Carla Vizzotti defendió a Carlos Zannini por la vacuna que le aplicaron: “Es un funcionario de alto rango, si tiene un problema de salud, es un problema para el Estado”

Carlos Zannini, actual procurador del Tesoro (Adrián Escandar)

La lista de vacunados VIP que publicó el Gobierno Nacional, luego de que estallara el escándalo de personas que fueron vacunadas de manera discrecional, incluye ministros y secretarios del Poder Ejecutivo, dirigentes políticos, un ex presidente y su familia, y dos ex gobernadores. La nómina tiene 70 nombres entre funcionarios y personas que no son parte del Gobierno y que no están dentro del primer grupo de riesgo para ser inmunizados. Entre ellos figura Carlos Zannini, el procurador del Tesoro, quien junto a su mujer accedió a la primera dosis de la Sputnik V. La flamante ministra de Salud, Carla Vizzotti, defendió que el hombre cercano a Cristina Kirchner haya sido vacunado, explicó por qué se lo incluyó dentro del “personal estratégico” y diferenció del caso de otros dirigentes y empresarios.

A última hora de este martes, la reemplazante de Ginés González García ratificó que “no estaba al tanto” de lo ocurrido: “En el Ministerio no funcionó un vacunatorio VIP”, expresó y minimizó que “de forma muy puntual se vacunó un día a 10 personas”.

Sobre la lista que publicó el Gobierno con el objetivo de transparentar el sistema de vacunación y dejar atrás el escándalo, Vizzotti sostuvo que “la mayoría es personal estratégico, cuyo rol es fundamental para el funcionamiento del Estado”. De esta forma explicó la presencia del círculo que rodea a Alberto Fernández. En la lista están: el secretario de Comunicación del Presidente, Juan Pablo Biondi, su subsecretario Marcelo Martín, el secretario de Presidencia, Julio Vitobello; el canciller Felipe Solá, el ministro de Economía, Martín Guzmán; el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli y el embajador en Paraguay, Oscar Domingo Peppo.

Según el criterio explicado por la ministra de Salud, todos estos dirigentes forman parte del personal estratégico, por lo tanto corresponde que reciban la vacuna: “La edad no cuenta, la indicación es por su función”. Sin embargo, la definición de “personal estratégico” es bastante amplia ya que en el listado se incluyó, entre otros, a los legisladores nacionales Jorge Taiana y Eduardo Valdés, y a Carlos Zannini y su esposa, Patricia Alsúa.

Al respecto del dirigente de 66 años, cercano a la vicepresidenta, Vizzotti justificó: “Zannini es un funcionario público de alto rango, de la administración pública nacional, si tiene un problema de salud, es un problema para el Estado”.

No obstante, aclaró que en el caso de empresarios o dirigentes como Eduardo Duhalde y su mujer, Hilda, “situaciones en las cuales no se enmarca a la población objetivo estrictamente definida”, “es inaceptable para este gobierno”.

El vacunatorio del Hospital Posadas por donde pasaron 70 personas que este lunes fueron informadas por el Gobierno

En declaraciones a Radio Mitre, la funcionaria de la cartera sanitaria aseguró que la campaña de vacunación “no está fuera de control”. “No es el común, son situaciones excepcionales, la mayoría de las personas están incluidas dentro de la población objetivo” , dijo en relación al listado difundido, el cual piensa que “es la lista definitiva”. “Esta el sumario de investigación, si llegara a surgir más información la comunicaremos inmediatamente, no es aceptable lo que pasó”, definió intentando dar vuelta la página del escándalo que sacude al Gobierno Nacional.

Carla Vizzotti, ministra de Salud (EFE)

Horas antes, Vizzotti habló en Radio Con Vos, y se refirió a su antecesor. “Él no estaba en el Ministerio, lo dijo en la carta de renuncia; dijo que esas personas tenían que ir al Posadas y que por un error se generó la vacunación en el Ministerio, él asumió el error y se fue del ministerio, no puede quedar más claro”.

“Fue un error, lo manifestó en su carta de renuncia, y eso no puede empañar la gestión de Ginés en la pandemia ni su trayectoria”, completó y aclaró que más allá de lo sucedido la relación entre ambos se mantiene: “Voy a hablar toda la vida con él”.

En esa entrevista puntualizó también con el caso de Hugo Moyano y su familia: “Lo de la esposa y el hijo seguro que es más discutible, lo de Moyano como personal estratégico podemos hablar, pero se puede discutir si es el momento, si se puede esperar tener un número de vacunas más importantes”, manifestó.

