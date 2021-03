Quiénes son los sospechosos de filtrar la foto de Macri junto con Juliana Awada en un Zoom

Macri y su esposa, en el Zoom de la mesa nacional de Juntos por el Cambio

A un día de la difusión de la polémica foto de Mauricio Macri y Juliana Awada en el Zoom de Juntos por el Cambio, no se sabe la identidad de la persona que la reenvió a los periodistas “por error”, según la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Sí se sabe que la responsabilidad de un integrante del equipo de voceros y jefes de prensa de la coalición opositora, que comparten un grupo de WhatsApp.

El episodio reúne todos los ingredientes como para sospechar de una maniobra en contra de Macri por parte de algún referente opositor. Durante casi un día, todos especularon sobre alguna oscura intención detrás de la difusión de la captura de pantalla del Zoom de JxC en la que se ve al ex presidente hablando desde la cama, con Juliana Awada recostada detrás, mirando su celular.

La imagen causó sensación en las redes sociales y hasta Alberto Fernández aprovechó el episodio para castigar a Macri: “Estamos vacunando a todos los argentinos mientras los otros se levantan de la cama, hacen Zoom y nos critican”, afirmó este lunes al asumir como presidente del PJ.

Sin embargo, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, fue la única que este martes habló sobre la polémica foto y descartó cualquier connotación política en su difusión: “Fue un error involuntario de alguien del equipo de prensa”, dijo en declaraciones radiales. “No me parece que se pueda decir ni comentar en qué grupo estaba ni de qué manera salió. Salió involuntariamente por alguien que seguramente vio una foto sin saber que detrás de esa foto había otra imagen, nada más. No me parece un tema con todo lo que está sucediendo hoy”, sostuvo la ex ministra de Seguridad.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich

En la misma línea, luego insistió ante Infobae: “Alguien lo hizo involuntariamente, sin mala fe, para apurarse en enviar el material a periodistas”. Y admitió que había aclarado el episodio con el propio Macri, pero que el ex presidente le restó importancia.

Según el entorno de Bullrich, el problema se produjo desde el grupo de Whatsapp que tienen voceros y jefes de prensa de dirigentes de Juntos por el Cambio, donde la jefa partidaria envió un resumen de lo que se había conversado y una captura de pantalla del Zoom, pero que no fue la imagen en la que Macri aparece desde la cama con su esposa mirando el celular, sino otra en la que el ex presidente estaba en un primer plano, despeinado y con rastros de haberse levantado hacía poco.

¿Quién envió entonces la foto en la que Macri y su esposa están en la cama? Distintas fuentes de JxC aseguraron que fue alguien del equipo de prensa de la coalición opositora. Nadie sabe, o quiere decir, su identidad, aunque de todas formas se lo atribuyen al apuro y a que el responsable de reenviarla no se dio cuenta del detalle de Macri y su esposa. En las últimas horas, la dirigencia de la coalición opositora parece haber acordado bajarle el tono al episodio. Incluso varios referentes de JxC descartaron de plano a Infobae la versión de que Bullrich haya difundido la imagen a propósito porque, en el Zoom, Macri apoyó a Horacio Rodríguez Larreta en una discusión sobre las vacunas.

Esas diferencias surgieron cuando Bullrich pidió que las provincias pudieran comprar las vacunas en forma directa, Rodríguez Larreta le respondió que era imposible porque las adquisiciones de las dosis las efectúan los Estados y Macri le dio la razón al jefe de Gobierno porteño.

Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, eje de las versiones sobre la polémica foto del Zoom

La presidenta del PRO negó a Infobae que haya existido un enfrentamiento en el Zoom: “Cada uno tuvo su opinión y lo que dijo Mauricio fue que le parecía que en este caso tenía razón Horacio porque las provincias no podían comprar las vacunas. Nada más que ese comentario”.

Entre las especulaciones en danza, algunos sospecharon que la difusión de la foto fue una respuesta a la presentación del libro de Macri, durante el cual el ex presidente dio señales de volver a la política activa y dejó la sensación de que quería protagonizar un “segundo tiempo” en 2023.

En las versiones, por supuesto, también apareció el nombre de Rodríguez Larreta como alguien que podría salir beneficiado del episodio. Sus colaboradores lo desmintieron y aclararon que la relación con el ex presidente es muy buena y que el jefe de Gobierno repudia cualquier operación política.

Otro de los que quedaron en la mira fue el senador Martín Lousteau, un dirigente radical que supuestamente podría beneficiarse en términos políticos por un traspié de Macri y del PRO. Pero los colaboradores del ex ministro de Economía lo descartaron con énfasis: dijeron que se había conectado al Zoom desde su teléfono celular, desde donde “es más complicado obtener una captura de pantalla”, y que él se enteró de la famosa foto poco antes de una entrevista que le hicieron en un canal de TV. “Y lamentó la situación porque le pareció una bajeza”, aseguraron.

Del Zoom también participaron, además de Macri, Rodríguez Larreta, Bullrich y Lousteau, los dirigentes del PRO Cristian Ritondo y Humberto Schiavoni; los radicales Alfredo Cornejo, Mario Negri y Luis Naidenoff, y Maximiliano Ferraro Juan Manuel López y Maricel Etchecoin, por la Coalición Cívica. No se conectaron María Eugenia Vidal ni Miguel Angel Pichetto.

Todas las miradas apuntan a ese misterioso integrante del equipo de prensa de Juntos por el Cambio. Nadie da pistas sobre su identidad y todos descartan cualquier vinculación con la política.

