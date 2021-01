“El Gobierno no se va a mover un centímetro”: la respuesta ante el anuncio del campo

Katopodis: "Si la Mesa de Enlace hace un lockout, el Gobierno no se va a mover un centímetro”

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, fue el funcionario encargado de responderle al campo en medio de la tensión y las medidas de fuerza anunciadas por la suspensión de las exportaciones de maíz. “Si la Mesa de Enlace hace un lockout, el Gobierno no se va a mover un centímetro”, aseguró minutos antes de que se oficializara la convocatoria a un paro.

“No sé si la palabra es enfrentar. Son las tensiones de una sociedad, pero está claro que el gobierno no se va a mover ni un centímetro, no lo ha hecho. Va a marcar y va a pararse defendiendo el interés del conjunto de los argentinos” , enfatizó Katopodis en declaraciones a El Destape Radio.

Y agregó: “Que aquellos que pueden hacer el esfuerzo lo hagan. No solo con el aporte extraordinario sino también cumpliendo su responsabilidad en las decisiones que están marcadas por el interés colectivo y no solo por el interés sectorial”, agregó.

Katopodis recordó que al campo “le ha ido muy bien” y consideró que “por una vez debe pensar en el bien de los argentinos”. E insistió: “Tuvieron ganancias por encima de la media de los argentinos. El esfuerzo lo tienen que hacer aquellos que puedan hacerlo. Los empresarios pymes, los comerciantes y los laburantes ya han hecho un gran esfuerzo durante el año y no pueden más, necesitan que el Estado los acompañe y los apuntale”.

Los integrantes de la Mesa de Enlace se reuniráne esta tarde para delinear los pasos a seguir: no descartan medidas de fuerza

El martes por la tarde, tras casi dos horas de reunión por zoom, un sector de la Mesa de Enlace anunció un cese de comercialización de todos los granos desde las 0 horas del lunes 11 hasta las 24 del miércoles 13 de enero, en rechazo al cierre de las exportaciones de maíz, que implementó el ministerio de Agricultura la semana pasada, una medida que fue rechazada por un amplio sector de la cadena agroindustrial.





Si bien hubo coincidencias entre las cuatro entidades agropecuarias que integran la Mesa de Enlace en rechazar la medida oficial, a la que definieron “perjudicial” para el campo y para la Argentina en su conjunto, la protesta gremial será organizada por Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y Sociedad Rural Argentina. Los integrantes de Coninagro decidieron no participar.





“No es momento para un paro, pero sí para reclamar que las medidas tomadas por el gobierno de intervención y regulación de los mercados no son las adecuadas y el sector cooperativo las rechaza por completo. No adherir al cese de comercialización es una medida a favor del país, no a favor del Gobierno. Hay un marco social muy complejo y queremos a través del diálogo poder solucionar la competitividad del sector agropecuario. No rompemos con la Mesa de Enlace”, dijo Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, al explicar los motivos que llevaron a la entidad a no adherir a la medida de fuerza.





La exportación de maíz quedó suspendida hasta marzo, lo que desató la tensión entre el Gobierno y el Campo





En medio de todo esto, habría canales de diálogo abiertos entre funcionarios del gobierno e integrantes de la cadena agroindustrial y la propia Mesa de Enlace, para cruzar datos que permitan determinar la situación actual del mercado interno de maíz, y demostrar al Gobierno que no hay problemas de abastecimiento de maíz en el mercado interno. Tampoco se descarta que desde el sector privado se eleve al gobierno una propuesta para revertir la situación y que permita al gobierno dar marcha atrás con el cepo a las exportaciones del cereal.

En ese sentido, hay versiones que circulan en el sector agropecuario que el jueves podría ser un día de novedades. Y para muchos que un sector de la Mesa de Enlace anuncie un cese de comercialización que entra en vigencia el próximo lunes, cuando en principio iba a implementarse desde mañana, es una señal de que los funcionarios tendrán tiempo para definir los pasos a seguir.

