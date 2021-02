Fuerte e inusual pedido de explicaciones a dos jueces de la Suprema Corte bonaerense por el escándalo de las vacunas

Los jueces de la Suprema Corte bonaerense

Las críticas y la indignación social que generó la vacunación contra el coronavirus a periodistas, políticos y familiares cuando solo era para el personal de salud llegó a tal punto que en la justicia ocurrió un hecho con pocos antecedentes: los jueces de toda una provincia le pidieron explicaciones a sus máximas autoridades por haber recibido la vacuna con presunto favoritismo por su cargo.

Eso ocurrió con los magistrados de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires Luis Genoud e Hilda Kogan que fueron vacunados sin ser personal esencial, antes que pudieran hacerlo por su edad -los dos mayores de 70 años- y cuando solo alcanzaba al personal de salud. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, la entidad que nuclea a 7600 jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios judiciales, le pidió el viernes a los dos magistrados que “aporten claridad y remuevan dudas” sobre lo ocurrido.

“Frente a noticias publicadas acerca de la vacunación por carriles irregulares por parte de dos miembros de la Suprema Corte de Justicia bonaerense resulta del mayor interés del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires que sin más dilaciones quienes han sido señalados por realizar estas conductas personales sin respetar los parámetros señalados , y por fuera de las decisiones del Alto Tribunal provincial, aporten claridad y remuevan dudas al respecto en salvaguardia del prestigio de las instituciones”, sostuvo la entidad que preside Alfredo Noel a través de un comunicado inusual en el mundo judicial donde se cuidan las formas y se evitan las críticas a colegas, sobre todos de los tribunales superiores que son las máximas autoridades.

Los abogados de la provincia de Buenos Aires también pidieron una aclaración sobre lo ocurrido. Pero hasta ahora tanto Kogan como Genoud, vicepresidente de la Suprema Corte, no se expresaron públicamente. Solo el máximo tribunal dio a conocer el viernes un comunicado institucional que no ayudó a los jueces. El texto explica que en febrero la Corte se comunicó con el Ministerio de Salud de la provincia para conocer el plan de vacunación respecto al Poder Judicial. “La expuesta ha sido la actuación institucional del Poder Judicial de la Provincia, sustentada en el respeto a las pautas objetivas y a las prioridades establecidas con carácter general por la autoridad sanitaria competente, así como en los principios de acceso universal, ponderado e igualitario a la vacunación”, cierra el comunicado en el que no se hace referencia a la situación de los dos jueces.

El diario La Nación publico el martes que Kogan y Genoud recibieron las dos dosis de la vacuna Sputnik V en el hospital público de alta complejidad “El Cruce-Dr. Néstor Kirchner”, en el municipio de Florencio Varela, y que quedaron en los registros como personal de salud. Genoud recibió la primera doiss el 21 de enero y la segunda el 11 de febrero. Y Kogan el 25 de enero y el 18 de febrero. En esas fechas solo se podía vacunar el personal de salud y en la provincia de Buenos Aires la inoculación a los mayores de 70 años, grupo en el que entran los jueces, comenzó el 17 de febrero.

El juez Luis Genoud (Adrián Escandar)

Hasta ahora, seis días después que la información se hizo pública, ni Kogan ni Genoud informaron cómo se vacunaron. A través de allegados sí confirmaron que se inocularon en un hospital público de la provincia y que lo hicieron por ser mayores de 70 años. Kogan tiene 76 y Genoud 74. Pero no dijeron en qué fecha lo hicieron, para determinar si fue en el período que solo correspondía al persona de salud, si se inscribieron en la pagina web Vacunate como todos los ciudadanos, y si figaran en los registrados que recibieron las dosis como personal de salud.

La vacunación de los jueces se conoció días después que se reveló el vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud de la Nación, de las 70 personas que se inocularon en el hospital Posadas y de otros casos de personas que recibieron la dosis cuando no les correspondía. El presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro de Salud Ginés González García que fue imputado penalmente y comenzó a ser investigado.

“Esto molestó mucho en la justicia porque no es la forma en este contexto, porque al ser jueces de la Corte deben dar el ejemplo y además todavía no hubo explicaciones. El pedido no es a la Corte, sino a los dos jueces involucrados” , le dijo a Infobae un juez bonaerense que participó del armado del comunicado del Colegio de Magistrados.

En ese texto, el Colegio señaló que en lo que va de la pandemia por el coronavirus todo el personal judicial trabajo de manera presencial o remota y que se expuso al riesgo de contagiarse. También que desde la institución se hicieron gestiones en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para que se tenga en cuenta a todo el Poder Judicial como personal estratégico del Estado para que sea vacunado. Y fue tajante: “Cualquier conducta que no respete estas pautas objetivas merece el mayor reproche, más aún ante la gravedad de la crisis sanitaria”.

El Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires también pidió explicaciones. En una nota enviada el jueves al presidente de la Suprema Corte, Daniel Soria, la entidad, presidida por Mateo Laborde, reclamó que el máximo tribunal “se expida institucional y públicamente, ratificando o rectificando la información que ha tomado estado público”.

La jueza Hilda Kogan

Genoud y Kogan integran la Suprema Corte de la provincia desde 2002. Kogan fue la primera mujer en el máximo tribunal y convocada por el presidente Alberto Fernández integró la comisión de juristas propuso una serie de reformas a la Justicia. Genoud tiene pasado en la política. Fue ex convencional constituyente, diputado, senador, secretario de Seguridad. Fue ministro de Justicia y Seguridad cuando el gobernador de la provincia era Felipe Solá y renunció en junio de 2002 cuando la policía bonaerense asesinó a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en la estación de tren de Avellaneda.

La Suprema Corte tiene siete miembros pero tiene una vacante y desde mañana otra más por la jubilación de Eduardo de Lázzari. Además de Soria, Genoud y Soria la integran Eduardo Pettigiani y Sergio Torres.

La respuesta de Suprema Corte

El jueves los jueces tuvieron una reunión en la que se habló -según supo Infobae- sobre la vacunación de los dos magistrados pero no trascendieron más detalles. Al día siguiente, la Suprema Corte dio a conocer un comunicado institucional en el que informó que a comienzos de febrero el tribunal junto con la Procuración General se comunicaron con el Ministerio de Salud de la provincia para conocer el plan de vacunación respecto al Poder Judicial. La respuesta fue que este mes comenzaba la vacunación a mayores de 70 años.

“Sobre esa base, de acuerdo con las indicaciones generales de esa cartera ministerial, el área de Personal de la Corte, a partir del 16 de febrero, comenzó a comunicarse por correo electrónico o en forma telefónica con las personas correspondientes a esa franja de edad, indicándoseles que debían inscribirse en la página web Vacunate (https://vacunate.ms.gba.gov.ar/) y aguardar la oportuna citación oficial”, explica el comunicado de la Suprema Corte y agrega que mandó al Ministerio de Salud el listado del personal que a partir de 1 de marzo tendría 70 o más años.

“La expuesta ha sido la actuación institucional del Poder Judicial de la Provincia, sustentada en el respeto a las pautas objetivas y a las prioridades establecidas con carácter general por la autoridad sanitaria competente, así como en los principios de acceso universal, ponderado e igualitario a la vacunación”, concluye sin ninguna referencia a Kogan y Genoud, que por la aclaración del comunicado quedaron más expuestos y todavía sin ninguna explicación.

