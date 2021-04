Coronavirus: esta tarde llegarán otras 765 mil vacunas Sputnik V desde Rusia

Casi al mismo tiempo en que el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, dará una conferencia de prensa donde brindará detalles sobre la posición porteña ante el anuncio presidencial que prolonga las restricciones por tres semanas más, llegará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el vuelo de Aerolíneas Argentinas desde Rusia con otras 765.543 dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. De esta manera, Argentina completará la recepción de casi 2.800.000 durante última semana en cinco vuelos y se sumarán a los más de 10 millones que llegaron al país destinadas al plan de inmunización. El total de vacunas en el país alcanzará 11.695.545 dosis.

El arribo del vuelo AR1065 de Aerolíneas Argentinas proveniente de Moscú está previsto para las 17. El Airbus 330-200, matrícula LV-GIF que partió desde aeropuerto moscovita de Sheremetievo, representa el vuelo número 13 de la línea de bandera nacional desde la capital rusa para traer la vacuna producida por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, desde que empezaron los envíos en diciembre pasado.

Mientras desde el Ministerio de Salud esperan que en mayo y junio se mantenga este flujo en la obtención de los inyectables, en Casa Rosada se muestran conformes con las dosis que arribaron durante abril. Serán, además, casi 2.800.000 dosis en la última semana mediante cinco vuelos. Los cuatros primeros –tres de la línea de bandera nacional y uno de la alemana Lufthansa- arribaron los días domingo, lunes, miércoles y jueves desde Pekín con dos millones de la vacuna china Sinopharm y el restante es el previsto para esta tarde, con 765.545 de la Sputnik V.

Salud informó esta mañana que la titular de la cartera, Carla Vizzotti, recibió la primera dosis de la vacuna (no se especificó cuál) en el hospital pediátrico Garrahan, porque forma parte del personal considerado estratégico.

La ministra de Salud, @CarlaVizzotti, recibió hoy la primera dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 en el @HospGarrahan, en el marco de la resolución 712/2021 que define al personal estratégico como población objetivo en el Plan Estratégico de Vacunación contra la COVID-19. pic.twitter.com/9aLHP5ifpM — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) April 30, 2021

El 19 de abril había llegado el mayor lote de las Sputnik V desde que comenzó la pandemia. En el decimosegundo vuelo de Aerolíneas Argentinas desde Moscú se logró un cargamento de 800 mil dosis del componente 1 (primera dosis) que se destinó a reforzar el plan de vacunación. En la mayoría de los vuelos anteriores el promedio había sido de 400 mil ya que había problemas y atrasos con la provisión del fabricante ruso.

El lunes pasado, 26 de abril, el director del Instituto Gamaleya, Alexander Gintsburg, sostuvo: “Es posible aumentar el intervalo entre la primera y la segunda inyección de la vacuna Sputnik V de 21 días a 3 meses. Extender el intervalo no afectará la respuesta inmune e incluso puede mejorarla y prolongarla”. Muchas personas ya recibieron el componente 1 entre enero y febrero pero todavía no tienen la fecha en que podrán darse la complementaria. No hay anunciados nuevos vuelos para conseguir un cargamento del componente 2.

Cada vez que se recibe un nuevo cargamento las vacunas atraviesan un proceso de desaduanaje, recepción, control térmico, conteo, fraccionamiento y acondicionamiento, para luego ser distribuidas a las 24 jurisdicciones. Por protocolo, siempre se reserva una parte de cada cargamento para ser utilizada en caso de una emergencia, es decir, cuando se corta la cadena de frío o para asistencia en caso de que hayan sufrido problemas de desabastecimiento, como cuando hubo incendios forestales en la Patagonia y se perdieron varios miles de inyectables.

De acuerdo al criterio dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación la distribución se hace en base a la cantidad de población de cada distrito y a la unidad mínima de embalaje. El proceso hasta que las dosis se trasladan hasta los centros de vacunación habilitados dura entre 24 y 72 horas.

Si bien en los últimos días llegaron más vacunas, el plan de inmunización no se pudo intensificar en la misma medida. El ritmo de inoculaciones estuvo por debajo del promedio de la semana récord entre el 5 y el 9 de abril, cuando se llegó a 188 mil dosis aplicadas diariamente.

Hasta hoy a las 6 de la mañana, de acuerdo a las cifras que publica el Monitor Publico de Vacunación, el lunes 26 de abril se aplicaron 159.025; el martes, 138.805; el miércoles, 139.004 y ayer jueves, 123.887.

Según el registro online del Monitor Público que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio, hasta esta mañana a las 6 se habían sido distribuidas 9.326.408 vacunas y las aplicadas totalizaban 7.865.213: 6.926.650 personas recibieron la primera dosis y 938.563 ambas.