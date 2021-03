El segundo de Sabina Frederic habló del enfrentamiento con Sergio Berni: “No se me cruza por la cabeza devolver un empujón”

Eduardo Villalba habló del enfrentamiento con Sergio Berni (Video: "Mauro, la pura verdad" - América)

Las diferencias entre la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quedaron expuestas una vez más durante la conferencia de prensa realizada el jueves pasado tras la aparición con vida de M., la menor que había sido raptada por un cartonero.

Si bien el momento no fue capturado por las cámaras, no tardó en trascender el enojo de Berni con Eduardo Villalba, secretario de Seguridad de la Nación y segundo en el mando de la cartera que conduce Frederic. “¿Qué venís a hacer acá de trajecito, hijo de puta?”, le dijo el funcionario de Axel Kicillof a Villalba. Y continuó: “Vos y tu ministra, que es una inútil, le hacen mal a la policía. No me llamaste en todo el día y ahora venís acá a sacarte la foto, hijo de puta, te voy a cagar a trompadas”. Sorprendidos, los testigos atinaron a separar a los funcionarios, pero Berni estaba tan enfurecido que, según indican las versiones, llegó a lanzar dos cabezazos.

El enojo de Berni se fundamenta en una presunta falta de colaboración de las autoridades nacionales en el operativo de búsqueda de M. Al día siguiente, al ser consultado en Intratables (América) sobre el episodio, Berni señaló que lo sucedido con Villalba “no fue una discusión, fue un monólogo”. Y cuestionó los detalles que trascendieron: “Decir la verdad no es ningún delito, le dije ‘inoperante’”. Cuando le preguntaron si hubo empujones, respondió: “¿Qué es un empujón? Uno camino para adelante, si el otro retrocede… Lo eché porque me parecía que lo que estaba haciendo era una falta de respeto”.

Este domingo Villalba estuvo invitado al programa Mauro, la pura verdad (América) y dio su versión sobre los hechos: “Lo primero que tengo para decir es que voy a hablar un poco del caso pero la verdad es que no tengo ninguna intención en profundizar. En lo que tiene que ver con lo personal, lo minimizo totalmente porque soy un muchacho que se crió en Avellaneda, no me crié en Mónaco, entonces un grito más, un grito menos, un empujón… Me parece que hay que minimizarlo. Más allá de eso quiero agradecer todas las expresiones de solidaridad que recibí de funcionarias y funcionarios del gobierno nacional, y de otros dirigentes políticos”.

“Para mí el tema de fondo no es mi persona, sino la situación que se genera, en dos ejes. Por un lado, en el eje de la gestión, en seguridad, porque nosotros somos los encargados de darle seguridad y paz a la gente, de pacificar los barrios, de no generar mayores problemas o situaciones violentas. Por otro lado, el tema político, porque también somos los encargados de brindarle a la sociedad una política más limpia”, explicó Villalba.

Sergio Berni y Diego Santilli luego de la aparición de M. (Thomas Khazki)

Ante la consulta sobre los detalles del episodio, el funcionario aseguró que recibió “un solo empujón” de parte de Berni, y negó las versiones que indican que lo tomó del cuello. “Ahí se genera toda la fantasía. En ese momento no había periodismo, estaba lejos, afuera. Me llamó la atención que inmediatamente se supiera del suceso, pero no fue así”.

Villalba aseguró que él no devolvió el empujón: “Todos los que componemos el equipo del Ministerio de Seguridad tenemos mucha responsabilidad, somos gente responsable ante los que estaban ahí, porque había funcionarios judiciales y policías de diferentes jurisdicciones, pero somos responsables ante la sociedad por sobre todo. Entonces, tenemos mucha responsabilidad sobre nuestros actos en el Gobierno. ¿Cómo voy a devolver un empujón? No se me cruza por la cabeza. Me di media vuelta y me fui ”.

Además, aseguró que las fiscales que estaban trabajando en el caso también “recibieron algún grito” . De todas formas, aclaró: “La fiscal estaba muy abocada a lo que había que hacer, que no era gritar ni pelearse con nadie, sino trabajar para ver qué se hacía con la nena y el detenido. Nosotros estábamos cumpliendo con nuestras funciones”.

Sergio Berni también habló sobre la pelea con Villalba

Según sus declaraciones, él no tiene una relación de amistad con los funcionarios con los que trabaja. Lo mismo sucede con Berni. De todas formas, aseguró que si en el futuro “hay otro caso similar” y tiene que trabajar en conjunto con el Ministerio de Seguridad bonaerense, no va a tener problema en coordinar tareas con las fuerzas de seguridad de la provincia. “Vamos a poner todo a disposición, como hemos hecho en este caso”, indicó en ese sentido.

Villalba reveló que después del episodio habló con Frederic, quien se comunicó con el presidente, Alberto Fernández, y mantuvo una reunión con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Circulaban varias hipótesis en Gobierno sobre lo sucedido. Unos apuntaban a la intención de Berni de socavar el poder de su par nacional para eventualmente ocupar el lugar de Frederic, o el de Villalba. Creen que por eso busca oportunidades para dejar mal parada la gestión. “Va por el ministerio nacional”, dijo un alto funcionario a este medio. Sin embargo, daban por sentado que no tendrá posibilidades en ese sentido. El jefe de Estado no ve el estilo del ministro de la Provincia con buenos ojos.

SEGUIR LEYENDO: