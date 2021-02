No solo Verbitsky: la lista de vacunados VIP del Ministerio de González García

El ministro de Salud, Ginés González García, presentó su renuncia tras el escándalo REUTERS/Matias Baglietto

La inmunización secreta contra el coronavirus en un “vacunatorio VIP” montado en el Ministerio de Salud de la Nación, que conduce -aunque presentó su renuncia hoy- Ginés González García, tuvo como protagonistas a personajes del ámbito público y privado, entre ellos un periodista, un senador, un diputado, tres médicos, un empresario y su sobrina. Todos están relacionados al Frente de Todos o, de manera personal, al titular de la cartera sanitaria.

El hecho, que se conoció cuando el periodista Horacio Verbitsky confesó en una entrevista pública que llamó al ministro de Salud para que le facilitara la vacunación contra el Covid-19, causó fuerte polémica e indignación en todo el arco político, desde el oficialismo a la oposición. El ministro presentó su dimisión entre críticas de propios y ajenos que se reproducían en chats privados como en medios de comunicación y redes sociales.

El periodista Horacio Verbitsky (Martín Rosenzveig)

Algunos de los personajes privilegiados para obtener inmunización contra el Covid-19 no se encuentran entre los grupos prioritarios que estableció el propio ministerio para suministrar la vacuna, basados en criterios relacionados con su función -por ejemplo, el personal de salud- y su riesgo -mayores de 60 años-. O bien accedieron a la vacuna en un distrito que no les correspondía, a pesar de que es cada provincia la que organiza la aplicación de las dosis.

Eduardo Valdes (Foto: Matias Arbotto)

Los inmunizados en el vacunatorio VIP son el senador del Frente de Todos y excanciller, Jorge Taiana, que se mantuvo en silencio en las últimas horas, cuando estalló el escándalo; el periodista cercano al kirchnerismo Horacio Verbitsky, quien ventiló el asunto en un programa de radio y era acusado, por lo bajo, por realizar una “operación” en contra del ministro González García; y el diputado nacional cercano al presidente Alberto Fernández y al papa Francisco, Eduardo Valdés,

Valdés aseguró esta tarde, en declaraciones a la prensa, que al acceder a vacunarse “no pensó que estuviera haciendo algo ilegal”. “Nunca le sacaría la vacuna a nadie, todo lo que hice fue porque viajaba a la ciudad de México y pensé que tenia que llegar vacunado”, dijo Valdés. También relató que fue inoculado por cuatro enfermeros en el segundo piso del edificio donde funciona el ministerio de Salud, en la intersección de la 9 de Julio y Lima.





Según pudo saber Infobae, también fueron vacunados de manera irregular en el Ministerio de Salud de la Nación tres médicos mayores cercanos al ministro González García; un empresario, y su sobrina.





El senador Jorge Taiana

“Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García –a quien conozco de mucho antes que fuera ministro– y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. El Hospital Posadas está en Palomar, creo que es partido de Morón, pero el barrio es Palomar y está ahí nomás de la villa Carlos Gardel. Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna”, contó Verbitsky hoy.

Así, el autor de Robo para la Corona encendió la mecha de una ola de indignación en todo el país. La mayoría de los ciudadanos espera su turno para vacunarse, debido a la escasez de vacunas que llegan desde el exterior. Mientras tanto, en los últimos meses se reprodujeron las denuncias en distintas provincias por la aplicación irregular de dosis, por un lado, y por la falta de vacunas para el personal esencial que estaba anotado para recibirlas, por otro. En ese contexto, el principal efecto político fue la renuncia de Ginés González García. Pero la lista de involucrados en la vacunación, ya sea porque la gestionaron o accedieron a recibir las dosis, tiene varios nombres más, que irán conociendo a medida que pasen los días.

Seguí leyendo:

Alberto Fernández bajó del viaje a México a Eduardo Valdés y Jorge Taiana por participar del escándalo de la vacuna a Verbitsky

Horacio Verbitsky admitió que llamó a Ginés González García y se vacunó en el Ministerio de Salud