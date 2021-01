Nuevas restricciones: pese a las quejas de Juntos por el Cambio, varios intendentes opositores decidieron volver a Fase 3 por el aumento de casos de coronavirus

Cristian Ritondo, Mario Negri y Juan Manuel López, los tres dirigentes que firmaron la carta de Juntos por el Cambio

En las próximas horas el gobierno nacional anunciará la restricción a la circulación en todo el país durante la noche. Es una medida acordada entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, que tiene como fin frenar el aumento de casos de coronavirus. La información sobre el futuro decreto generó una inmediata respuesta de Juntos por el Cambio, que se opuso a una nueva medida restrictiva.

“La restricción de libertades no puede ser la única respuesta a la crisis sanitaria” , fue el título del comunicado que emitió el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio durante la tarde de este jueves. En ese mensaje consideraron que “nuevamente el Gobierno elige restringir las libertades individuales como única respuesta a la crisis sanitaria por el coronavirus” y apuntaron contra la gestión de la pandemia que hizo el Frente de Todos.

El comunicado, firmado por Cristian Ritondo (PRO), Juan Manuel López (Coalición Cívica) y Mario Negri (UCR), resultó ser una crítica dura a la decisión tomada por el jefe de Estado y todos los mandatarios provinciales, entre ellos los que son parte de la Unión Cívica Radical.

Los municipios de Juntos por el Cambio acordaron con Kicillof volver a Fase 3 por el aumento de casos de coronavirus

“Sin un plan de vacunación ni acuerdos que garanticen acceso a las vacunas en los próximos meses para la población de riesgo, ni una política de testeo masiva y eficiente, se intenta ocultar la negligencia en el manejo de la pandemia culpando a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes , por el aumento de los contagios”, explicaron en el comunicado. En el que también agregaron: “Ya nadie puede desconocer que la falta de políticas sanitarias agrava los problemas económicos”.

Pero los cuestionamientos no están alineados a las acciones. Al menos, es el caso de los gobernadores radicales y de seis intendentes de la oposición que el último martes, en acuerdo con el gobierno de Axel Kicillof, decidieron que sus municipios pasen a Fase 3 debido al aumento de casos de covid-19. La marcha atrás implicó la aplicación de nuevas medidas restrictivas para frenar la circulación.

Arrecifes, Balcarce, Lincoln, Lobería, Puan y Suipacha, todos gobernados por intendentes de Juntos por el Cambio, debieron dar marcha atrás. Fue una medida adoptada en un contexto sanitario que comenzó a complicarse en toda la provincia de Buenos Aires y que llevó a Kicillof y los intendentes a reunirse en San Bernardo para evaluar qué medidas tomar en el corto plazo.

El gobierno nacional emitirá un decreto en las próximas horas para restringir la circulación

Durante una conferencia de prensa el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, aclaró qué implicaba el retroceso. “Van a tener que dar un pasito atrás con una decena de actividades: los talleres culturales de hasta 20 personas en espacios cerrados, los gimnasios en espacios cerrados, las actividades sociales en espacios cerrados, las actividades deportivas de contacto, los eventos culturales y artísticos de hasta 100 personas al aire libre, los shoppings y centros comerciales en espacios cerrados, las ferias itinerantes, las colonias de vacaciones, los jardines maternales y la movilidad de personal doméstico multidomiciliario”.

Uno de los primeros en marcar la contradicción entre el discurso de Juntos por el Cambio y la decisión de los intendentes fue el senador provincial Francisco “Paco” Durañona. En sus redes sociales escribió que “en San Antonio de Areco, donde gobierna el macrismo, ya se decretó el toque de queda desde hoy, con restricciones más duras que las previstas por el Gobierno Nacional. A 50 kms, en Capitán Sarmiento, también macrista, desde hace dos meses permiten fiestas en la calle con 2 mil personas”.

Durañona publicó también el decreto emitido por el municipio que gobernó hasta hace poco más de un año. El documento certifica su palabra. Las medidas restrictivas fueron más profundas que las que tomará el gobierno nacional. Suspendieron las actividades sociales, de no convivientes, tanto en espacios abiertos como cerrados; las actividades recreativas se podrán hacer de 8 a 21 en grupos de a 10 personas y se suspenden las actividades culturales.

El mensaje de "Paco" Durañona en las redes sociales

Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham, se manifestó en el mismo sentido. A través de su cuenta en Twitter, dijo que la oposición critica medidas que aún no fueron anunciadas. “Dejen de tribunear y colaboren un poco”, les pidió a los dirigentes de Juntos por el Cambio. Y agregó: “Dejen de politizar la pandemia. Dejen de angustiar y generar malestar permanentemente. ¿No les alcanza con militar contra la vacuna?”

El mensaje de Juan Zabaleta (Twitter)

Juntos por el Cambio adoptó una postura pública en contra de la restricción de circulación. Pero quienes lo hicieron no tienen funciones en el Poder Ejecutivo. Es decir, no gobiernan. Horacio Rodríguez Larreta fue el único de los mandatarios en poner algunos reparos a la medida nacional. Desde el gobierno porteño transmitieron a la Casa Rosada que “entienden la preocupación” del gobierno nacional. Pero también le expresaron que su intención, en caso de que se limite la circulación, es que el horario comience a medianoche, y no desde las 23.

En parte, en atención a la situación de los comercios gastronómicos, que suelen trabajar en dos turnos, el segundo hasta las 00, y que constituyen un sector muy golpeado económicamente por la extensa cuarentena de 2020.

