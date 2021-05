Frente a las nuevas restricciones, Santiago Cafiero advirtió: “Adherir a medidas que después no se controlan no resuelve nada”

Santiago Cafiero, jefe de Gabinete de Ministros

Luego del confinamiento estricto que anunció Alberto Fernández desde este sábado hasta el domingo 30 de mayo, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero le exigió a los gobernadores y al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que hagan cumplir el acatamiento del nuevo Decreto porque, de lo contrario, “las medidas por sí solas no resuelven nada”.

Tras el mensaje del Presidente en cadena nacional, Cafiero se refirió en distintos medios sobre el alcance de las medidas. El jefe de Gabinete indicó que “el DNU que se firmará el día de mañana tiene la prórroga del DNU anterior, del que está vigente”. En ese sentido justificó el momento del nuevo confinamiento: “A partir del sábado y hasta el domingo 30 se toma esta semana que va a ser corta por los feriados; es decir tres días hábiles para hacer una baja de actividad fuerte para buscar bajar la curva de contagios de esta segunda ola”.

Consultado sobre las diferencias con la Ciudad de Buenos Aires, que quedaron de lado por el momento ya que esta vez hubo consenso con Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de ministros manifestó que “lo que sucedió es que los casos son inobjetables, la segunda ola nos está golpeando de un modo muy duro, tenemos que tomar medidas”. “No hay espacio para hacer política con la pandemia” , cargó contra Juntos Por el Cambio, y aseguró que “el único espacio que le queda a la dirigencia política, que va a rendir cuentas el día de mañana, es ver qué hizo para salvar la vida de argentinos y argentinas”.

Además destacó que la decisión de Alberto Fernández se llevó a cabo en base a consensos con distintos actores: “El Ministerio de Salud le alcanza los informes semanales, él hace una reunión con infectólogos y epidemiólogos, busca consenso político y trata de ver cómo están las provincias a la hora de avanzar en la toma de decisiones”.

Remarcó que el consenso es fundamental para que las medidas sean “fiscalizadas y controladas”. “Adherir a medidas que después no se controlan no resuelve nada” , aseveró, apuntando contra gobernadores y contra Larreta por el incumplimiento de los anteriores decretos. “Esto es lo que lamentablemente ha sucedido en muchas provincias y en la Ciudad de Buenos Aires; se han tomado medidas que después no se controlan, entonces son las peores medidas”.

“Necesitamos que haya un control concreto de parte de las jurisdicciones”, reclamó de cara al nuevo DNU. “Tiene que haber más controles para que se cumplan las medidas”, insistió el funcionario y planteó que “en el resto del mundo han dado resultado, pero necesitamos mayor control y fiscalización”.

Al ser cuestionado por la demora en la llegada de vacunas, Cafiero recordó que “desde hace tiempo” el Gobierno “trabaja en la compra” de las mismas. Indicó que “ya se compraron más de 65 millones de vacunas”, pero admitió que “las entregas no fueron las que teníamos previstas”.

Alberto Fernández anunció nuevas restricciones

“Venimos ampliando negociaciones con laboratorios para que lleguen mas”, agregó y en sintonía con el discurso oficial dijo que “hay escasez de vacunas en el mundo”. “La Argentina es de los pocos países que ha logrado una buena cantidad de vacunas, es cierto que todavía faltan muchas”, continuó.

Por último, Cafiero repasó un dato que expuso Alberto Fernández en cadena nacional: “Hoy el 72,5% de los mayores de 60 años ya han recibido al menos una dosis”. “Nos hubiese gustado que esa cifra hubiese llegado antes pero lamentablemente la provisión de vacunas es la que es”, expresó. Y sin precisar números, aseguró que “van a llegar muchas vacunas más”.

