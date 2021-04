Mauricio Macri llamó a los intendentes bonaerenses a no acatar el cierre de las escuelas y Vicente López evalúa ir a la Justicia

Mauricio Macri (Nicolás Stulberg)

El ex presidente Mauricio Macri criticó las decisiones “improvisadas” del gobierno nacional y llamó a los intendentes bonaerenses a mantener las escuelas abiertas en contra de las restricciones anunciadas por el Gobierno para contener la segunda ola del coronavirus.

“Tienen la oportunidad de imponer su liderazgo para que las pocas escuelas que están abiertas continúen así. Es fundamental preservar el vínculo entre los alumnos y la escuela y no apoyar fallidas decisiones improvisadas, basadas en la intuición o el miedo”, dijo a través de las redes sociales.

Por su parte, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, adelantó que presentará un amparo ante la Justicia para que la educación sea declarada servicio “esencial” y poder así evitar el cierre por dos semanas dictado por el gobierno nacional ante el fuerte aumento de los contagios de coronavirus.

El presidente del PRO bonaerense respaldó su posición en los estudios que indican que las actividades escolares no representan un foco de contagio particularmente peligroso. “Son las propias estadísticas del gobierno nacional las que demuestran que los niveles de contagio entre alumnos, personal docente y no docente son inferiores al 1%” , señaló.

Jorge Macri adelantó que ya presentó un proyecto de ley junto a los senadores Juan Pablo Allan y Gabino Tapia para declarar la educación en la provincia de Buenos Aires como servicio esencial. “Pero si no hay más remedio, vamos a ir con un amparo”, advirtió el líder municipal.

Y agregó: “Si yo viera que una escuela no puede garantizar las condiciones sanitarias, de distanciamiento y de circulación de aire yo mismo voy a verificar que esa escuela no dé clases. Pero la solución no es cerrar las escuelas ”.

En la misma línea también se manifestaron los intendentes de los partidos de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y Lanús, Néstor Grindetti.

“Ya se ha demostrado que la educación presencial es fundamental y tiene bajo riesgo de contagio si se aplican protocolos”, aseguró Valenzuela a través de las redes sociales.

En sintonía, Grindetti insistió con que “la evidencia marca que las escuelas no son un foco de contagio importante”. “La presencialidad escolar es la base del futuro de nuestra sociedad”, concluyó.

El anuncio realizado por Alberto Fernández sobre el cierre de escuelas en el AMBA generó repudio entre los sectores de la oposición por su falta de sustento en datos epidemiológicos y por el marco de aislamiento en el que se decidieron las medidas.

El Presidente comunicó que no se podrá circular entre las 20 y las 6 en el Área Metropolitana de Buenos Aires; la suspensión de las actividades sociales, culturales, deportivas, religiosas y recreativas en lugares cerrados, el cierre de comercios desde las 19 y la suspensión presencial de clases en los tres niveles educativos.

Esta mañana, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, solicitó una reunión con el Presidente -que se concretará mañana- para plantear la posición de la ciudad de Buenos Aires y también adelantó que de ser necesario recurrirá a la Corte Suprema de Justicia.

También el gobernador santafesino Omar Perotti declaró públicamente tras la conferencia de Alberto Fernández que “la idea es tener la mayor cantidad de días posibles de clases presenciales”. Aunque aclaró que “si la situación amerita” se podrán tomar medidas puntuales en algún establecimiento o localidad.

Si bien las nuevas restricciones fueron dictadas para el AMBA, Mendoza, Entre Ríos, Río Negro y Salta también explicaron que seguirán sin mayores modificaciones. Tampoco San Juan, La Pampa, Misiones, Neuquén, Jujuy, Tierra del Fuego y Chubut se sumarán.

