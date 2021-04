Tanto en el GBA como en CABA subieron un 10% los casos de menores de 10 años, más allá de que hayan tenido clases o no

Los chicos en edad escolar quedaron en medio de la disputa política en los últimos 10 días entre el Gobierno nacional, el bonaerense y el porteño, luego de la decisión de Alberto Fernández de suspender las clases presenciales por un Decreto de Necesidad y Urgencia, debido al aumento vertiginoso de casos a partir de mediados de marzo.

Ayer, se encontraron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y sus pares de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Felipe Miguel y Carlos Bianco, para avanzar hacia un acuerdo después de 10 días de disputas públicas. Ante la fuerza con la que viene impactando la segunda ola en el país y la casi saturación del sistema sanitario, las distintas administraciones evalúan las medidas a tomar y mostraron disposición a negociar restricciones más severas, pero mantienen diferencias sobre las apertura de las escuelas, a partir de distintas lecturas sobre los datos.

Pero ¿qué pasó efectivamente con los contagios de los menores de 10 años, de acuerdo a los números oficiales brindados por el Ministerio de Salud de la Nación?

La Unidad de Datos de Infobae descargó el dataset que actualiza diariamente la cartera de Carla Vizzotti y analizó los contagios por coronavirus en los chicos de ese rango de edad, la semana escolar que pasó - del lunes 19 al viernes 23 - en relación a la semana anterior, del 12 al 16 de este mes.

De ese análisis surge que tanto en los 40 partidos bonaerenses que integran el Área Metropolitana (AMBA) como en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) subieron un 10% los casos de menores de 10 años en la última semana respecto de la anterior, más allá de que en el distrito hayan tenido clase o no. O sea, la asistencia a la escuela no parece haber sido determinante en término de contagios .

Para la franja de 0 a 9 años edad, en CABA, la semana escolar del lunes 19 al viernes 23 de abril, hubo 411 nuevos casos detectados en menores de 10 años de edad. La semana previa - del 12 al 16 de abril-, hubo 372. Es un aumento del 10,5% en la última semana.

“El aumento no es incremental. En el Gutiérrez no estamos viendo un aumento significativo de casos en los menores de 10 años. Tenemos camas de terapia libres”, señala Eduardo López, médico infectólogo de ese hospital infantil.

“La escuela primaria no es el elemento crucial que direcciona la pandemia. Los alumnos de esa edad no usan transporte masivo, y en general van con sus padres en transporte propio o caminando. Sí hay que protocolizar a los docentes y no docentes, y vacunarlos. En la Provincia hay un grupo grande de docentes que ya fue vacunado”, afirma este especialista que integra el comité asesor presidencial.

En los 40 partidos bonaerenses que forman parte del AMBA, el comportamiento no fue demasiado diferente: la última semana hubo 446 casos y la anterior 407. El aumento fue del 9,5%.

Si se analizan el total de casos acumulados, en CABA, solo el 3% de todos los contagios en ambas semanas fue de menores de 10 años. En el Gran Buenos Aires es aún menor: apenas el 1%.

A nivel nacional, los menores de 10 años representan el 2% del total de todos los casos acumulados: son 65.009 sobre 2.905.172 casos reportados hasta ayer. “Claramente son los adultos jóvenes los que están direccionando la pandemia. El 43% de los nuevos contagios tienen entre 20 y 40 años”, sostiene López.

“Ese aumento del 10% en los menores de 10 años es poco representativo relación a la evolución de la curva general de contagios”, agrega López ante Infobae.

“Claramente estos números muestran que es el colegio el determinante, ya que subió en la Ciudad el mismo porcentaje que en la Provincia, donde no hubo clases la semana pasada. Ambos distritos tienen un comportamiento similar en este rango etario, lo que te lleva a pensar más en una situación epidemiológica que de presencialidad en las escuelas”, señalaron en el Ministerio de Salud de la Ciudad a partir de la consulta de Infobae.

En el Ministerio de Educación porteño, a cargo de Soledad Acuña, afirmaron a este medio que el seguimiento realizado a los contactos que estuvieron con un caso positivo en cada escuela, mostró que “la réplica de casos es bajísima”. Y precisaron: “En cada escuela donde hubo un positivo detectado que se aisló, según el protocolo, la contagiosidad fue del 0.012%. Como todo lugar protocolizado donde se usa barbijo y mantiene la distancia, la escuela no es fuente de contagios”.

