Nicolás Trotta: “La Ciudad de Buenos Aires no reacciona y desconoce la gravedad del asunto”

Nicolás Trotta apuntó contra el Gobierno porteño por las clases presenciales en CABA

Durante la noche del domingo, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, opinó acerca de las diferencias con el Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a raíz del DNU que estableció la suspensión de las clases presenciales. En ese contexto, reclamó: “La Ciudad de Buenos Aires no reacciona y desconoce la gravedad del asunto”.

“ Creo que la ciudad llega tarde y pone en riesgo la salud de toda la población “, arrancó Trotta en diálogo con C5N. Y siguió: “Como hizo durante todo el 2020, el presidente Alberto Fernández adoptó una posición para intentar contener la circulación de personas y para disminuir el nivel de contagios de COVID-19 y la ocupación en las camas de cuidados intensivos. Todos sabemos que lo que ocurre en el AMBA es lo que puede llagar a ocurrir, si no tomamos las medidas correspondientes, en tres o cuatros semanas, en el resto del territorio nacional. Entonces ahí estamos frente a una enorme responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de no aceptar una decisión tan trascendente”.

Según Trotta la oposición está cada vez más cerca de posiciones extremas que desconocen la gravedad del los hechos que se ven reflejados en el DNU del Presidente. Con respecto a su postura, frente al decreto del mandatario nacional, el titular de la cartera educativa expresó su punto de vista. “ Yo planteaba que la escuela podía aportar a disminuir la circulación, que había caminos alternativos, pero ese debate se saldó al momento que el Presidente adopta una decisión que implica restringir la presencialidad en el AMBA ”, dijo y calificó al accionar de la ciudad como “irresponsable” .

“ Han judicializado una decisión política y estamos perdiendo el tiempo. ¿Quién se va a hacer cargo de esto? Larreta, inclusive, que tiene esta vocación selectiva para incumplir los fallos judiciales, hizo el domingo pasado una conferencia de prensa diciendo ‘el lunes hay clases’ y generando incertidumbre a las familias. Por eso el Gobierno firmó el DNU el día jueves porque para nosotros era importante que las familias se organicen . Cuando sale el fallo del Juzgado Federal, Larreta no hace una conferencia de prensa sino que manda un comunicado. ¿No tiene capacidad de explicar por qué incumple un fallo de la Justicia Federal? ¿Tiene la conciencia tranquila para explicarlo? Porque todavía no lo ha explicado”, sostuvo.

Nicolás Trotta volvió a reunirse con Alberto Fernández el 21 de abril y evaluaron una presencialidad administrada en las aulas del AMBA

Para Trotta los próximos meses van a ser “muy difíciles”. A pesar de eso, destacó que Argentina es el país de América Latina que ha tenido un inicio de ciclo lectivo con mayor intensidad en todo su territorio. “Eso ha sido posible por la decisión de nuestro Gobierno y porque vacunamos a medio millón de docentes y auxiliares cosa que no ha ocurrido en otros lugares del mundo”, dijo.

“ Es muy difícil afirmar cuál va a ser la alternativa, si no logramos detener la curva de contagios. Esa es la preocupación del Presidente, que se la ha trasladado una, dos, tres, cuatro veces a Larreta. La Ciudad no reacciona y no fiscaliza. Las llamadas de atención no han surtido efecto en la Ciudad de Buenos Aires . El Presidente toma una decisión porque, como dije al principio, estamos viendo aquí lo que puede ocurrir en en resto de la Argentina. Tenemos que ganar tiempo para vacunar y liberar camas de cuidados intensivos”, agregó Trotta.

Hacia el final de la nota, el ministro de Educación de la Nación fue consultado por su par en la Ciudad, Soledad Acuña, y la posibilidad de un diálogo. “ En un marco de incumplimiento de una norma, hasta que no se resuelva la cuestión de fondo no hay mucho para hablar. ¿De qué vamos a dialogar? Ha sido claro el DNU. Mi equipo tiene indicación de trabajar con la ciudad como viene haciendo con la provincia ”, concluyó.

