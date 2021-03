La oposición no logró quórum para prorrogar la ley de biocombustibles

Juan Schiaretti no incorporará la imagen de Mauricio Macri en su boleta

El acuerdo entre el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el bloque de Juntos por el Cambio a los que se le sumó el bloque del lavagnismo Consenso Federal no fue suficiente y no se alcanzó el número necesario de diputados para alcanzar el quórum y debatir sobre tablas la ley de prórroga de la ley de biocombustible, proyecto que no tiene aún dictamen de comisión.

En la previa a la sesión, en el llamado de labor parlamenteria, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, avisó que estaba retrasado y se especulaba si llegaba o no a la apertura de la sesión que comenzaba a las 11:30. Tanto es así que la reunión previa la comandó el vicepresidente de la Cámara, el diputado del Pro, Omar De Marchi.

Pero mientras eso sucedía, el Pro y la UCR lograron sumar a los legisladores del peronismo cordobés y del lavagnismo, aunque no les alcanzó para llegar a los 129 presentes -de manera presencial o remota- necesarios para poder empezar la sesión.

La oposición parecía saber que no llegaban al número, pero la intención era sumar 126 votos -115 de Juntos por el Cambio más los 11 del Bloque Federal- para marcar una posición de fuerza. Sin embargo, no llegaron a juntar más de 108 legisladores, lejos de los 129 que necesitaba, lo que generó alivio en el oficialismo Frente de Todos.

El número no se alcanzó porque el bloque de la izquierda, que tiene dos legisladores, no se sentó, así como tampoco la neuquina Alma Sapag. Pero, principalmente, porque no estuvieron presentes los seis legisladores del Interbloque Federal para el Desarrollo que conduce el mendocino José Luis Ramón.

La intención de los bloques encabezados por Juntos por el Cambio y Consenso Federal era tratar la prórroga de la Ley 26.093 que caduca a mediados de mayo tras 15 años de vigencia, y que fue aprobada por el Senado pero que Diputados aún no pudo debatir.

Ese conglomerado opositor pidió además otra sesión pero para las 14 con el fin de votar los proyectos de Impuesto a las Ganancias y reforma del Régimen de Monotributo, impulsados por el oficialismo, a la que tampoco concurrirán los representantes del Frente de Todos, que mantienen su idea de sesionar el sábado para tratar esos proyectos.

Advierten sobre la grave situación por la que atraviesa el sector de los biocombustibles.

En el medio de esta situación, y mientras circula un supuesto borrador de proyecto de ley autoría del diputado Máximo Kirchner, los Senadores del Frente de Todos anunciaron que pedirán una reunión con el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, para interiorizarse sobre las modificaciones que se podrían sumar al proyecto de Ley de Promoción de los Biocombustibles que el Senado aprobó por unanimidad.

Así lo plantearon en el marco de una reunión de la Comisión de Agricultura del Senado que se realizó ayer a través de videoconferencia, ya que la norma que fue impulsada por el oficialismo en el Senado -no así por el Poder Ejecutivo nacional que dejó el tema afuera de las sesiones extraordinarias-.

Desde el oficialismo, el presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, así como Jorge Taiana y Adolfo Rodríguez Saá coincidieron en la necesidad de solicitar esa reunión, de cara a la sesión especial solicitada para este jueves por Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal.

En ese marco, Mayans pidió establecer “contactos” con sus pares de Diputados que “están tratando la modificación del proyecto que votamos por unanimidad” y según explicó a Telam, al haber sido votada por unanimidad esa iniciativa en el Senado, se le había dado “esperanzas muy fuertes a las provincias” en las que la producción de biocombustibles es importante.

