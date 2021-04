Senadores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio donarán parte de su sueldo para combatir el coronavirus

Una vista aérea del Senado (Foto: Senado)

En el país de la grieta, hasta las acciones que todos calificarían de buenas generan discusiones. Desde hace tiempo que una parte de la sociedad le pide a la política un gesto en lo que se refiere a sus ingresos. Hoy se conoció que el bloque de senadores de Juntos por el Cambio hacía el gesto . O por lo menos lo anunciaba.

Mediante una carta enviada a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, le comunicaron que, vencido el plazo de congelamiento de los haberes para los senadores y las autoridades del Senado, “los senadores del interbloque hemos decidido donar a favor de instituciones de bien público, que en cada caso se indicaran, el producido por los aumentos en las respectivas dietas, como consecuencias de la aplicación de los Acuerdos Paritarios”.

La carta de los legisladores de Juntos por el Cambio

La nota tiene fecha del 8 de abril y lleva la firma de Humberto Schiavoni (presidente del bloque del PRO) y Luis Naidenoff (presidente del interbloque de Juntos por el Cambio), y fue publicada en todas las redes sociales.

Luis Naidenoff

Esa publicación no cayó bien en el oficialista bloque del Frente de Todos, que decidió hacer pública una nota similar . “La Misma nota presentó el frente de todos el 29 de Marzo. Es decir, 9 días antes pero se decidió no hacer prensa de una acción de donación”, explicó una fuente del bloque oficialista a Infobae .“Entendíamos que no teníamos que comunicar esto, pero como ellos lo hicieron nosotros ahora lo comunicamos”, agregó.

La carta del bloque del Frente de Todos

Las “donaciones” de las dietas de los senadores comenzó cuando los senadores nacionales del Frente de Todos, del interbloque de Juntos por el Cambio y de Juntos Somos Río Negro anunciaron su intención de donar parte de sus dietas para ayudar a combatir la pandemia de coronavirus en Argentina.

En total, una treintena de legisladores les comunicaron a las autoridades de la Cámara alta que destinarán parte de sus sueldos para atender los efectos que el contagio genera en sus respectivas provincias.

La senadora peronista por Río Negro, Silvina García Larraburu, comunicó el 1 de abril que donará la mitad de su sueldo al Hospital Zonal Ramón Carrillo de la ciudad San Carlos de Bariloche, de la que es oriunda.

“Voy a continuar acompañando al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y a los rionegrinos en esta difícil situación que vive el mundo, tras una emergencia sanitaria a la que debemos atacar unidos en solidaridad y compromiso”, comunicó la legisladora nacional, según la agencia Télam.

Algunos de sus compañeros de bancada se habían adelantado a la propuesta de donar parte de sus dietas al sistema sanitario argentino para paliar los efectos de la pandemia y atenuar las consecuencias económicas del aislamiento social que rige en todo el país.

José Mayans, titular del bloque del Frente de Todos (Foto: Senado)

Los senadores por Corrientes, Carlos “Camau” Espínola; Catamarca, Dalmacio Mera; y de Entre Ríos, Edgardo Kueider; enviaron una nota al presidente del bloque del oficialismo, presidido por el formoseño José Mayans, para formalizar el ofrecimiento.

La decisión del principal bloque opositor va en el mismo sentido que un proyecto de Ley presentado por varios de sus integrantes para que, durante un periodo de 6 meses, se retuviera de forma mensual y consecutiva, “sobre la retribución bruta total, mensual, normal, habitual, regular y permanente” del personal superior de los tres poderes del Estado.

También incluye al Ministerio Público Fiscal, los organismos y entes autárquicos, autónomos, centralizados y descentralizados, empresas y Sociedades del Estado y las entidades bancarias oficiales, entre un 5 y un 20 por ciento.

El dinero recaudado serviría para crear el “Fondo Nacional para la gestión de la pandemia sanitaria COVID-19 con el objetivo de financiar las acciones de mitigación de la crisis sanitaria y económica”.

