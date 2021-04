El presidente Alberto Fernández anunció que se otorgará un bono de $6.500 al personal de Salud durante tres meses

El presidente Alberto Fernández anunció obras públicas para reforzar el sistema de salud

A menos de una semana de haber cuestionado el “relajamiento del sistema sanitario” en un contexto de suba de contagios de coronavirus, el presidente Alberto Fernández anunció hoy que se otorgará un bono de $6.500 al personal de Salud durante tres meses. “ Reconozco el esfuerzo que hacen; ustedes saben que valoro la salud pública ”, señaló desde la quinta de Olivos.

El mandatario nacional encabezó un encuentro con gobernadores e intendentes para infomar sobre medidas para fortalecer el sistema de salud. Previo a su discurso, y de manera remota, participaron los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Santa Cruz, Alicia Kircner; y de Santa Fe, Omar Perotti, y el intendente de Pilar, Federico Achával.

El mandatario bonaerense, entre otros puntos, criticó este mediodía el fallo que habilitó las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. “Me parece repugnante”, planteó. Y reflexionó: “De manera injusta e inadecuada se usa a la Justicia para perjudicar a los que tienen que ser cuidados y alguien se va a tener que hacer responsable de esto”.

También alertó sobre el “crecimiento de la ocupación de sistema sanitario” en el área metropolitana y recordó que la suspensión temporal de las clases presenciales “son medidas duras pero necesarias”.

Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta

Además del anuncio sobre el incentivo económico para los profesionales de la salud, Alberto Fernández evitó pronunciarse sobre el fallo de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Buenos Aires que le permitió al gobierno porteño continuar sin variantes el ciclo lectivo, a pesar del DNU que firmó la semana pasada.

“A la hora de educar a nuestra gente es muy importante que los maestros estén vacunados. Tres de las provincias que estuvieron presentes en este encuentro (Santa Fe, San Juan y Buenos Aires) encabezan la lista de haber vacunado a más personal de educación. La Ciudad de Buenos Aires es la anteúltima y solo vacunó al 14% del personal de educación”, aseguró.

Y agregó: “A veces, cuando nos preocupamos por educar a nuestra gente y a nuestro chicos, tenemos que preservar la salud de los educadores, que son muy importantes. Son datos, también evidencia científica”.

“Cuidémonos, cuidemos al otro, entendamos que estamos en riesgo, entendamos que el virus no conoce la General Paz, entendamos que el virus contagia a cualquiera, al que trabaja, al presidente, al último argentino olvidado, al que conduce los destinos del país, a todos contagia el virus, no tiene miramientos. Si hacemos política con eso, estamos condenando a los argentinos y a las argentinas, no voy a cargar en mi conciencia con semejante condena, que se carguen en su conciencia los que actúan de otro modo”, completó el Presidente.

La totalidad de las escuelas públicas y privadas dependientes de la ciudad de Buenos Aires abrieron hoy sus puertas y en seis de cada 10 se dictaron clases presenciales, en tanto el resto funcionó con modalidad virtual, informó hoy el Ministerio de Educación porteño.

Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia dio este lunes el primer paso para resolver la acción declarativa de certeza presentada por el gobierno porteño en el marco del conflicto por las clases presenciales. El máximo tribunal aceptó su competencia originaria en el caso y le corrió traslado al gobierno nacional para que conteste y aporte pruebas.

El fallo, al que accedió a este medio, fue dictado con el voto de los ministros Carlos Rosenkrantz, Carlos Maqueda, Horacio Rossatti y Ricardo Lorenzetti. Elena Highton de Nolasco se expresó en disidencia porque considera que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “no es un sujeto aforado a la jurisdicción originaria” del tribunal. Se descuenta que adoptará el mismo criterio cuando se discuta el fondo de la cuestión y no votará.

