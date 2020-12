Periodistas al psiquiatra, críticas a la Corte y una respuesta a Carrió: las frases destacadas de un encendido reportaje de Alberto Fernández

(Presidencia)

En el último día del año, el presidente Alberto Fernández concedió un reportaje al periodista Gustavo Sylvestre en Radio 10 en el que abordó diversos temas y criticó especialmente a la Corte Suprema por su intervención en el caso de Amado Boudou, que deberá cumplir su condena por el caso Ciccone en la cárcel.

El jefe de Estado reconoció que la expropiación de Vicentin fue un error, elogió a Roberto Lavagna pese a sus críticas, le contestó a Elisa Carrió y hasta planteó que el ex fiscal Alberto Nisman se suicidó.

Además, se mostró enojado con ciertos periodistas a los que les recomendó que vayan al terapeuta.

En esta nota, un repaso por sus frases más importantes.

Aumento de casos de coronavirus

“Si vemos que la situación no afloja y el relajamiento sigue, vamos a ver de qué modo las fuerzas de seguridad empiezan a actuar en la calle para disipar a la gente e impedir aglomeraciones”.

“Quise tener una reunión con Axel y Horacio para que podamos repasar juntos y ver qué hacemos para adelante. Tomamos la decisión de volver a juntarnos la semana entrante. Hacer un seguimiento, dejar pasar el 31 y recomendarles a todos que el problema no ha terminado”.

“Logramos que nos manden en diciembre 300 mil vacunas, no 10 mil vacunas, para vacunar al personal médico. Y lo único que escucho es que ponen en duda la calidad técnica de una vacuna que se desarrolló en un instituto con varios premios Nobel, un instituto que fue consultado por Astrazeneca para mejorar su vacuna. No entiendo por qué son tan duros con la vacuna de Gamaleya, a la que llaman vacuna rusa adrede para estigmatizarla”.

“La ANMAT tiene la misma calificación que la FDA de los Estados Unidos y lo que dice la ANMAT es palabra santa, nadie pone en duda si lo que dice está bien”.

“Hay una vacuna que hay que someter a 70 grados bajo cero, que tiene problemas logísticos de trasladados complicadísimos, cuyos hacedores piden tantas prevenciones para garantizarse inmunidad ante el fracaso de la vacuna y esa es la vacuna que me exigen que traigan y que yo traería encantado, pero no es por mí que no vienen. No viene por las exigencias de quienes la hacen”.

Las críticas de Roberto Lavagna

“Hablé en Navidad con Lavagna, siempre tomo a bien sus críticas, sé que son críticas de un hombre honesto que sabe. No necesariamente las comparto, eso es otra cosa. Espero poder erlo pronto para poder charlar”.

“Más que críticas a la economía, el propuso objetivos, y en esos objetivos no estamos muy en desacuerdos”.

“Escucharlo a Roberto siempre es muy valioso. Hago una diferencia entre él y los diputados que dicen representarlos, donde veo una conducta diferente, más obstruccionista, más competitiva, donde a veces hay oposición por la oposición misma”.

“¿Quién no quisiera tener a un hombre como Roberto Lavagna en el Gobierno? Es un hombre de enorme valor. Él ha expresado su voluntad de no volver a la función pública”.

Alberto Fernández elogió a Lavagna, pero criticó a sus diputados

Vicentin

“En el caso Vicentin nos pudimos haber equivocado”

“Necesitábamos del concurso de voluntades de todos, pero éramos nosotros contra todo un pueblo, contra todo un sector económico que lo defendía, que era el campo”.

“Hacerlo en ese contexto era salvarles la vida a los que habían generado la crisis de Vicentin. Si todos hubiésemos estado de acuerdo, el Estado se hubiera podido hacer cargo y concretar la posibilidad de tener una empresa testigo”.

“Todos se nos pusieron en contra: los productores dijeron que iban a dejar de enviar cereales. ¿Íbamos a salvar a los Nardelli y compañía? Me sentí un tonto. Voy a terminar siendo Papá Noel para esta gente. Eso me hizo echar para atrás”.

“Ahora añoran la posibilidad de que el Estado intervengan, pero ahora dejaron destruir todo y que se fugue lo propio que quedaba. Esos son aprendizajes por la sociedad, que a veces se deja llevar por los banderazos”.

Periodistas al psiquiatra

- “Yo creo que hay un periodismo alocado, necesitan terapeutas para sacarse el odio que tienen encima. Existe un periodismo que responde a intereses. La gente poco a poco va descubriendo ese periodismo”.

- “Existe un periodismo que debería repensarse seriamente. Lo único que hace es provocar el desaliento con los argentinos por el odio que le tienen a Cristina, al peronismo y a mí... y dicen cosas que no tienen sentido”.

- “ Esa vocación de hacer naufragar a la Argentina, necesita que a esos periodistas los atienda un psiquiatra para que entiendan que viven en una sociedad que necesitan que dejen de dividirnos ”.





La Corte y la condena a Boudou

- “Los jueces que condenaron a Boudou no tienen la misma velocidad para investigar a Macri y a sus aláteres”.

- “Boudou fue un vicepresidente al que le están cargando delitos muy graves contra la administración pública y contra la moralidad pública. Cuando la Corte Suprema debió atender el caso, lo rechazó con un argumento pueril. Hay un artículo vergonzoso en el Código Civil que indica que la Corte con la sola invocación de ese artículo puede rechazar un recurso que le llega y no tiene que explicar por qué lo hace”.

- “Ahora resulta que por dos jueces ignotos que piden un traslado se genera una movilización de toda la Justicia y un per saltum, que es un recursos absolutamente excepcional... Y la Corte terminó con un fallo vergonzoso en materia de traslados de jueces” (Por Bruglia y Bertuzzi)

- “La pregunta que me hago es: ¿cómo actúa la Justicia? ¿Cómo pudo haber visto urgencia y gravedad institucional en el caso de ignotos jueces a los que no les conozco artículos publicados, libros publicados, una clase en la universidad? ¿Y la condena de un vicepresidente de la Nación a más de cinco años de prisión no debe ser objeto de atención de la Corte? ¿Once recursos extraordinarios presentados por la ex Presidente de la Nación no deben ser objeto de cuidado y de atención por parte de la Corte?

- “Esta Justicia así no funciona y perdón que sea tan enfático. Esa Justicia de este modo no funciona. No hace justicia. Cumple los deseos de los poderes fácticos”.

- “Yo estoy obsesionado para que la Justicia funcione y claro que voy a accionar”.

Carrió dijo que el gobierno busca envenenar a la población con la vacuna rusa. Fernández le contestó





Las declaraciones de Carrió sobre la vacuna rusa y la denuncia por envenenamiento





- “Me parece muy poco serio lo que dice Carrió y la gente a esta altura se da cuenta”

- “¿Poner una vacuna es envenenar? Envenenar pudo haber sido dejar vencer millones de vacunas del gobierno anterior”

- “Yo no sé con qué cara hablan, no los entiendo”.





El caso Nisman

“Yo estoy convencido que fue un suicidio después de dudarlo mucho”





