ARA San Juan: el Consejo de Guerra emitirá hoy su resolución sobre la responsabilidad de los oficiales de la Armada

El submarino ARA San Juan se hundió en 2017 (Armada Argentina/Juan Sebastián Lobos)

El Consejo General de Guerra que investigó durante cuatro meses la responsabilidad de ocho altos oficiales de la Armada en el hundimiento del submarino ARA San Juan difundirá hoy al mediodía su resolución, aunque los fundamentos del juzgamiento militar se conocerán más adelante, probablemente el viernes.

El organismo está conformado por dos vocales que son el jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas Armadas, el general Juan Martín Paleo (Ejército) y el brigadier Pedro Girardi (Fuerza Aérea), respectivamente. En tanto, la presidencia está en manos de un funcionario civil, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi, por delegación expresa del ministro de Defensa, Agustín Rossi.

El funcionamiento del Consejo está reglamentado por la ley 26.394 (Justicia Militar) sancionada en 2008, que derogó el Código de Justicia Militar, introdujo modificaciones al Código Penal y Código Procesal (al personal castrense) y aprobó el Procedimiento Penal Militar para Tiempo de Guerra y otros conflictos, entre otras innovaciones.

En el caso del hundimiento del ARA San Juan, esta institución analizó desde el miércoles 25 de noviembre último, en audiencias celebradas en el Edificio Libertador (sede de la cartera de Defensa), la conducta y responsabilidad frente al hecho del ex jefe de la Armada Marcelo Srur, y del ex jefe de la base naval de Puerto Belgrano, contralmirante Luis López Mazzeo, entre otros oficiales de la Armada.

Almirante Marcelo Srur, el oficial de mayor jerarquía investigado por el Consejo

Poco después de que ocurriera la desaparición del submarino, a finales de 2017, el entonces ministro Oscar Aguad le pidió el pase a retiro al primero de ellos, que para ese momento era cuestionado por el hecho.

El Consejo de Guerra también evaluó las acciones y responsabilidades del ex jefe de Mantenimiento y Arsenales Eduardo Malchiodi; del ex jefe de Operaciones Carlos Ferraro; del ex comandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide y de los oficiales en actividad capitán de navío Héctor Alonso, capitán de fragata Hugo Correa y capitán de corbeta Jorge Sullia.

La resolución que se conocerá este lunes en horas del mediodía será la cuarta intervención del organismo desde que el Congreso derogó el Código de Justicia Militar (a través de la ley 26394), informaron a la agencia Télam fuentes de la cartera de Defensa.

La proximidad de la difusión del fallo generó en los últimos días pronunciamientos de entidades ligadas a la Marina, pero también de abogados que representan a familiares de los 44 submarinistas del ARA San Juan que fallecieron en el accidente.

El Centro Naval, que nuclea a miembros de la Armada retirados o en actividad, difundió un comunicado en el que aseguró que “los marinos están en estado de vigilia por el cercano desenlace que juzga a un grupo de oficiales por los sucesos ocurridos con el submarino ARA San Juan”.

En el comunicado, esta institución sostuvo que “el único responsable de la navegación segura, del rendimiento de ingeniería, de los disparos precisos (en el caso de guerra) y de la moral de la nave es el comandante”.

Antes de partir de Ushuaia hacia el patrullaje del que no regresó, el submarino ARA San Juan fue visitado por autoridades políticas, judiciales y militares

De igual manera, señaló, en relación al fallo, que “aguarda que el Consejo, en su decisión, resguarde estos principios, valores y votos, porque de otra forma estaría cambiando la esencia de la profesión del marino y la ancestral figura del Comandante en el mar”.

El ARA San Juan mantuvo su última comunicación con tierra el 15 de noviembre de 2017, a las 7:30, cuando se perdió contacto con su tripulación, que estaba formada por 44 integrantes, entre ellos el comandante del submarino, capitán de fragata Pedro Martín Fernández.

También en relación al fallo del Consejo General de Guerra, la abogada querellante Valeria Carreras emitió en las últimos días un comunicado en el que aseguró que “los militares procesados que están siendo juzgados disciplinariamente” han “desplegado una serie de acciones de presión contra los miembros del jurado con el fin de no ser sancionados y así no perder su retiro (jubilación)”.

Carreras, junto a sus pares Lorena Arias y Fernando Burlando, representa a la mayoría de las familias de tripulantes en la causa por el hundimiento que tramita en la Justicia Federal de Caleta Olivia y en la que intervino la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.

La letrada precisó que a los allegados de las víctimas también les indigna ”el argumento de las defensas de los imputados, culpando a la tripulación y su comandante por el destino final del submarino, tal como hizo el ex ministro de Defensa (Oscar) Aguad el 17 de mayo de 2019”.





SEGUIR LEYENDO: