Juntos por el Cambio ratificó su rechazo a la suspensión de la PASO el año próximo

(Franco Fafasuli)

“Nosotros ya ratificamos nuestra posición en la mesa de los lunes y estamos a favor de mantener las PASO. Siempre se puede conversar, pero lo vamos a discutir primero dentro de Juntos por el Cambio. Por una reunión en Olivos, no vamos a cambiar de posición. Los oficialismos en las provincias no van a torcer lo que ya dijimos”, le dijo a Infobae uno de los principales referentes de la alianza opositora.

“Hablé con los dos presidentes de los bloques que integramos Juntos por el Cambio y están en contra”, ratificó enfático Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados en referencia al diálogo que mantuvo con el radical Mario Negri, y con Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica (CC). Ese intercambio tuvo lugar poco después que Infobae adelantara que la veintena de gobernadores que compartieron ayer un almuerzo en Olivos con Alberto Fernández tras la firma del pacto fiscal en la Casa Rosada, le plantearon la suspensión de las PASO legislativas del año próximo.

El pedido fue compartido incluso por los mandatarios de los partidos provinciales y de Juntos por el Cambio como el correntino Gustavo Valdés . Los argumentos esgrimidos fueron el costo de llevar adelante las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, y el COVID-19, en especial, por la logística y recursos que requerirá el plan de vacunación cuando empiecen a estar disponibles las dosis en Argentina a partir del año próximo.

Alberto Fernández firmó esta semana el nuevo pacto fiscal en la Casa Rosada con 23 de de los 24 gobernadores.

En el entorno de Horacio Rodríguez Larreta, el único de los 24 gobernadores provinciales que no firmó el pacto fiscal y tampoco estuvo presente, le dijeron a Infobae que el jefe de Gobierno porteño “no estaba al tanto que en la reunión del consenso fiscal se iba a hablar sobre las PASO” y confirmaron que “Juntos por el Cambio no está de acuerdo con suspenderlas”.

El motivo de la pandemia también fue relativizado por la principal fuerza opositora, y principal defensora pública de las PASO. “El presidente ya hizo dos festejos celebrando el fin del ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) y anunció que espera la vacuna para principios de año. Y todavía faltan todavía nueve meses para las elecciones. Es un poco apresurado hablar de suspender las PASO por la pandemia. Excepto que ya sepan que se viene una segunda ola”, sostuvo un referente de Juntos por el Cambio.

Por tratarse de un tema electoral, la suspensión de las PASO debe pasar por el Congreso. Tanto el Gobierno como el presidente de Diputados, Sergio Massa, saben que requiere de consenso político, y el proyecto debe ser aprobado por mayoría absoluta del total de los miembros de las cámaras.

“Las PASO se pueden mejorar, y si lo que se busca es reducir costos, se puede ir a la boleta única papel y reducir el plazo previo en que se puede hacer publicidad electoral”, agregó otro de los integrantes de la mesa chicas de Juntos por el Cambio, escéptico sobre la viabilidad de la iniciativa en el Congreso.

Después que se supo del planteo de los gobernadores en Olivos al presidente Alberto Fernández, una de las espadas legislativas del principal bloque de la oposición le aseguró a Infobae que “no hablaron” entre los integrantes de la alianza opositora del tema, aunque confirmó que el tema generó intercambios entre los presidentes de los bloques de los tres partidos que confirman la alianza: el PRO, la UCR y la Coalición Cívica. “No nos van a marcar los tiempos con las PASO, no es un tema prioritario en este momento. Hay cosas más importantes, como lo que quieren hacer con el Procurador o con (Amado) Boudou”, advirtió.

“Salir de las PASO es un enorme retroceso institucional. Y además si se eliminan las PASO nacionales, ¿qué se hace con las PASO locales en la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el principal distrito del país? Solo te queda volver a los punteros políticos y al clientelismo. No estamos de acuerdo”, analizó otro representante opositor.

En el Senado bonaerense, Juntos por el Cambio tiene mayoría, y sin el acuerdo de la cúpula de la alianza opositora, una suspensión de las PASO no prosperaría. Si se considera la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, donde Horacio Rodríguez Larreta también tiene mayoría en la legislatura, una iniciativa de esa naturaleza no tiene chances de avanzar. “Entre los dos distritos, concentran casi el 48% del país, donde habría PASO igual, aunque se suspendan las nacionales”, coincidió en la lectura un referente del PRO.

Distritos con lista única

“Otra cosa es donde hay lista única. Ahí se puede analizar la suspensión de las PASO, no estaría mal”, dijo el mismo dirigente del PRO al ser consultado por Infobae.

