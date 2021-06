Fernán Quirós explicó por qué la Ciudad no pudo hasta el momento avanzar en la compra de vacunas contra el COVID-19

Ayer por la noche el ministro de Salud porteño Fernán Quirós explicó por qué hasta el momento la Ciudad de Buenos Aires no ha podido avanzar en las negociaciones con los laboratorios para la adquisición de vacunas contra el COVID-19.

“Desde el primer día que el jefe de Gabinete de Nación (Santiago Cafiero) dijo que efectivamente podíamos también procurar la compra, nos relacionamos con todos los fabricantes de vacunas del mundo y las empresas privadas que en ese momento tenían vacunas -que son tres- contestaron que aún no habían podido cumplir con los compromisos con los estados nacionales, por lo cual hasta que no terminen de cumplirlos no podían dialogar sobre nuevos compromisos con estados subnacionales , con lo cual efectivamente es una política global de esas empresas en el mundo”, manifestó Quirós.

Frente a esta situación el ministro informó que la Ciudad continuó con “otras alternativas”. En ese sentido dijo que desde el Ejecutivo porteño se está trabajando “con Estados nacionales que tienen producción de vacunas” y “otras alternativas de nuevas vacunas que están terminando la fase 3″. “Estamos explorando todas las posibilidades”, remarcó, y aclaró que las negociaciones no son solo pensando en el corto plazo sino también “para ser una opción más en la compra en el mediano y largo plazo”.

En diálogo con Intratables (América), ante la consulta sobre la producción local de vacunas, Quirós expresó: “Toda producción nacional de vacunas es un avance para el desarrollo científico técnico argentino y para la realidad del acceso a esa vacuna”. Pero pidió poner “cada cosa en su lugar en términos temporales”: “Lo que sabemos es que aquí harán la fase final de la vacuna, el fraccionado y el envasado, con lo cual seguís dependiendo de que te envíen el antígeno líquido”.

Al respecto de la campaña de vacunación, Quirós destacó que el promedio de aplicación diario en Capital Federal es de “30 mil a 35 mil vacunas”

Al respecto de la campaña de vacunación, Quirós destacó que el promedio de aplicación diario en Capital Federal es de “30 mil a 35 mil vacunas”. Se trata de un flujo que permite “vacunar muy aceleradamente”. En ese marco transmitió que “hay una enorme necesidad de vacunación en la Ciudad” y que percibe de la gente “un nivel de angustia y deterioro, y de necesidad de empezar un camino diferente después de vacunarse”. “La gente ha entendido que más allá de los esfuerzos que ha hecho, lo que le puede dar una expectativa diferente es la vacuna”, agregó.

Desde el viernes la Ciudad comenzará a vacunar a la población general entre 55 y 59 años y la semana próxima avanzará con personas de entre 50 y 54 años. Según los datos oficiales, CABA lleva aplicadas 1.179.546 dosis, lo que representa un 30% de los porteños con al menos una dosis. Este miércoles se comenzó a vacunar a todos los vecinos mayores de 18 años con factores de riesgo.

Las citas serán otorgadas vía mail, WhatsApp y SMS, de acuerdo al orden de inscripción. Una vez que se los contacte, los porteños podrán seleccionar la fecha, horario y lugar de preferencia por medio de un link personalizado. Los centros de vacunación públicos están distribuidos de manera estratégica en la Ciudad. Se encuentran ubicados en clubes, edificios de gobierno y centros culturales. Funcionan de lunes a viernes de 8 a 17 horas y cuentan con un equipo de más de 2 mil personas trabajando. Cada uno de esos puntos cumple con todas las medidas de bioseguridad correspondientes y están equipados con sistemas de refrigeración adecuados para la correcta conservación de vacunas.

