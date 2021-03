Carpas en el Obelisco, por una protesta de organizaciones sociales al gobierno porteño

Así amanecía hoy el acampe frente al Obelisco porteño. (Captura TN)

Un grupo de organizaciones sociales mantenían una protesta frente al Obelisco porteño, en reclamo de la reincorporación de 33 trabajadores despedidos del Programa “Veredas Limpias”, a quienes no se les renovaron los contratos laborales.

La protesta rechaza “las políticas de ajuste” del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y comenzó ayer en Diagonal Norte y Rivadavia, en los alrededores del Obelisco, impulsada por el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), el MTD Aníbal Verón, el Movimiento Resistencia Popular (MRP), el MTR Democracia Directa y el FOB-La Libertaria, entre otros.

La modalidad de la acción consiste en la instalación de una docena de carpas y ollas de comida. Una de las calles laterales de Corrientes en torno al Obelisco continuaba bloqueada desde temprano.

Marianela Navarro, vocera del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), comunicó que los cooperativistas que le rescindieron los contratos trabajaron “ocho años por 15.000 pesos por mes” en el Programa Veredas Limpias del Gobierno porteño.

“A las otras organizaciones sociales les renovaron los contratos de trabajo, pero a nosotros no”, apuntó a la agencia Télam Agustín Figueredo, otros de los voceros de la protesta, y recordó que “se han presentado todos los documentos legales como cooperativitas” sin que recibieran “una respuesta favorable”.

Desde el Gobierno de la Ciudad indicaron que el programa Veredas Limpias se está reconvirtiendo para que un porcentaje de la nómina pase a trabajar en “proyectos productivos”. Los convenios tendrán un plazo de un año y contarán con un aumento del 10 por ciento. “Convocamos a cada una de las organizaciones para empezar a identificar esos proyectos, ofreciéndoles también desembolsos de capital por única vez para acompañar los proyectos”, señalaron. Esa propuesta, según indicaron fuentes porteñas, no habría sido aceptada por un sector “disidente” del FOL, aunque informaron que mantendrán “el camino del diálogo hasta llegar un acuerdo”.

(captura TN)

Las diferencias generaron un nuevo cruce en las últimas 24 horas entre las partes. “Hoy reiteramos, insistimos, queremos firmar el convenio. No queremos perder nuestros puestos de trabajo. No tenemos otra salida. ¡Larreta, no dejes a 33 familias en la calle! María Migliore, solicitamos que abra el diálogo para renovar nuestro convenio de trabajo”, reclamaron las entidades convocantes a la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad.

“Somos 33 trabajadoras, madres solas, jefas de hogar. El único sustento para llevar un plato de comida a nuestros hijos e hijas. Los que no hemos faltado nunca al trabajo, los que llegamos puntuales. Los que hace más de 8 años trabajamos en el Programa Veredas Limpias. Somos Francisca, Graciela, Carla, Julia. Somos Soledad, Silvana, Porfiria, Luisa, Carolina. Somos las que día a día trabajamos con esfuerzo, las que nos mantuvimos en nuestros puestos a pesar de la pandemia”, manifestaron en un comunicado.

El salario que se percibe por el programa “Veredas Limpias” es $15.000 para una jornada de lunes a viernes, informaron los convocantes a la protesta.

FOL reclamo de trabajadoras en acampe en el Obelisco

