El guiño político de Patricia Bullrich hacia El Dipy: “Dice lo que hay que decir, aunque a algunos les incomode escuchar”

El Dipy con Luis Novaresio

Adrián Martínez es el nombre real de El Dipy, el personaje que eligió para cantar, hacerse conocido por su música y, en el último tiempo, construir un perfil político opositor al Gobierno desde las redes sociales, impulsado por fuertes críticas al presidente Alberto Fernández y por ser protagonista de enfrentamientos virtuales con dirigentes y personalidades del espectáculo vinculados al oficialismo.

Con el título “ El desclasado ”, el músico publicó anoche en su cuenta de Twitter un video editado en clave política, que compila posteos en las redes sociales con fragmentos de una entrevista que brindó al periodista Luis Novaresio. Entre las cientos de respuestas e interacciones, se destacó la intervención de la actual presidenta de PRO, Patricia Bullrich.

“El Dipy es un argentino que no se resigna, que construye su dignidad, que entiende que de la pobreza se sale con esfuerzo y trabajo. Le duele el país y por eso dice lo que hay que decir aunque a algunos les incomode escuchar ”, señaló la ex ministra de Seguridad durante del gobierno de Mauricio Macri.

El mensaje y la mención pueden interpretarse como un fuerte mensaje de apoyo en medio del armado político de Patricia Bullrich, quien busca consolidar un bloque opositor dentro de Juntos por el Cambio. Es la primera interacción pública entre ambos.

La publicación de la presidenta del PRO en claro apoyo al Dipy

El video que publicó el cantante y corredor de autos en sus redes sociales empieza con las respuestas en una entrevista. “Fijate cuánta gente emigró este año y el año pasado y te vas a dar cuenta. Todos los días ves una fotito de un chico con un pasaporte y el avión”, dice El Dipy. El periodista le pregunta cuántos hijos tiene y le plantea la posibilidad de que su hijo mayor se quiera ir del país: “Me mata, pero no le puedo decir nada. ¿Qué le voy a decir? Estudia, se recibe de la carrera que él quiera, qué va a hacer acá, si no hay nada para hacer”.

Pero él explica que no se resigna: “¿Vos te pensás que yo no voy a pelear por este pedazo de tierra? Hasta la muerte, porque es mío. La gente de este país es tan rara, que no puede entender que tenemos uno de los mejores países del mundo, con todos los recursos que te puedas imaginar, como digo siempre, aparte de sobrarnos recursos, también nos sobran ladrones. Tenemos tantos recursos y somos pobres en un país rico”.

Patricia Bullrich, en una recorrida por La Boca que tuvo sabor a campaña electoral en la Ciudad de Buenos Aires

“A este país lo saca adelante la gente. Esta es mi casa, esta tierra es mía, es tuya, es de todos los que están trabajando. ¿De quién te pensás que es, de los mil boludos que están en el gobierno? ”, cuestionó El Dipy mientras el video alternaba imágenes de paisajes argentinos y de emigrantes europeos que bajaron de los barcos en los puertos nacionales. “Siempre digo lo mismo -concluyó-: país para ellos, país para nosotros. Está a la vista todo el tiempo”.

Patricia Bullrich, por su parte, se muestra cada vez más involucrada en su campaña electoral. El viernes pasado hizo una recorrida por el barrio de La Boca, donde también se dirigió al lugar en el que el policía Luis Chocobar mató a un ladrón que había apuñalado a un turista estadounidense. La presidenta del PRO pretende encabezar la lista de candidatos a diputado nacional de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires, una aspiración que es rechazada por Horacio Rodríguez Larreta, un referente del sector moderado de la principal fuerza opositora. De hecho, el jefe de Gobierno porteño buscaría postular a María Eugenia Vidal, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

SEGUIR LEYENDO: