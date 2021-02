El gobierno bonaerense también presiona para cambiar la fecha de las elecciones primarias

Carlos Bianco y Nicolás Kreplak. El viceministro de Salud se opuso a que las elecciones primarias se realicen en agosto (Foto: @SaludBAP)

El viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, se sumó este jueves a los dirigentes que creen que no están dadas las condiciones para que se realicen las elecciones primarias en agosto. “ Desde lo epidemiológico preferiría que no fueran en agosto ”, declaró el funcionario de Axel Kicillof en declaraciones a La Patriada.

De acuerdo a su análisis técnico, es probable que para la época en la que están previstas las elecciones exista una “alta tensión en el sistema de salud” en virtud de un posible aumento de contagios de coronavirus.

” Posponer las elecciones para más adelante puede ser una opción, suspender de ninguna manera ”, afirmó Kreplak.

Ayer, el ministro de Salud de la Nación, Ginés García se había expresado en términos similares. Ante la pregunta de Luis Novaresio en Radio La Red, el funcionario que está a cargo de administrar las políticas públicas contra el COVID-19 aseguró que no están dadas las condiciones para votar en agosto, mes para el cual están previstas las elecciones primarias.

“ Es absolutamente innecesario. No puedo decir ahora cómo va a ser la situación en agosto, pero es evitable ”, planteó. En ese sentido, dijo que hay que abstenerse en la medida de lo posible de hacer actividades que congreguen a muchas personas. “Estamos tratando de vacunar a mucha gente. Cualquier agrupamiento genera ampliación de la transmisión”, agregó el funcionario.

“Es muy difícil ser categórico. El conocimiento (sobre el COVID-19) está cambiando. En India pasaron de 100 mil contagios diarios a 10 mil y no tienen ninguna explicación”, analizó el ministro.

Las declaraciones de González García provocó una polémica doble. Por un lado, se le cuestionó que su planteo responde en realidad a una necesidad política y no sanitaria. Por el otro, recibió críticas del principal partido de la oposición, que por ahora no quiere saber nada con un cambio de fecha de las elecciones legislativas de este año.

Bajo la consigna “Se vota”, legisladores de Juntos por el Cambio hicieron hincapié en las contradicciones del titular de la cartera sanitaria. El jefe del bloque, Cristian Ritondo, aseguró que González García señala los riesgos sanitarios de los comicios “al mismo tiempo que espera tener vacunada a toda la población mayor de 18 años para el mes de agosto”. Y agregó: “Basta de especulaciones. El desarrollo de nuestra democracia es esencial”.

En la misma línea, la diputada por la provincia de Buenos Aires, Adriana Cáceres, recordó que hace sólo 15 días, el ministro de Salud dijo en la Cámara de Diputados que en julio alcanzaríamos la denominada ‘inmunidad de rebaño’”.

“Entonces, ¿por qué razón no se podría votar en agosto? Argentina no puede tolerar menos democracia”, dijo Cáceres, e insistió con la consigna “Las PASO no se tocan”.

Por último, la diputada por Entre Ríos, Alicia Fregonese, expresó: “Hoy los chicos comenzaron su vuelta a las clases presenciales. No pudieron mantener cerradas las escuelas. Ahora no vamos a permitir que nos cierren las urnas. Las PASO son la garantía de transparencia que tiene la sociedad. Por eso decimos que en Agosto #SeVota”.

Desde hace algunos meses, por iniciativa de los gobernadores del interior, el oficialismo nacional impulsa el debate para modificar el cronograma electoral de 2021 y así suspender o bien postergar la realización de las PASO.

La Casa Rosada también dejó trascender que la iniciativa avanzará si primero existe un amplio consenso político. Es decir, el Gobierno no gastará capital político si la cantidad de votos necesarios para aprobar la ley no está previamente garantizada.

Sin embargo, al sector del Frente de Todos alineado con Cristina Kirchner y La Cámpora nunca terminó de quedar convencido con esa opción. Tampoco se mostraron de acuerdo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los bloques de Juntos por el Cambio en la Legislatura bonaerense.

Una eventual modificación electoral requiere de una mayoría simple de 129 diputados y 37 senadores. Aún no se consigue. Las fuerzas que representan al gobernador Kicillof y al jefe de Gobierno porteño son claves ya que implican el 40% del electorado. Y aún cuando prospere una votación favorable en las Cámaras, las 24 legislaturas de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires tendrán que discutir si someten las elecciones provinciales al cronograma electoral nacional.