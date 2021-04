Por qué no hubo fuerzas federales en las calles porteñas y dónde se desplegaron los 19 controles de tránsito en el AMBA

Agentes de diferentes fuerzas de seguridad establecieron esta medianoche controles el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para asegurar el cumplimiento de las restricciones a la circulación nocturna impuestas frente a la segunda ola de coronavirus (foto Télam)

“Esta medida no la consensué, la tomé yo y me hago cargo yo. Si la policía de la Ciudad de Buenos Aires no lo quiere hacer, son las fuerzas federales las que van a hacer cumplir esto”.

La definición pertenece a Alberto Fernández y fue pronunciada la mañana siguiente al anuncio del DNU con el que intentará frenar la segunda ola. La noche del miércoles, además de suspender las clases, ordenar el cierre de negocios y aplicar un “toque de queda light” , el Presidente había anticipado que haría cumplir su decreto con las fuerzas federales en las calles porteñas y que estaba dispuesto a desplegar hasta al Ejército (aunque con funciones sanitarias).

“Las medidas las haré cumplir con las fuerzas federales: la Policía Federal, la Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) quedan afectadas al control de las medidas sanitarias que acabo de disponer. A su vez, les he pedido a las Fuerzas Armadas que colaboren en la atención sanitaria de nuestra gente. Personal de las Fuerzas Armadas, oficiales y suboficiales del Ejército se ubicarán en distintos puntos de la Ciudad y el Gran Buenos Aires ayudando a prestar asistencia sanitaria con el control de los test, alcohol y el cuidado que el momento sanitario nos exige”. Esta es la transcripción del mensaje que grabó y difundió por la noche y que luego reforzó, la mañana del jueves, en una entrevista con una radia porteña.

Pero de eso quedó nada. En el decreto de necesidad y urgencia no se incluyó ningún articulo sobre el tema y, en la reunión en la Quinta de Olivos, el único acuerdo que hubo entre Fernández y Larreta es que sería la Ciudad de Buenos Aires con la Policía porteña la que iba a ejercer los controles en su territorio. Sin federales, ni gendarmes, ni prefectos. Ni el Ejército. Ambos acordaron que los secretarios de Seguridad se pusieran de acuerdo para el despliegue de retenes, despejando el riesgo de un eventual choque entre uniformados de distintas jurisdicciones o la denuncia de una “intervención federal de hecho”.

Por eso, los secretarios de Seguridad, Eduardo Villalba, y el de Articulación, Gabriel Fucks, por Nación; y Marcelo D’Alessandro, por Ciudad, se reunieron en la tarde del viernes y acordaron que las fuerzas federales iban a estar distribuidas en los principales accesos a la Ciudad, con la misión de controlar que sólo circule entre ambos distritos, entre las 20 y las 6 , personal esencial con documento y certificado habilitantes. Fuentes del gobierno nacional explicaron a Infobae que el diálogo entre ambos funcionarios fue bueno y que se acordó los puntos donde estaría personal federal para no duplicar funciones.

En tanto, la policía porteña quedó con la misión de hacer operativos y controles dentro del ámbito de la ciudad, con “una tarea de prevención, concientización y evitando la aglomeración de gente”, dijeron fuentes del gobierno de la ciudad.

“Acordamos la realización de controles en conjunto en distintos puntos, tras una reunión que se realizó en excelentes términos con las autoridades del gobierno porteño”, aseguró Villalba y explicó que casi 8.500 efectivos de las fuerzas federales participarán de los operativos en todo el AMBA, a los cuales se les sumarán agentes de la Policía de la Ciudad y de la policía bonaerense. “Se van a sumar controles en otros puntos que consensuamos con la Ciudad, se van a sumar operativos en el ámbito de la ciudad y se va a sumar todo lo que hagamos en los 31 distritos del conurbano, como así también otros controles que hacen los efectivos de la policía de la provincia”, afirmó Villalba.

Estos son 19 los puntos en el área metropolitana donde estarán los controles de las fuerzas de seguridad federales

Policía Federal Argentina

1- Autopista Panamericana (peaje ramal Tigre)

3- Camino de la Ribera

4. Avenida Constituyentes y General Paz

5. Avenida Juan B. Justo y General Paz

6. Avenida Rivadavia y General Paz

7. Puente La Noria

Prefectura Naval

8. Autopista Panamericana (peaje ramal Campana)

9. Puente Pueyrredón

10. Puente Avellaneda

Gendarmería Nacional

11. Autopista Panamericana (peaje ramal Pilar)

12. Acceso Oeste (peaje Ituzaingó)

13. Puente Alsina

14. Avenida Cabildo y General Paz

15. Puente Pueyrredón

16. Puente Avellaneda

17. Puente Velez Sarsfield

Policía de la Seguridad Aeroportuaria

18. Autopista Riccheri (peaje Mercado Central)

19. Avenida del Libertador y General Paz

