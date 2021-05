Los trabajadores no esenciales no podrán trasladarse entre la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal

Cafiero, Frederic, Berni y Santilli, entre otros, este mediodía en Casa de Gobierno

Después de una reunión en la Casa Rosada que duró aproximadamente una hora entre funcionarios del gobierno nacional, de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires de las áreas de Seguridad y Transporte, se decidió prohibir el turismo durante los 9 días que dure el nuevo decreto del presidente Alberto Fernández.

Además, se revisarán los permisos de circulación vigentes, se reforzará la vigilancia para controlar los accesos a la Ciudad -se cerrarán 71- y en las distintas terminales de los ferrocarriles y se tomarán “medidas duras” en el caso que haya algún corte de vías.

En en el encuentro de este viernes surgió una novedad. Los comercios no esenciales (los que venden indumentaria, por ejemplo) sólo podrán funcionar mediante comercio electrónico, con modalidad take way o entregas a domicilio, similar a lo que sucede con bares y restaurantes. Ayer la Ciudad de Buenos Aires había anunciado que se les permitiría atender clientes en la vía pública.

Además, los trabajadores de estos negocios que vivan en la provincia de Buenos Aires no podrán viajar a CABA. Y viceversa: los porteños no podrán ir a trabajar a la provincia de Buenos Aires.









Tras el encuentro se anunció que se intensificarán los controles en las rutas de todo el país para que no haya traslados internos de las personas que no están autorizadas. En ese sentido se aclaró que todos los permisos caducarán esta noche y que todavía se analiza cuáles no continuarán. Se mantendrán los permisos para trabajadores esenciales (son 24 categorías) y los micros de corta, media y larga distancia solamente podrán ser utilizados por ellos. También los vuelos de cabotaje e internacionales seguirán sin modificaciones.

“Se acordó poder invertir los esfuerzos necesarios para evitar la circulación interjurisdiccional entre CABA y la Provincia. Comienza en el día de hoy a las 20. “El turismo está prohibido. La gente debe quedarse en su casa, no viajar,”, afirmó la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic.

“Los únicos que van a poder circular van a ser aquellos que están incluidos en el sector esencial. La persona que tiene un domicilio en un lugar alejado de la Ciudad va a poder llegar a su domicilio, y va a poder volver a la Ciudad solo si es esencial. Quienes trabajan en sector no esencial no van a poder cruzar de Provincia a Ciudad. Van a caer los permisos de los no esenciales y va a haber un control firme de los códigos QR”, agregó la ministra en contacto con los periodistas acreditados en Casa de Gobierno.

“El transporte se mantiene habilitado, pero sólo para esenciales. Se están revisando las actividades autorizadas para reducirlas al mínimo posible, de modo tal que estén autorizados sean menos que los que están actualmente”, puntualizó el titular de la cartera de Transporte, Alexis Guerrera.

De la reunión en la Casa Rosada participaron el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, los ministros nacionales de Seguridad, Sabina Frederic, y de Transporte, Alexis Guerrera; el ministro de Seguridad de la Ciudad, Diego Santilli junto a su secretario Marcelo D’Alessandro y Juan José Méndez, secretario de Transporte; el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni , el jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco y el secretario de Transporte provincial, Alejo Supply.





Noticia en desarrollo