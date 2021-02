Clases presenciales en CABA: rechazaron la recusación del gobierno porteño contra el juez Roberto Gallardo, que retoma la causa

El juez Gallardo

La Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires rechazó hoy la recusación contra el juez Roberto Gallardo que había sido presentada el gobierno porteño por presunta falta de imparcialidad en el amparo por el regreso a las clases presenciales.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que esta mañana el tribunal no aceptó la recusación. Así, Gallardo podrá retomar el trámite del expediente en el que había sido citado para el miércoles a una audiencia al ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, y al ministro de Salud, Fernán Quirós, y que el gobierno había pedido suspender.

“No surge ni el GCBA ha aportado elementos para acreditar que el magistrado se haya excedido en sus funciones” , señalaron los camaristas Fernando Lima, Esteban Centanaro y Mariana Díaz en su resolución. Y agregaron: “Como tiene reiteradamente dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que provoque el apartamiento del juez que suscribe un pronunciamiento, el prejuzgamiento debe ser expreso y recaer sobre la cuestión de fondo a decidir”. La causa no tiene un fallo de fondo sino un pedido de informes y la citación a la audiencia.

Gallardo tramita un amparo en el que se solicitó que el gobierno de la ciudad informe si ante el regreso a clases presenciales para el ciclo 2021 tenía previsto testar contra el coronavirus al personal docente y no docente. El juez le requirió esa información al gobierno y citó a una audiencia virtual a los ministros Acuña y Quirós. Al día siguiente el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta recusó a Galllardo por presunta “falta de imparcialidad” en las decisiones que tomó.

El juez se apartó del caso hasta que se resuelva la recusación, lo que ocurrió hoy por lo que puede volver a tomar el caso, en el que fue reemplazado por su colega Ana Cabezas Cescato.

Uno de los argumentos del gobierno para pedir el apartamiento de Gallardo fue una suerte de historial de resoluciones en contra del Poder Ejecutivo que marcaban un ánimo en su contra. “Es fundamental aclarar que no está en cuestión aquí la conducta del juez de primera instancia que la demandada parece intentar atacar in totum, en toda su historia de magistrado; cualquier consideración de tal orden excede en forma palmaria el ámbito propio de una herramienta procesal como la invocada en este trámite”, sostuvieron.

La fiscal ante la Cámara, Nidia Cicero, había pedido el apartamiento de Gallardo por la “marcada mediatización de este juicio”. La fiscal señaló que las decisiones que tomó Gallardo no alcanzan para sacarlo del caso pero que “en el contexto social y mediático que rodea la causa al estar vinculada con una cuestión altamente sensible como es el retorno a las aulas en forma presencial durante el ciclo lectivo 2021, estado de cosas del cual los magistrados, según creo, no podemos ser indiferentes, opino que corresponde acceder al planteo recusatorio”.

Por último, la Cámara dedicó un fallo que se podría interpretar como un rumbo para el expediente aunque aclaró que que lo hacía “sin que esto implique adelantar en modo alguno opinión”. Los camaristas señalaron: “Casi un año después de la situación de emergencia que generó la pandemia declarada por la OMS respecto del COVID-19, ante una cuestión altamente sensible como lo es el retorno a las aulas en forma presencial parece oportuno insistir en conceptos desarrollados por este tribunal en aquella oportunidad, en cuanto señaló que ´…en momentos como el actual es especialmente importante para los integrantes del Poder Judicial recordar el liminar principio que ordena respetar los límites de sus competencias. (…) Ello así por cuanto las injerencias indebidas pueden redundar en una obstrucción o intrusión en el marco de acción de quienes las están llevando adelante (en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales) para cumplir con su labor específica´”.