durante el 2020 lo único que hicieron fue trabar la reforma judicial y mantener a Casal. Primero arreglen sus internas y después vengan a decirnos a nosotros que es lo que tenemos que hacer. Durante todo el año pasado obturaron la posibilidad de que tuviéramos procurador, que el Presidente avanzara con su candidato y ahora, como la ley puede salir, como es inminente, aparecen apoyando el tratamiento del pliego”, señaló el diputado.

“Es todo un gran verso. Ahora que estamos por tratar la reforma en la Cámara de Diputados, aparece la peregrina teoría que ellos nos van a acompañar. Esto está en línea con la incoherencia que tiene esta fuerza política. El año pasado no acompañaban a Rafecas y ahora lo bancan, en el 2016 querían la reforma del Ministerio Público con 4 años para el procurador y mayoría absoluta para su designación y ahora no lo quieren”.

“Ellos no tuvieron procurador porque el peronismo siempre fue coherente. Nunca banco a Inés Weinberg de Roca por lo tanto no tenían los votos. En cambio, ustedes son incoherentes. La ley que estamos tratando no tiene nombre, lo único que busca es normalizar el bochorno que es el Ministerio Público Fiscal, algo que no quiere hacer el macrismo. Necesitan a Casal ahí, que está usurpando este cargo. Le pido al Senado que trate el pliego del Procurador una vez que hayamos sancionado la ley”.

SEGUIR LEYENDO: