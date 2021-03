Alberto Fernández: “Nada quiero más en el mundo que ser el presidente que una a los argentinos”

Alberto Fernández visitó la sede del INVAP en la provincia de Río Negro

Este mediodía, el presidente Alberto Fernández visitó la provincia de Río Negro con el propósito de reactivar la fabricación de radares de nueva generación en la sede del INVAP (Instituto de Investigaciones Aplicadas), ubicada en la ciudad de Bariloche.

“Cuando bajé del avión y vi ese terrible radar uno dice ‘qué maravilla, qué maravilla que podamos hacerlo los argentinos’. Qué maravilla que el INVAP siguió siendo una política de Estado; que siguió subsistiendo”, destacó el mandatario.

Y continuó: “Estoy muy feliz de participar de este acto. Tantas veces que hablan de que porque solo decimos verdades que a otros les hacen ruido nosotros no queremos la unidad. Nada quiero más en el mundo que ser el presidente que una a los argentinos. Pero que los una así. No reclamando ‘queremos seguridad’ y olvidando el plan de radarización”.

Alberto Fernández fue recibido por la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras

“Yo quiero unir una Argentina que trabaje más allá de banderías políticas, en darle más seguridad a los argentinos, y que no levanten los radares que se han puesto, o los desatienda, o los descuida, porque eso es la seguridad de los argentinos. Están quienes piensan la Argentina para unos pocos y los que pensamos la Argentina para todos. Cuando fue la pandemia, no recibieron más los compañeros gobernadores, recibieron cada gobernador y cada pueblo lo que les correspondía recibir. Y no es ningún mérito mío, es la Argentina que debería ser. Respetarnos. La unidad sólo es posible en la diversidad”, sostuvo Fernández.

El Presidente también aprovechó su discurso para recordar a Néstor Kirchner y a Héctor “Cacho” Otegui, fallecido presidente del instituto. “Nosotros, que siempre apostamos al desarrollo y la producción argentino. Nosotros apostamos a que el INVAP sea enorme, inmenso, capaz de desarrollar la tecnología que necesitamos. No se trata de comprar un radar, se trata de sostenerlo, mantenerlo. Eso es ser soberanos. Los ricos del presente no son los que tienen petróleo o gas, son los que tienen la tecnología para sacarlo. Esto es el futuro de la Argentina” , dijo.

“Estoy en Bariloche, donde la inteligencia argentina no para de crecer. Cuando uno va al mundo, nos conocen por muchas cosas, pero también nos conocen por el INVAP. Una empresa que hace reactores nucleares, radares 3D. Sí, se llama INVAP. Somos uno de los pocos países que ha logrado desarrollar esa tecnología. Tenemos que estar orgullosos de lo que podemos hacer”, completó Fernándes, quien fue recibido por la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras.

Fernández habló pocos minutos en su visita a la provincia de Río Negro

Su visita a la Patagonia aconteció un día después de que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN) emitiera un comunicado en el que rechazó el pedido que el presidente Fernández hizo el lunes en la apertura de la asamblea legislativa para que el Congreso de la Nación controle a los jueces.

“El contenido de las sentencias nunca puede caer bajo el novedoso concepto de ‘control cruzado’, ajeno al orden constitucional jurado” , sostuvo la entidad y agregó que Fernández omitió “considerar que el Poder Ejecutivo y el Senado tienen a su cargo el nombramiento de los Magistrados mediante el sistema de propuesta, acuerdo y designación vigente según la Constitución Nacional”.

“El Poder Judicial de la Nación está en crisis”, dijo el jefe de Estado en la apertura de sesiones legislativas. Allí agregó “que parece vivir en las márgenes del sistema republicano”. Por eso pidió al Congreso “que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial”.

