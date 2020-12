Aborto legal: llega la hora de las exposiciones de los senadores indecisos y se empieza vislumbrar el resultado de la votación

El debate en el Senado comenzó a las 16 y se prolongará durante la madrugada (Gustavo Gavotti)

Cerca de las 21:30 el debate sobre el aborto legal comenzará a transparentarse. Habrá, a partir de esa hora, más certezas que dudas, ya que los cinco legisladores que aparecen dentro del grupo de los indefinidos expondrán públicamente su parecer sobre el proyecto de ley.

En orden de cronológico hablarán Stella Maris Olalla (UCR), Lucía Crexell (Movimiento Popular Neuquino), Sergio “Oso” Leavy (Frente de Todos), Edgardo Kueider (Frente de Todos) y Oscar Castillo (Frente Cívico) . Sus votos son clave para inclinar la balanza hacia el sector “verde” o el “celeste”.

En el oficialismo tienen la información de que Kuider y Crexell votarían a favor del aborto legal. O, en el peor de los casos, se abstendrían. Lo que saben es que no son votos celestes. La votación hasta el momento está 33 a 32. Si ambos votos terminan siendo verdes, la cuenta se estirará a 35 a 32.

En una entrevista radial que dio hace nueve días, Crexell dejó entrever el camino que podría seguir en la jornada de hoy. Contó que en principio había tenido una postura “muy antiaborto” y que después fue “transitando, aprendiendo y cambiando” su posición. “Yo también soy una persona flexible”, explicó.

Sobre el voto de Leavy hay una mayor incertidumbre. En el 2018 votó en contra del aborto, pero durante las últimas semanas asumió que iba a repensar su voto. Podría seguir el mismo camino que Crexell y Kueider. Si el triunfo verde está asegurado, podría abstenerse y evitar dar vuelta su posición en forma drástica. Si es “verde” la cuenta sería 36 a 32. Si se abstiene se queda en 35 a 32.

El presidente Alberto Fernández, que se encargó de comunicarse con los senadores que estaban en duda. Por teléfono o en reuniones presenciales. Al legislador salteño lo recibió en su despacho de la Casa Rosada. El pedido para todos con los que se comunicó fue el mismo: que apoyen la legalización del aborto.

Olalla y Castillo no dieron señales claras. Sus votos tendrá cada vez más importancia a medida que avance la noche y que los oradores vayan exponiendo. Los cinco legisladores hacen crecer la incertidumbre con su silencio y juegan a ganar importancia dentro del debate o, en algunos casos, a medir el costo político que deberán pagar por acompañar el proyecto que la Casa Rosada impulsó.

El Presidente monitorea el debate y el desenlace de las negociaciones desde la Quinta de Olivos, donde estuvo durante casi todo el día. Durante el mediodía se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que le detalló el panorama que había al comenzar la tarde y luego fue siguiendo la sesión en comunicación con la titular de la Secretaría Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y con la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Ambas están desde las 16 en el Senado.

En el Senado también estuvo el ministro de Salud, Ginés González García, uno de los principales impulsores de la ley. Los ministros fueron los mismos que se hicieron presentes durante el debate en la Cámara de Diputados. El resto del Gabinete, más allá de apoyar la ley, se inclinó por mantener el perfil bajo en el momento de la definición.

Otro de los nombres a los que le prestan atención en el oficialismo es al del senador cordobés de Juntos por el Cambio Félix Martínez, que no está en la lista de expositores y en el 2018 votó a favor del aborto. ¿Cuál es la suspicacia que gira a su alrededor? Que como parte de una estrategia del macrismo de vuelta su voto para complicar el avance de la ley respalda por el gobierno nacional.

En el Gobierno están convencidos que la ley para legalizar el aborto saldrá sin inconvenientes en la madrugada del miércoles. Sin embargo, repiten una y otra vez la misma frase: “Hay que contar los votos”. Creen que no habrá sorpresas. Las negociaciones subterráneas dieron buenos resultados y tres legisladores que no tenían definido su voto quedaron al borde se sumarse al sector “verde”. Si así no sucediera, no votarían en contra. Con ese solo gesto al Gobierno le basta.





