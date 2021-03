Patricia Bullrich criticó los reclamos de Camioneros: “Lo único que hace Moyano es extorsionar a las empresas que quieren trabajar”

Patricia Bullrich, Marcelo Peretta y Ramón Puerta participaron de un plenario de la Confederación de Trabajadores y Empleadores (CTE)

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, afirmó que “lo único que hace Hugo Moyano es extorsionar a las empresas que quiere trabajar”, en alusión a Walmart y Garbarino, las compañías a las cuales el Sindicato de Camioneros les exigió echar al personal, indemnizarlo y volver a contratarlo.

“Walmart cambió de dueño porque alguien se animó a invertir, siguen los mismos trabajadores ¿y quieren que los despidan para volver a tomarlos? También reclamaron un bono en Garbarino, que es una empresa muy importante para todos y tiene muchos empleados. ¿Quieren un bono para seguir trabajando? Están locos”, dijo a Infobae la ex ministra de Seguridad.

Tras cuestionar “la metodología de la extorsión”, Bullrich se preguntó: “¿Y qué hace el Gobierno? Lo ampara porque, si no, tendría que hacer lo que hicimos nosotros, que cada vez que Moyano extorsionaba, iban las fuerzas de seguridad y se lo impedíamos”.

La titular del PRO fue la encargada este martes del discurso de cierre del segundo plenario de la Confederación de Trabajadores y Empleadores (CTE), que se realizó en un salón de San Telmo y del que también fueron oradores Ramón Puerta, en nombre del Peronismo Republicano, y el gremialista Marcelo Peretta (farmacéuticos), entre otros, y que contó con la presencia del diputado de Juntos por el Cambio Waldo Wolff, el empresario Jorge Cassará, el bailarín Maximiliano Guerra y dirigentes gremiales que se incorporaron a esa entidad y que pertenecen a los sindicatos del Seguro (Cinthia Lez), de Policías (Luis Tonil), de Horticultores (Gustavo Arreseygor), de Artistas Plásticos (Juan Silveyra), de Contadores (Pablo Herrero) y de Educadores Unidos (Facundo Falcioni).

“Necesitamos una modernización de los sindicatos argentinos", dijo Patricia Bullrich

En el comienzo del plenario se conectó desde Montevideo el sindicalista uruguayo Richard Read, uno de los fundadores del Movimiento de Participación Popular (MPP), que lidera José “Pepe” Mujica, quien, luego de saludar a los presentes, destacó que “es muy importante lo que están haciendo como confederación, animándose a dar la batalla contra las viejas estructuras gremiales”.

Dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) de Uruguay, Read se hizo célebre en las redes sociales en 2018 cuando circuló un video de un discurso que dio por el Día del Trabajo y en el que criticó uno de los grandes “problemas” del gremialismo: “No podemos estar de acuerdo con que la gente no vaya a laburar, o que vaya y que haga como que labura”. “Prefiero ser dirigente de un gremio donde la gente no falta nunca, que aprende el oficio, eso no lo quiero perder. No quiero vagos, o el lumpen, no quiero eso en mi sindicato, quiero laburantes”, dijo.

Al abrir la lista de oradores, Peretta, titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos y uno de los impulsores de la CTE, destacó la cantidad de gremios y cámaras empresariales que se están sumando a la entidad y advirtió: “Queremos más trabajo y menos planes. Tenemos que volver a la cultura del trabajo y terminar con la grieta entre los que trabajan y los que cobran sin trabajar”.

El dirigente se pronunció en favor de la libertad sindical, elogió un reciente fallo de la Corte Suprema que reconoció los derechos de los sindicatos simplemente inscriptos y aseguró que la propuesta de la CTE es “salir de la esclavitud de un plan social hacia la libertad que brinda un trabajo registrado”.

Algunos de los participantes del plenario de la CTE, con las presencias de Patricia Bullrich, Ramón Puerta y Waldo Wolf

Otro de los que habló fue el dirigente del Peronismo Republicano Ramón Puerta, ex embajador en España y ex gobernador de la provincia de Misiones, quien participó del plenario en nombre de Miguel Angel Pichetto, que no estuvo presente, y señaló: “Nosotros bregamos por un sistema occidental con capitalismo, privatizaciones y liberalismo. Lo hicimos en los 90, y lo queremos hacer ahora fortaleciendo este nuevo espacio opositor, que es la única esperanza de la Argentina”.

Para cerrar el plenario, Bullrich criticó el sistema de personería gremial que existe en la Argentina, por el cual se otorgan derechos exclusivos al sindicato más representativo por rama de actividad, porque “impide la competencia y favorece el monopolio sindical”, y pidió “la democratización de las organizaciones empresariales” y que los delegados paritarios se elijan en elecciones.

“Necesitamos una modernización de los sindicatos argentinos. Tenemos que trabajar por un sistema que luche por los trabajadores y los empleadores, y no por los planes sociales y los planeros”, sostuvo.

Marcelo Peretta, referente de la CTE, afirmó: "Queremos más trabajo y menos planes"

Cuestionó, además, que el gobierno nacional haya dispuesto el teletrabajo para la administración pública porque los empleados del sector “se tienen que ganar el mango” y rechazó la consigna “Quedate en casa” que se utilizó en la publicidad oficial desde que comenzó la pandemia: “No se inventó en la cuarentena sino la lógica social de quedate en tu casa en lugar de laburar. Así la gente pasa a ser dependiente, pero nosotros queremos personas libres y para eso tenemos que tener sindicatos que se jueguen por el trabajo y que vayan entendiendo el mundo que viene”.

Bullrich concluyó: “Es inédito lo que estamos haciendo: por primera vez nuestro partido, el PRO, trabaja a fondo con nuevos nuevos sindicatos, que además de sumar afiliados y de mejorar salarios, quieren potenciar a la empresas; estamos cambiando de fondo a la Argentina”.

