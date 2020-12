Salta autorizó el regreso de las clases presenciales para 2021 y amplió el horario de bares y restaurantes

Vive en Amaicha, Tucumán. Tiene 15 años. Y porta desde que aprendió a caminar un sueño que no entiende de límites: dedicarse a la danza. Pero no encontraba quién le enseñara: llegó a viajar 200 kilómetros para asistir a una clase. Y le cerraron más de una puerta, la maltrataron. Ella no se rindió. Y ahora, el futuro le pertenece