La Corte Suprema, políticos y empresarios despidieron con avisos fúnebres al ex presidente Menem

Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, junto a Elena Highton de Nolasco, Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti participaron con pesar el fallecimiento del ex mandatario.

También expresaron muestras de dolor Sergio Massa y su esposa Malena Galmarini, el intendente de San Isidro Gustavo Posse, el ex embajador en Israel Mariano Caucino, el senador Carlos Reutemman y el auditor Miguel Ángel Pichetto.

“ Eduardo Eurnekian lamenta el fallecimiento del expresidente, recordando su trayectoria, y acompaña a su familia y allegados en este triste momento ”, publicó el titular de Corporación América y fundador de AA2000.

Alejandro y Bettina Bulgheroni y Marcos y Nunzia Bulgheroni acompañaron con pesar a la familia del ex Presidente. También hubo un mensaje del comité ejecutivo de Pan American Energy.

Juanjo Álvarez, Luis Patti, Armando Gostanián, Liliana y Constancio Vigil, Carlos Melconian y Rodolfo Santangelo fueron otras personas que quisieron estar cerca de la familia Menem en este momento triste.

“ Carlos Corach, Juanita de Corach, Hernán, Andrés y Maximiliano Corach y familias participan el fallecimiento del mejor presidente de la nueva democracia. La historia lo va a recordar entre los grandes argentino s”, publicó la familia del ex ministro del Interior.





Rodolfo Donofrio, presidente de River (Nicolás Stulberg)

Hubo mensajes además del Club Atlético River Plate y de su presidente, Rodolfo D’Onofrio, y del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, del Colegio de Auditores, del auditor general Javier Fernández, del Colegio de Abogados de la Capital Federal, del Club Sirio Libanés, de la Asociación de Bancos y de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de CABA, Inés Weinberg de Roca.

“ Lamentamos profundamente la muerte del senador Carlos Menem. Ex gobernador de su provincia y dos veces presidente de la nación. Un argentino que trabajó siempre por la unidad nacional y el posicionamiento del país en el mundo. Nuestras condolencias a sus familiares ya sus leales colaboradores ”, participaron senadores del PRO.

Se sumaron a la despedida el ex jefe de Gabinete Jorge Rodríguez, el ex legislador Carlos Maslatón, Orlando Ferreres, Roberto Dromi, Osvaldo Cornide la familia Granillo Ocampo, el senador Juan Carlos Romero, y el ex ministro Jorge Triaca.

El gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá, el empresario Marcelo Open, el presidente del Banco de Valores, Juan Nápoli, la ex funcionaria Adelina Dalesio de Viola, el directorio del Banco Ciudad, Carlos Arslanian, Enrique Pescarmona, José Luis Manzano, Jorge Vanossi, la familia Bagó, el periodista Mariano Grondona y el empresario Eduardo Elsztain -entre otros- también publicaron avisos fúnebres.

