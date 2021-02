Referentes del PRO juegan en la interna de Independiente para desplazar a los Moyano en las elecciones de diciembre

Hugo Moyano preside Independiente desde 2014 y en diciembre buscará una nueva reelección

La política y el fútbol siempre estuvieron íntimamente relacionados. Pero este año la grieta está presente como nunca en la vida interna del club Independiente. Hugo y Pablo Moyano conducen la entidad desde julio de 2014, fueron reelegidos en 2017 y este año intentarán seguir un mandato más tras las elecciones que tendrán lugar en diciembre. Quienes se unirán para intentar arruinarles sus planes son, entre otros, importantes referentes del PRO como Patricia Bullrich, Cristian Ritondo y Néstor Grindetti, que apoyarán o integrarán las listas opositoras.

La célebre institución de Avellaneda está atravesando una severa crisis financiera y deportiva. El pasivo del club aumentó un 70% en un año y se mantienen juicios en la FIFA que ascienden a casi 10.000.000 de dólares. El último título de los Diablos Rojos en un torneo local se remonta al lejano Apertura del año 2002. En el ámbito internacional, la alegrías deportivas desde entonces fueron la Copa Sudamericana en 2010 y 2017, seguidas por la Suruga Bank en 2018.

Por eso, en las redes sociales crece la furia de los simpatizantes contra los Moyano por sus desmanejos y en un sector importante de la hinchada incluso avanza la idea de exigirles que renuncien cuanto antes a sus cargos. Los líderes del Sindicato de Camioneros están abroquelados en sus puestos, aunque hay versiones de que analizarían la posibilidad de no presentarse para la reelección en las elecciones de diciembre.

Cristian Ritondo y Hugo Moyano llegaron juntos a Independiente, pero ahora están en veredas opuestas

Lo único seguro es que sus mejores enemigos en la política también lo son en la institución que, según las encuestas, es el tercer equipo con más hinchas en la Argentina, luego de Boca y de River. Ritondo, jefe del bloque de diputados del PRO, fue vocal en la comisión directiva que asumió con los Moyano en Independiente y renunció dos años más tarde en disconformidad con “las decisiones de manera unilateral” que se tomaban en el club.

Hoy, Ritondo integra un sector de la oposición que quiere postular como presidente de Independiente al ex tesorero de la entidad Fabio Fernández, un empresario gastronómico, pero no hay en sus filas ningún sesgo macrista: allí también está un kirchnerista reconocido como Carlos Montaña, ex vicepresidente segundo en el primer mandato de los Moyano, que fue funcionario de Cristina Kirchner y volvió al MInisterio de Desarrollo Social cuando asumió Alberto Fernández. Tuvo que irse por el escándalo de la compra de alimentos con sobreprecios.

Cerca de Ritondo advirtieron a Infobae que el ex ministro de Seguridad bonaerense “separa la política nacional de la política de Independiente”, como una forma de refutar a quienes piensan que detrás de los dirigentes del PRO que participan de la interna contra los Moyano hay una estrategia ideada por los opositores al kirchnerismo.

Néstor Grindetti, en un Zoom, con el banderín de Independiente

En la misma sintonía se mueve el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, otro fanático del Rojo y del PRO que, sin embargo, no participa del mismo sector de Ritondo. Impulsa una lista para participar de las elecciones en Independiente cuyo candidato a presidente es el periodista deportivo Enrique “Quique” Sacco, novio de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. También integran este sector Claudio Avruj, ex secretario de Derechos Humanos del gobierno de Cambiemos, y el dirigente radical Luis Cabillón, entre otros.

Tanto Ritondo como Grindetti mantienen una excelente relación personal (comparten desde años el mismo palco en la cancha de Independiente) y un mismo objetivo: desplazar a los Moyano del club en las próximas elecciones . Ya empezaron a hablar para definir una serie de puntos en común para sanear la institución y recién después definir quién podría ser el mejor candidato posible para competir con los sindicalistas de Camioneros. Por eso confían en que puede acordarse una lista única para asegurar el triunfo en las elecciones.

A Patricia Bullrich, socia de Independiente desde que asumió como presidente Javier Cantero, en 2011, le encantaría ayudar a que se vayan los Moyano del club, pero, según sus allegados, no tiene intenciones de integrar una lista opositora ni formar parte de la comisión directiva. “Lo que quiere es votar en contra de ellos”, afirmaron.

El problema para votar en diciembre es que las autoridades del Rojo la eliminaron hace un año como socia, de acuerdo con la denuncia que hizo en las últimas horas la propia presidenta del PRO. “Fue una maniobra para sacarme del club cuando trascendió que yo podía ser presidente de Independiente”, sostuvo a Infobae.

Patricia Bullrich denunció una maniobra de los Moyano para borrarla como socia de Independiente

Todo comenzó en febrero de 2020 luego de que Bullrich respondió en una entrevista radial que se “involucraría junto a un candidato opositor a la actual conducción” de Independiente. Varios medios interpretaron que podía postularse para presidir al Rojo y a la semana de esos dichos recibió un mail del club en el que le anunciaban que aceptaban la renuncia que había presentado como socia, algo que no había hecho.

Según sus colaboradores, la ex ministra de Seguridad llamó a Independiente para aclarar que nunca había renunciado y que paga su cuota mediante el débito automático de su tarjeta de crédito. “Pero llegó un mail de su secretaria en el que confirmaba su renuncia”, le contestaron. Bullrich insistió en que se trataba de un error, pero, aún así, preguntó cómo podía hacer para que la volvieran a aceptar en la entidad. “No se puede volver a asociar hasta que pasen cinco años. Lo tiene que tratar la comisión directiva”, fue la respuesta que le dieron.

Bullrich no es la única opositora afectada por la “limpieza” de opositores de los Moyano. En las últimas horas trascendió que también fue eliminado del padrón de socios de Independiente el senador radical Martín Lousteau con la excusa de una supuesta falta de pago de las cuotas. Curiosades de otro de esos tantos momentos en los que el fútbol y la política se cruzan, se fusionan y parecen ser lo mismo.

