Amado Boudou: “En el Gobierno está subrepresentada la parte de la coalición que otorgó la gran mayoría de los votos”

En un año electoral, las internas dentro del Gobierno comenzaron a aflorar y en las últimas semanas se hicieron más notorias. El escándalo por el Vacunatorio VIP y la salida del ministro de Salud, la incertidumbre que se extendió por una semana sobre el futuro del ministerio de Justicia y el renovado cruce entre Sabina Frederic y Sergio Berni son solo algunos de los temas que marcaron la agenda de marzo y que levantaron la temperatura en los pasillos de la Casa Rosada.

Alberto Fernández ahora intenta imponer una agenda marcada por la emergencia sanitaria pero el kirchnerismo duro tiene su propia lista de prioridades, entre los cuales está la reforma de la Justicia. Esta diferencia en las prioridades aumenta la presión entre las dos partes y algunos actores aprovechan para marcar su posición y lanzar fuego amigo. Este es el caso de Amado Boudou que en una charla pública cruzó al Presidente y cuestionó a su ministro de Economía Martín Guzman.

“En el Gobierno está subrepresentada la parte de la coalición que otorgó la la gran mayoría de los votos”, lanzó el ex Vicepresidente, que se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria por causas de corrupción.

Al participar de un zoom organizado por la agrupación Espacio Puebla, que representa a un sindicalismo alineado con el Frente de Todos, Boudou protestó porque, a su entender, hay poca participación del kirchnerismo en la toma de decisiones.

“Está claro y vamos a repetir hasta el hartazgo el tema de la coalición, quién está adentro de ella y cómo está sobrerrepresentada una parte y subrepresentada otra que, justamente, es la que otorgó la historia, la gran mayoría de los votos, los símbolos y la calle”, aseguró. “Ahí tenemos un problema, porque si la primera definición es que es con todos, bueno, con nosotros también ¿Eso lo tenemos que reclamar? No. Eso lo tenemos que actuar. Yo creo que es un momento donde la unidad es central y eso se tiene que verificar en que nadie puede enojarse e irse. Hay que enojarse y quedarse porque, si la primera tarea política es la unidad, la segunda tiene que ser el debate”, sentenció.

En medio de una caída de los índices de aprobación de la actual gestión y en sintonía con las críticas por parte del sector del oficialismo más cercano a Cristina Kirchner, el ex funcionario criticó a Martín Guzmán, y sostuvo que “para hacer política no hay que callarse la boca”.

En este sentido, se preguntó qué hace hoy el ministro Guzmán en Estados Unidos. “Está intentando un acuerdo que nos va a hundir. En la historia de nuestro país, cada vez que el Fondo Monetario Internacional participó, opinó o apoyó, se bajaron escalones que nunca más se pudieron recuperar. Son Instituciones coloniales, digámoslo de una vez por todas. El FMI, el Banco Mundial, la ONU, el BID, no son instituciones cooperativas”, argumentó.

Para Boudou, la deuda se originó a partir de un “préstamo criminal para sostener a Mauricio Macri”, por lo que afirmó que “no se puede avanzar” con un entendimiento con el organismo multilateral “hasta que no se entienda qué fue lo que pasó (durante la gestión de Cambiemos) y por qué hoy la Argentina es el país que más le debe”.

“Yo le comentaría con mucho cariño a nuestro Gobierno, que cuando persistió en su idea, aún ante un ataque tremendo contra una política concreta como la de la vacuna, tuvo un gran éxito. Cuando se la jugó por la propia, tuvo un gran éxito. A contramano de todo lo que se decía”, insistió.

Continuando con sus cuestionamientos sobre la actual política económica, el ex ministro explicó que no entiende “cómo puede haber bolsones de liquidez que hay que contrarrestar con altísimas tasas de interés cuando hay gente que no puede comer”.

“Para mí, las dos canaletas son la tasa de interés y las tarifas de los servicios públicos, que facturan solo en pesos y los convierten en dólares para fugarlos del país ¿En qué cabeza cabe esto? Creo que hay que ir a un sistema de estatización de los servicios públicos lo más rápido posible , pero por lo menos que en el medio no tengan aumentos, que expliquen los costos”, propuso.

Para cerrar, Boudou instó al kirchnerismo duro a tener una participación más activa en el debate público: “Lo que nosotros tenemos que hacer es atrevernos a decir estas cosas, no importa lo que nos hagan y no hace falta un cargo para eso. Para hacer política, lo único que no hay que hacer es callarse la boca. Hay que discutir y tener organización popular. Acá entra lo que señalaba Cristina, el miedo, lo aleccionador del lawfare. En la Argentina existimos los presos políticos. Una democracia en la cual la vicepresidenta en funciones es la principal perseguida política, no tiene destino porque ahí no hay democracia”, finalizó.





