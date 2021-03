Con presencia de dirigentes de Juntos por el Cambio, se realizó otra marcha en Formosa contra Gildo Insfrán

El diputado Waldo Wolff hablando en la marcha

Bajo un intenso calor que rondó los 38 grados y en horas del mediodía, cientos de ciudadanos formoseños marcharon por quinto día consecutivo por las calles de la capital de Formosa acompañados por dirigentes políticos de Juntos por el Cambio para pedir que el gobierno provincial de Gildo Insfrán permita salir de la Fase 1, con una cuarentena estricta que restringe al máximo las actividades que rige desde la semana pasada ante la aparición de 17 casos de coronavirus.

La ex ministra de Seguridad durante el mandato de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, junto a los senadores nacionales Luis Naidenoff y Ricardo Buryaile, los diputados nacionales Waldo Wolff y Mario Arce, junto a otros legisladores locales de la UCR, acompañaron la movilización que fue más breve que las anteriores debido a las altas temperaturas. Los problemas de sonido fueron otro valor agregado que complicó los planes de la delegación opositora. Mientras tanto, el gobernador Insfrán estaba en Buenos Aires donde participó del acto en Casa Rosada junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien no lo recibió en privado y con el que se saludó protocolarmente. También estuvieron otros once mandatarios provinciales en el marco de un acto por el Día Internacional de la Mujer donde se suscribió un Acuerdo Federal para combatir la violencia de género.

Los formoseños que rechazan la vuelta a Fase 1 en la capital provincial se concentraron en la esquina de 25 de Mayo y Belgrano. Estaba previsto el acompañamiento de Bullrich y compañía pero la situación se desbordó y casi no pudo hacer escuchar sus palabras a los allí reunidos expresando que “no aflojen, luchen por su libertad” no sin antes también cuestionar la represión policial del pasado viernes y pidió a la gente a viva voz que “marchen en paz”. Luego, durante unas 3 cuadras acompañó a los manifestantes.

La presidenta del PRO realizó previamente una conferencia de prensa donde expresó que desde su partido y junto al interbloque de Diputados en Juntos por el Cambio apoyan el pedido de los formoseños y clorindenses que piden el cese de la Fase 1 y no dudó en comparar la administración provincial con la del ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner. “El de (Gildo) Insfrán es como el régimen de Stroessner. A Stroessner lo elegían cada cuatro años pero no quería decir que había una democracia de verdad”, afirmó a la prensa minutos antes de participar en la quinta marcha por las calles de la capital. Insfrán es gobernador de Formosa en forma ininterrumpida desde 1995.

Patricia Bullrich también estuvo presente

Para Bullrich su breve participación en la concentración terminó cuando se subió a un auto junto al diputado nacional Waldo Wolf y partieron rumbo a Clorinda donde asistirán a otra concentración de vecinos que vienen reclamando la eliminación de restricciones de circulación de los vecinos de esa ciudad hacia el resto de la provincia.

En diálogo con Infobae, Wolff afirmó: “Todo transcurrió en paz, con la presencia de muchas familias. Como siempre, desde un primer momento estuvimos acompañando porque la situación para la gran mayoría de los formoseños es insostenible. El domingo a la noche fuimos a cenar a una pizzería y el dueño nos contó que solamente pudieron abrir durante 12 fines de semana desde que empezó la pandemia hace un año”.

El legislador nacional agregó: “cumplir con la Fase 1 es muy complicado, sobre todo para los comerciantes. La gente quiere libertad y quiere trabajar. Vamos a ir a Clorinda, ciudad que está a una hora de la capital, también con el mismo propósito. Si es que nos dejan llegar, porque la última vez mandaron piqueteros a cortar la ruta para impedirnos que nos solidaricemos con ellos que tienen un aislamiento de más de 6 meses”. Wolff ya hizo tres viajes a la provincia y publicó esta mañana la foto de los pasajes de avión en los que se trasladó hasta Resistencia, porque habían circulado versiones falsas sobre su viaje en un avión privado. En la capital chaqueña los esperó en un auto el diputado provincial Quique Ramírez, quien se encargó de hacerlos entrar a la provincia por el cruce Mansilla, como en ocasiones anteriores.

Mientras Bullrich daba la conferencia a escasa distancia, el Consejo Integral de la Emergencia daba su parte diario sobre el coronavirus. El ministro Jorge González proporcionó un nuevo parte informativo destacando que en las últimas 24 horas se detectaron 9 casos en la ciudad de Formosa, que se hicieron 2159 tests y que se detectaron 27 casos en toda la provincia.

La presencia de González, ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Insfrán, quien durante algunos días se había ausentado de la Mesa del COVID, terminó con los rumores de cambios en el gobierno de Insfrán.