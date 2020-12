Los discursos más destacados del debate sobre la legalización del aborto

La diputada Gabriela Cerruti fue la última oradora en la sesión por el aborto

Casi todas las presunciones se cumplieron. Una votación extensa que terminó de madrugada, discursos originales y discursos repetidos, argumentos a favor y en contra del proyecto de ley luego de casi 20 horas de debate en el Congreso de la Nación, con 164 oradores . Hubo palabras y frases que se reiteraron una y otra vez: igualdad, ampliación de derechos, ley, embarazo, vida, jornada histórica, educación sexual, embrión, mujeres, anticonceptivos, gestación, marea verde, celeste, jurídico, protección, humana, clandestinidad, salud, muerte, miedo, dolor...

Dentro de los discursos que se escucharon durante la madrugada hubo muchos que recordaron debates históricos que insumieron muchas horas o incluso días en el recinto legislativo. Enrique Lacoste (UCR, Entre Ríos), por ejemplo, recordó las jornadas en la que se discutió con “una plaza dividida como hoy, el divorcio vincular en 1987”. El diputado condenó “los escraches de uno y otro lado” y dijo que un tema pendiente es “la capacitación de los docentes” sobre educación sexual integral.

En la presidencia del debate por la IVE se alternaron el vicepresidente primero de la Cámara Baja, Omar de Marchi, y el titular Sergio Massa quienes en varios momentos debieron retar a los legisladores que se excedieron con el tiempo establecido para exponer, que era de 5 minutos para cada uno. También algunos problemas relacionados con la conectividad de quienes estaban en la sesión virtualmente demoraron la media sanción del proyecto.

Hubo muchos cuestionamientos de los representantes de la oposición sobre que este no era el momento oportuno para la discusión. Alcira Figueroa, la salteña que reemplazó en la Cámara al diputado Juan Ameri –quien resultara expulsado porque en una sesión virtual apareció besando los pechos de su pareja- denunció agresión en Las Pailas y a un médico en su provincia por apoyar la ley.

Quizás como producto del cansancio, Itaí Hagman (Frente de Todos, CABA) fue confundido por quien presidía el debate, el mendocino De Marchi, como “diputada”. Hagman lo corrigió con una sonrisa y entre sus principales conceptos manifestó: “La democracia funciona mejor cuando adentro del Congreso votamos con la fuerza de las que están afuera”.

Uno de los que anunció que no acompañaba el proyecto, el formoseño Ricardo Buryaile (UCR), Formosa), reforzó su argumento exponiendo cifras. “En mi provincia la mortalidad materna es del 16 por mil por la desnutrición, por la pobreza extrema. Hay un 21,8 por ciento de embarazo adolescente. Y esta ley será incapaz de resolver esos problemas”, dijo.

Varios diputados que expusieron más tarde reforzaron porqué se mostraban a favor. Leonardo Grosso, con corbata verde y pañuelo al tono en el bolsillo de su saco, resaltó que “hay que escuchar más a las mujeres y hablar menos”. Daniela Vilar apuntó a “construir un futuro feminista, con la fuerza de las pibas. Esto recién empieza, muchas injusticias por reparar”. Francisco Guevara, del Frente de Todos de San Juan, uno de los más jóvenes, reveló: “En mi provincia me tratan de asesino pero quiero contarles que voy a ser papá dentro de dos meses y que es un hijo que buscamos. No tengo dudas de que hay que ampliar derechos”.

La votación en la sesión de diputados por el aborto

Daniel Ferreyra, otro legislador del oficialismo, de Jujuy, denunció que habían amenazado de muerte por la mañana a su hija porque él pensaba apoyar el proyecto que envió Alberto Fernández. “Este hecho afecta gravemente la vida democrática de nuestro país. Dijeron que había vendido mi voto. No estoy actuando libremente, me voy a abstener”, sostuvo. Un rato más tarde, a las 5.20, el misionero Héctor Bárbaro también anunció su abstención basándose en “el compromiso asumido con la gente de mi provincia”.

Entre las últimas oradoras también estuvo María Lucila Lehman. La santafesina, que al comienzo del debate había presentado una moción para que la discusión sobre el aborto se postergara hasta el 6 de enero por motivos religiosos y alineada claramente con el sector “celeste”, resaltó que “muchos de los que están acá quizás no se enteraron del altísimo recorte a los jubilados que le hicieron aquí al lado, en el Senado”. Y siguió con sus críticas al Gobierno Nacional: “Hay poca empatía con lo que le pasa a la gente, discutir sobre el aborto es una cortina de humo”. Después habló de “la manipulación de estadísticas” y agregó que “esta es una agenda global que nos quieren imponer”.

Cerca de la medianoche, Héctor Stefani, del PRO de Tierra de Fuego, había mencionado el caso de la madre de Fernando Cavenaghi. Contó que a los 15 años la madre del exjugador de River y la Selección Argentina había decidido abortar y que cuando estaba en una camilla se arrepintió y decidió seguir adelante con su embarazo. Con esa anécdota intentó justificar el cambio de su voto: en 2018 había estado a favor, ahora lo hizo en contra. Su intervención generó memes y burlas en la red social Twitter, al punto de convertirse en Trending Topic en Argentina en la madrugada .

Antes había conmovido a todo el recinto la diputada entrerriana Blanca Osuna, del Frente de Todos. A favor de la propuesta, habló desde el hospital de Paraná en el que está internada porque padece Covid 19 y tiene una enfermedad preexistente. Apareció en cámara asistida con oxígeno en la nariz para poder respirar mejor, con un pañuelo verde en la mano. Y despertó una ovación de sus colegas cuando al borde de llanto cerró su discurso. “De ningún modo esto es en contra de la vida, por el contrario, es una apuesta al amor, es una apuesta a la Justicia. Es en contra de la miserabilidad de estar expuestos sin tener herramientas”, remarcó. “Hacemos este voto para que sea ley, por las jóvenes, por las pibas, por mis nietos y mis nietas, por mis hijas y por las miles de chicas que ya no están y por las que van a venir y van a recordarnos a nosotros por haber cumplido con nuestra palabra. Nada más, pero nada menos”, cerró visiblemente emocionada Osuna.

La diputada Blanca Osuna dió su discurso en la sesión por el aborto con un respirador

La radical cordobesa Brenda Austin, otra de las diputadas verdes, cuando ya eran las 6 de la mañana recordó que “quienes en 2018 tenían alternativas superadoras no las trajeron. Nos dijeron siempre que estaba en riesgo la jerarquía familiar, como cuando se hablaba del divorcio. Son los mismos que 2018 empapelaron el país cuando se rechazó el proyecto en el Senado, algunos hasta militaron la tortura. ¿Hace cuánto esperamos que se permita avanzar? Hace 13 años que la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito nos lo viene pidiendo”. Y reivindicó como otros legisladores a la lucha de una “correligionaria como Florentina Gómez Miranda”.

Victoria Morales Gorleri con voz enérgica también dejó en claro su oposición: “No quiero que se laven las manos desde el Estado para no resolver el verdadero drama. No quiero una política deshumanizante y de la cultura del descarte. La patria es el otro, la patria somos todos. Voy a votar en contra porque es inconstitucional y no es la solución, es un fracaso”.

Seguir leyendo

Fotos: el debate por la legalización del aborto en la Cámara de Diputados

El relato de Beatriz Sarlo sobre el día que decidió abortar: “Fue un alivio”

Los números que maneja el Gobierno sobre la legalización del aborto en Diputados: 131 votos a favor y 119 en contra