Desde la cartera sanitaria bonaerense hacen un análisis distinto. “Los chicos estuvieron todo el tiempo metidos en su casa en 2020. El crecimiento de casos en los menores se da de la misma manera que en el resto de los grupos etarios porque ahora están en la calle”, señalaron.

Según los datos brindados por la cartera a cargo de Daniel Gollán, la franja etaria de 0 a 18 años tuvo un pico marcado de crecimiento a partir del 25 de abril pasado, cuando los contagios en esa franja pasaron de 99.164 a 113.132, aunque estos números no incluyen un corte a los 10 años, siendo que es distinta la situación con los adolescentes.

Por lo pronto, según fuentes bonaerenses, la idea en la administración de Kicillof es “cerrar por 15 dias todo, menos la industria, la construcción y el sector agro exportador; el resto, nada”. Esto incluye a las clases presenciales que seguirían suspendidas por otra quincena .

Por ahora, el gobierno de la Provincia no avanzará con el regreso indiscriminado de las clases presenciales, ni la liberación de actividades que hoy se encuentran suspendidas en el AMBA. Es más, podría restringir más actividades o la circulación, algo que una línea del Gobierno de la Ciudad ya empieza a analizar con más chances, a partir de la realidad epidemiológica del AMBA y la ocupaciónde camas de terapia intensiva.

Qué pasó con los casos en general

Por fuera de esa franja etaria de los menores de 10 años, en la Ciudad hubo en la última semana un 0,05% menos de casos - considerando todas las edades - que la semana anterior. El descenso no fue significativo teniendo en cuenta que ya regían las nuevas restricciones de circulación nocturna dispuestas por el decreto presidencial, pero muestra que los casos no siguieron creciendo, y que hay un “amesetamiento alto” de contagios en CABA, tal como señaló el ministro de Salud local, Fernán Quirós.

En el Gran Buenos Aires hubo un descenso más marcado de los nuevos casos totales del 10%. La decisión de Kicillof de restringir además de la circulación, la presencialidad en las escuelas ordenada por el DNU presidencial pudo tener que ver con esta baja.

En las dos semanas en estudio, los mayores descensos de casos en menores de 9 años se produjeron en los municipios de Ensenada, Las Heras, Berazategui, Luján y Morón con bajas en los contagios de entre el 100% y el 50%.

Solo hubo descensos en 13 de los 40 partidos bonaerenses del AMBA. En el resto, se registraron aumentos, siendo el mayor el de Campana, que de 2 casos pasó a 12 en una semana, cinco veces más.

Comparación con la primera ola

A nivel nacional, si se analizan casos totales en menores de 10 años, durante la primera quincena de marzo se confirmaron 1.285 positivos. En la primera quincena de abril, se notificaron 2.388, lo que implica un aumento del 86% en un mes para esta franja etaria.

Pero si se compara este número de 2.388 casos de menores de 10 años informados en la primera quincena de abril, con el pico de la primera ola de la última quincena de octubre pasado, el aumento es de apenas el 2%. En ese momento se detectaron 2.427.

El contexto en el que se da la actual situación con los menores de edad, es una franca meseta alta para los nuevos contagios diarios a nivel nacional: en los últimos 7 días el ritmo de nuevos casos apenas descendió el 2%. Al mismo tiempo, la curva de nuevos muertos está en franco ascenso, con 82% de incremento en los nuevos fallecimientos por día para la última semana.

¿Cómo se procesó la información?

La Unidad de Datos de Infobae procesa diariamente el repositorio de datos abiertos sobre COVID-19 del Ministerio de Salud de la Nación.

Sobre la base de esa información, descargada al lunes 26 de abril, se analizaron nuevos casos totales por fecha de diagnóstico, para dos semanas escolares: del 12 al 16 de abril y del 19 al 23 de abril. En ambos casos se analizaron los datos de contagios para CABA y los 40 municipios bonaerenses del AMBA.

La información que se recogió se remite a dos franjas etarias: de 0 a 9 años y de 10 a 19.

Si desea visualizar y/o descargar la hoja de cálculo con los datos, siga este enlace.

Visualizaciones interactivas: Daniela Czibener