Esa es la postura del mandatario mendocino Rodolfo Suárez, quien estuvo ayer en Casa Rosada para firmar el pacto fiscal pero luego se volvió a su provincia sin ir a la Quinta Presidencial. Según contaron en el entorno del gobernador, “no lo invitaron” al asado en Olivos. El gobernador radical está de acuerdo en suspender las PASO en aquellas provincias donde no hay competencia interna, pero sostuvo que sí deberían realizarse donde no haya una lista consensuada. Es la postura de su antecesor Alfredo Cornejo, y actual presidente del Comité Nacional de la UCR.

Posiciones disidentes

Más allá de esta postura de la alianza que dejó el poder en 2015, el gobernador correntino de origen radical, Gustavo Valdés, ratificó ante Infobae su posición contraria a las Primarias. El mandatario fue el único de Juntos por el Cambio que estuvo ayer en el asado en Olivos.

“Tengo una posición, desde antes de la pandemia, en desacuerdo con las primarias abiertas porque creo que a los candidatos los deben elegir los partidos políticos. Más ahora con el plan de vacunación que será la prioridad en 2021, y que no sabemos cuánto va a durar”, le dijo Valdés a este medio tras el almuerzo de ayer en Olivos. “Cada distrito planteó su posición ante el Presidente y se habló de un mecanismo de articulación en el Congreso para debatirlo”, agregó el mandatario correntino, quien afirmó que se enteró del planteo de los mandatarios peronistas recién en la Quinta Presidencial.

Gustavo Valdés, gobernador radical de Corrientes.

En efecto, en el almuerzo -en la que además de Fernández participó el ministro del Interior Eduardo De Pedro y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa- se acordó que cada gobernador “pondrá a dos diputados” a trabajar en un proyecto consensuado con el titular de la Cámara baja.

“Nosotros no nos sentaríamos a discutirlo porque no estamos de acuerdo con la suspensión de la PASO”, le adelantó Ritondo a Infobae.

El jujeño Gerardo Morales no estuvo en Olivos porque había viajado el jueves a la Casa Rosada para reunirse con el Presidente y el ministro del Interior debido a que hoy no podía estar en Buenos Aires ayer viernes.

La postura del Ejecutivo

Fuentes de la Casa Rosada señalaron que el pedido de la suspensión por “única vez” fue una iniciativa de los gobernadores -motorizada por los del PJ- y que el Presidente “solo escuchó”. En realidad, según pudo saber Infobae, varios de los mandatarios habían hablado del tema entre ellos y se lo habían planteado a comienzos de la semana al ministro De Pedro, quien les dijo que “lo hablaran” con el jefe de Estado.

Fernández estaba al tanto del planteo que recibiría de los gobernadores en el almuerzo y, tras escuchar el pedido de boca de los mandatarios, respondió que lo “iba a estudiar”.

De Pedro no estaría a favor de sus suspensión y, de hecho, desde su cartera están trabando para poder cumplir con el cronograma electoral previsto. El Ministerio del Interior que conduce tiene la misión de organizar los comicios a través de la Secretaría de Asuntos Políticos, a cargo de Patricia García Blanco, y de la Dirección Nacional Electoral (DINE), al frente de la cual está Diana Quiodo. Incluso De Pedro así se lo habría manifestado a Rodríguez Larreta, quien llevó ese mensaje a la mesa de los lunes de Juntos por el Cambio.

Ministro del Interior, Wado De Pedro.

Tampoco está de acuerdo Máximo Kirchner, quien así se lo manifestó a colegas de la Cámara baja. “Esto es para jodernos a nosotros”, lo escucharon a decir colegas del cuerpo, en referencia a La Cámpora.

Hasta ahora el jefe de Estado no se expresó públicamente sobre el tema, y de hecho la inclusión en el temario de sesiones extraordinarias de un proyecto para suspender la caducidad de los partidos -a pedido de las propias fuerzas políticas a la Dirección Nacional Electoral y al Ministerio del Interior- fue leído como una señal de que el Gobierno pensaba seguir adelante con las PASO. Sin embargo, fuentes oficiales le confirmaron tras el almuerzo de ayer a Infobae que el tema “se evaluará”, a la vez que aseguraron que “se buscará que haya consenso político si se decide avanzar”.

Qué dicen otros bloques

Por lo pronto, desde el espacio de Roberto Lavagna ya adelantaron una posición a favor. “Tener dos elecciones el año que viene es un despropósito. Vayamos a votar directamente en octubre. Pongamos toda la inversión y el esfuerzo en crear trabajo, que es la verdadera urgencia”, le dijo Alejandro “Topo” Rodríguez, presidente del bloque Consenso Federal a Infobae.

El mendocino José Luis Ramón, líder de uno de los bloques aliados del oficialismo, ya presentó un proyecto en ese sentido. Lidera el bloque Unidad Federal para el Desarrollo, con ocho votos claves para que el Frente de Todos alcance la mayoría absoluta de los votos, el número mágico de 129 votos.

