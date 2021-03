Detuvieron en Mar del Plata a un hombre que amenazó al embajador de Alemania en Argentina

Ulrich Sante, embajador alemán, junto a Alberto Fernández

La embajada de la República Federal de Alemania le envió una nota formal a la Cancillería argentina para señalar que desde una cuenta de Instagram se había amenazado al embajador Ulrich Sante. Los posteos fueron publicados el 3 y 4 de marzo pasado y la comunicación de la embajada alemana a la Cancillería se produjo el 5.

La Cancillería le reportó la situación a la División Seguridad de Objetivos Diplomáticos de la Policía Federal -que depende del Minsterio de Seguridad- que a su vez le dio intervención al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA). Interviene en el expediente el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo quien por la mañana ordenó la detención del hombre que será identificado en esta nota como EVR.

Los policías detectaron los posteos a los que hacía referencia la denuncia de la embajada alemana. En uno de ellos se lee: “Comunicado internacional sobre el embajador nazi de Alemania. Renuncie. Cianuro. O plomo”, y en otro “ Embajador de Alemania en Argentina: aquí no vivirán nazis. Fuera de mi patria o muera en ella” .

Sante llegó a su destino en Buenos Aires a principios de septiembre de 2020. El 22 de septiembre presentó sus cartas credenciales ante la Cancillería y el 28 de enero se reunió con el presidente de la Nación Alberto Fernández. En su cuenta de Twitter señaló: Un encuentro muy productivo con @alferdez –hablamos de una agenda conjunta para fortalecer relaciones - digitalización, industria 4.0, transición energética, formación dual y un intercambio fluido entre startups de nuestros países como pilares”.

Una de las amenazas contra el embajador alemán (IG)

La cuenta de Instagram de EVR es pública. Tiene 238 seguidores, sigue a 1811 y realizó 5946 publicaciones. EVR vive en Mar del Plata, es hincha de Racing, cumplirá 44 años en mayo y cuando los agentes de la Federal llegaron a su casa en Mar del Plata se encontraron en la entrada con-según explicaron fuentes judiciales- una trampa “cazabobos” para alertar sobre el ingreso a su propiedad.

La Federal hizo un allanamiento en la casa de EVR en Mar del Plata y según fuentes policiales se hallaron “espadas tipo katanas ninjas, cuchillos, estrellas ninja, hachas, manoplas, navajas, ropa de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, armas y plantas de cannabis”. EVR está desocupado, vive con su madre y no integra la policía bonaerense, tan solo tenía una campera similar a las que usan los agentes que están al mando de Sergio Berni.

Lo encontrado en el allanamiento

El detenido, que será indagado el lunes, hablaba en sus posteos de una alianza entre el embajador alemán y el “genocida Albero Fernández”. Le dedicó también una amenaza al ex Jefe del Ejercito durante el kirchnerismo, el general César Santos del Corazón de Jesús Milani: “La orden no fue fusilarlo sino advertirle que será fusilado”.

Los investigadores judiciales notaron, a partir de los posteos de EVR, cierta incoherencia entre sus textos. Toman como ejemplo uno de ellos que señala que: “En la República Argentina se comete un crimen de lesa humanidad y el presidente ese crimen es presuntamente cómplice por el vínculo con su militante a quien envió video público antes de morir. Alberto Fernández es genocida y será juzgado por estos crímenes internacionalmente”. Otra de sus publicaciones dice: “Alberto Fernández genocida. Cristina Kirchner asesina”. Pero el día del cumpleaños del cumpleaños de Néstor Kirchner subió un video celebratorio del ex presidente hablando en público. También critica a Juntos por el Cambio.

Otras de sus diatribas señala que: “El único enemigo de la república argentina es el vulgar traidor argentino, esa clase inferior a la humanidad. Se debe exterminar a los inhumanos”. En otro asegura que “la república Argentina está habitada por más de 45 millones de guerreros El ejército es popular, El poder es popular. Muerte a los políticos esclavos del yugo invasor, Viva la Patria!”. En sus publicaciones se manifiesta “contra el aborto” y por “exterminar a los femicidas”.

El autor de las amenazas (IG)

Como no podía ser de otra manera EVR hizo manifestaciones relacionadas con la pandemia de coronavirus y con lo sucedido con la vacunación: “Quedate en tu casa y cumplí las órdenes porque si no te mata el Covid puedo asegurarte que te va a exterminar algo mucho peor que un virus”. Otro de sus posteos señala: “Vacunas VIP, fusilamientos VIP...Todo VIP. Argentina” y en otro agregó “Cadenazo VIP para los vacunados VIP K M Y Z. Cadenazo para todos”. Pidió también que se prohibiera el turismo en Mar del Plata para que no ingresara el virus.

EVR está detenido, fue trasladado a una sede de la Policía Federal en la Capital. Será indagado el lunes. No se descarta que se realice un peritaje psicológico para determinar si está en condiciones de ser imputado.

