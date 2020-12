Hebe de Bonafini criticó a Alberto Fernández y le exigió que avance con la reforma judicial: “Van a meter presa a Cristina”

Hebe de Bonafini

La presidente de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, criticó al gobierno de Alberto Fernández por tener “presos políticos” y planteó que si el oficialismo no avanza con la reforma del Poder Judicial “van a meter presa a Cristina Kirchner”.

La referente de los Derechos Humanos dio un encendido discurso en la marcha de los jueves -ahora en modalidad virtual- en el que reconoció algunos logros de la gestión del Frente de Todos, como el inicio del operativo de vacunación contra el coronavirus o la legalización del aborto, pero arremetió contra el Presidente por su falta de decisión política.

“Alberto tiene que mirar un poquito y escuchar, que no quede obnubilado por los aplausos del aborto y la vacuna. Tantos aplausos no son buenos, no puede haber presos políticos o políticos presos, como dice él” , dijo.

Bonafini reconoció que sus palabras seguramente “no le van a gustar” pero sintió que “alguien” tenía que decirlas. Según ella misma dijo, todavía tenía “atragantada” la noticia de que Amado Boudou deberá volver a la cárcel.

En esa línea, calificó al Poder Judicial como un “cáncer” y a la Corte Suprema como “el cáncer más grande que tenemos dentro del Estado” y arengó al Presidente a llevar adelante “un cambio profundo”.

“No sirve un arreglito, porque es como ponerle un parche a un pantalón viejo, al rato se vuelve a romper en otro lado, acá no sirven los parches”, dijo y agregó que “el pueblo va a salir a la calle” en apoyo de la reforma si el Ejecutivo la implementa.

“Como cuando hay un cáncer, hay que cortarlo de raíz y empezar de nuevo y quemar el lugar para que se vaya el tumor”, graficó.

La titular de Madres también especuló con qué pasaría si el Gobierno no interviene en el terreno judicial. “¿Y sabe qué va a pasar? Van a meter presa a Cristina para que no se presente en las otras elecciones. Van a hacer de todo. Cristina es abogada y tiene los mejores abogados, pero no alcanza porque la corrupción se come todo, como se lo come el cáncer”.

(@alferdez)

Además, dijo que “no sabe qué puede pasar” si Cristina Kirchner es detenida, pero aclaró que “no hay que descartarlo”. “La gente va a salir a la calle”, aventuró.

Luego, adelantó que no van a dejar que Amado Boudou vuelva a la cárcel. “Lo vamos a ayudar de alguna manera. Pero la ley es la de ellos, el pueblo está atado de pies y manos” , desafió y advirtió que si el oficialismo no se “ocupa” hoy de los presos políticos, mañana podría tocarle “a cualquiera”.

Por otro lado, también apuntó contra Alberto Fernández por estar “todo el día en la televisión”. “No le sirve a nadie, ni a usted, y es un desgaste inútil”, aconsejó.

Sobre el final, Bonafini dijo que no le desea al Presidente un feliz Año Nuevo, sino “que se siente a pensar en cuántas personas, miles en este país, estamos sufriendo por la falta de Justicia, por la falta de libertad, porque es una libertad a medias, porque cuando uno habla y dice lo que dice, atrás vienen los palos”.

“Voy a levantar la copa y pedir que el Papa Francisco lo ilumine y lo haga pensar en esta injusticia terrible de que en nuestra querida y amada Patria haya presos políticos. Por la libertad de los presos, por eso voy a brindar, porque usted piense en ellos” , concluyó.

