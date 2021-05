Alberto Fernández cerró la discusión interna del Gobierno por las tarifas, pero advirtió: “Hubo un desencuentro innecesario”

En el primer día del confinamiento estricto en gran parte del país, entre otros temas, el presidente Alberto Fernández se refirió en una entrevista a la interna que hay en el Frente de Todos por el aumento de las tarifas y advirtió que “hubo un desencuentro innecesario” entre funcionarios, pero que no se va “a discutir más este tema”.

Tras el conflicto generado en torno a la salida del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, finalmente no concretada, el mandatario nacional precisó que estuvo “hablado” con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y juntos decidieron “fijar un incremento del 9 por ciento, y punto”.

“Además, también es cierto que por ahora no vamos a discutir más ese tema. Porque la verdad es que nosotros nos enfrentamos a un presupuesto que no preveía que iba a pasar esto, no preveía que íbamos a tener la carne creciendo al precio que crece, no preveía que íbamos a tener a las empresas alimenticias aumentando precios sin ton ni son, ganando con unas ganancias extraordinarias. Y no preveíamos que el coronavirus nos iba a atacar de nuevo como atacó”, agregó.

El Presidente defendió las medidas sanitarias aplicadas por su administración a lo largo de la pandemia del coronavirus y volvió a asegurar que el contrato entre Pfizer y la Argentina se cayó porque “Estados Unidos resolvió preservar para su población todas las vacunas”.

“Es esto lo que pasó. Fue con quien más dificultades tuvimos. Entonces, acá hay toda una fantasía creada diciendo ‘le compran vacunas a los comunistas y no le compren a…'. ¿Nadie se enteró de lo que pasó en los 90 con la caída del muro de Berlín?”, ironizó.

Alberto Fernández volvió a responsabilizar a Pfizer por la caída del contrato con la Argentina (EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo)

Durante una entrevista con el canal CNN, el jefe de Estado sostuvo que las dosis producidas por el laboratorio norteamericano fueron las primeras en ser aprobadas por la ANMAT a nivel local, pero remarcó que la empresa “no llegó a firmar” un acuerdo con la Casa Casa Rosada y que “no cumplió” con el total de las partidas que se había comprometido a venderle a Chile y a Uruguay.

“Yo, la impresión que tengo es que en algún momento Estados Unidos resolvió preservar para su población todas las vacunas y Pfizer dijo ‘no firmo más contratos, porque si tengo que dejar las vacunas en Estados Unidos no voy a poder cumplir’. E incumplió”, opinó.

Al respecto, Alberto Fernández aseguró que ahora la Argentina está “mejor que Brasil” y adelantó que en los próximos días llegarán a Buenos Aires “un número importante” de dosis de diferentes laboratorios para continuar con la campaña de inmunización de la población.

“Pero, la verdad, esta no es una competencia entre países, porque más allá de que (el mandatario brasileño, Jair) Bolsonaro, sea como sea, la realidad es que conseguir vacunas es un problema, y no solo de Argentina, es un problema del mundo. A España y a Francia les costó tanto como a nosotros”, argumentó.

Entre otros aspectos de su gestión, el Presidente también habló sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional y aseguró que el Gobierno espera “que cuanto antes” se pueda llegar a un acuerdo para refinanciar la deuda. Confió en que, por lo que conversó con la titular de ese organismo, Kristalina Georgieva en su reciente gira europea, no está “tan lejos de lograrlo”.

“Fue una muy buena charla, muy franca y muy honesta en donde destaqué todas estas cosas. A fin de mes hay un vencimiento con el Club de París, que creo que vamos a poder prorrogarlo en la obligación de pago. Esto lo hablé con (el presidente de Francia, Emmanuel) Macron y como estamos encaminando bien las conversaciones con el Fondo creo que lo vamos a lograr”, sostuvo.

Alberto Fernández se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional cuando realizó la gira por Europa (REUTERS)

Por otra parte, Alberto Fernández también reveló cómo fue que decidió la suspensión de las clases presenciales tras haber “estudiado” la situación junto a los expertos sanitaristas y al Consejo Federal de Educación e insistió con que esta restricción era necesaria porque “la pandemia nos enfrenta a lo desconocido”.

“¿Alguien puede pensar que yo, que dediqué mi vida a la docencia, voy a decir que la educación no importa? Claro que importa. Y claro que me duele y claro que me preocupa. ¿Y qué opción tengo? Porque lo único que está demostrado es que en los chicos en edad escolar de 0 a 12 años, el aumento de los contagios, Pedro Cahn me dio este dato el otro día, aumentó el 110 por ciento”, advirtió.

En este sentido, reiteró que el número de infectados se incrementó cuando regresó la presencialidad en los colegios y, sin nombrarlo directamente, cuestionó la postura del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien no cerró las aulas en su distrito, al considerar que “se hicieron un montón de cosas confusas que generaron confusión en la sociedad”.

“Yo entiendo perfectamente bien que tenemos que recuperar la educación y que los chicos necesitan, hasta por una cuestión de disciplina personal, el levantarse, ir al colegio, tener los deberes. Claro que hace falta. Ahora, el problema es que si yo lo hago como si no pasara lo que está pasando en la Argentina, el riesgo es muy grande y está visto que tenía razón”, manifestó.

Por último, el Presidente defendió la medida de confinamiento que rige desde este sábado en gran parte de la Argentina y que estará vigente vigente por nueve días, lo que calificó como un “golpe” que “en la experiencia europea llaman el martillazo”, porque “te permite barajar y dar la vuelta, bajar el número de contagios y ganar tiempo en la administración de la salud”.

“Yo lo último que quiero es que la gente padezca más de lo que ya padece. La gente padece lo que le dejaron en el 2019 y se les sumó la pandemia. Yo todo lo que puedo hacer para que la gente no padezca eso, lo voy a hacer. Pero antes que nada, cuido la vida de la gente”, cerró.

SEGUIR LEYENDO: