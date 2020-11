Vuelve a tensarse relación entre Juntos por el Cambio y Axel Kicillof: críticas al presupuesto y pedidos de equidad en el reparto de fondos

Los intendentes de Juntos por el Cambio se reunieron en La Plata para analizar el Presupuesto

La relación entre los intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio y el gobierno de Axel Kicillof se tensa y se distiende de acuerdo a las circunstancias, el contexto y los intereses que estén en juego. Esto es bastante normal, teniendo en cuenta lo difícil que suelen ser las relaciones políticas en la Argentina, ya sea entre la oposición y el oficialismo, como dentro de la propias coaliciones.

El encuentro que este mediodía protagonizaron los jefes comunales opositores tuvo un objetivo claro: marcarle la cancha al gobierno bonaerense para discutir el diseño del Presupuesto 2021 que el Gobierno envío a la Legislatura y que saldrá si el oficialismo tiene la muñeca suficiente para defender puntos claves y ceder terreno en el Senado, donde tiene minoría y necesita dar concesiones para lograr la aprobación.

Cerca de 40 intendentes de Juntos por el Cambio, del PRO y la UCR, arribaron a las 13 al Club San Luis de La Plata para tratar dos temas centrales dentro del debate colectivo: el presupuesto enviado por Kicillof y la tardanza en el giro de fondos del gobierno bonaerense a los municipios. Quedaron de lado los temas electorales que se iban a tratar que eran el desdoblamiento de las elecciones en la provincia y la utilización de la boleta única. Consideraron que no era el momento adecuado para hacerlo.

Algunos de los intendentes que estuvieron presentes fueron Jorge Macri (Vicente López), Julio Garro (La Plata), Néstor Grindetti (Lanús), Jaime Méndez (San Miguel), Martín Yeza (Pinamar), Manuel Passaglia (San Nicolás), Gustavo Posse (San Isidro), Guillermo Montenegro (Mar del Plata), Javier Iguacel (Capitán Sarmiento), Héctor Gay (Bahía Blanca), Ezequiel Galli (Olavarría) y Miguel Fernández (Trenque Laquen).

El intendente de La Plata, Julio Garro, fue uno de los promotores de la reunión (Foto: Santiago Salva)

La queja más recurrente tuvo como destinatario a Kicillof y su presupuesto . Los intendentes sostienen que hay diferencias sustanciales en las partidas destinadas para obras públicas entre los municipios gobernadores por el Frente de Todos y los que conduce la oposición. “En Lanús tenemos 84 millones de pesos para las obras y Quilmes 130 millones. Hay diferencias abismales y muy notorias”, advierten desde la ciudad que gobierna Grindetti, uno de los pesos pesados del conurbano.

Las quejas también llegaron desde el interior. El intendente de Pergamino, Javier Martínez, se quejó en los últimos días porque, según dijo, los fondos de la provincia no le llegan desde diciembre de 2019 y aseguró que la relación con el Gobierno es “compleja”. No es el primer jefe comunal que se queja de las dificultades para llevar adelante un vinculo formal con el gobierno de Kicillof. “Se ve en el presupuesto que la consideración para Pergamino casi ha sido nula”, expresó en una entrevista con radio Provincia.

Las críticas de los intendentes fueron dirigidas a las demoras del gobierno de Kicillof para girar fondos

Sabiendo de antemano la reunión que iban a tener los intendentes y ofuscado por las acusaciones de Martínez, el que tomó la posta en La Plata fue el jefe de Gabinete, Carlos Bianco. En una conferencia de prensa que brindó el martes aseguró que “a veces faltan a la verdad cuando hablan ante los micrófonos” y sostuvo que la relación con el intendente de Pergamino “no es compleja” ya que vienen trabajando de “forma madura y razonable”.

Bianco es, según lo describió una voz que conoce los pasillos de la gobernación a Infobae, en términos futboleros, un cuatro rústico. “Son esos tipos que hacen falta. Que raspan y se hacen cargo de la pelota”, explicó en código deportivo. El jefe de Gabinete asume la confrontación con la oposición sin exaltarse y mezcla los mensajes políticos en las conferencias que suele dar junto a Daniel Gollán para actualizar la situación epidemiológica.

En la última respuesta que brindó, y sabiendo que los intendentes hoy iban a poner sobre la mesa sus discrepancias electorales con el sistema actual, los acusó de estar fuera de tiempo y darle prioridad a un tema que no es urgente. “Les haría una recomendación. No confundan vértigo con velocidad; se van a marear. Hoy no es una prioridad para nadie discutir las elecciones”, les dijo. Finalmente, los intendentes no trataron el tema como estaba previsto.

Carlos Bianco y Daniel Gollán (Foto: Télam)

En la jornada de hoy los reclamos siguieron la misma dirección: la tardanza en el giro de fondos de la provincia a los municipios y la inviabilidad del presupuesto. En un año de gestión los intendentes generaron un concepto sobre Kicillof. Cumple tarde lo que promete o no cumple. Sostienen que hay demoras extensas en la resolución de sus pedidos de gestión o en el giro de dinero.

En la reunión se quejaron por la tardanza en la ejecución del Fondo de Infraestructura de los Municipios (FIM) y reclamaron que los fondos directos que ingresan de Nación sean coparticipables. “Queremos una distribución de fondos equitativos entre los municipios del oficialismo y de la oposición”, expresó Julio Garro. Reclamaron que se pague el FIM de este año que, según sostienen, ni siquiera fueron abonados los adelantos, y que en el presupuesto actual se considere un FIM para el 2021.

“El presupuesto es incumplible”, se quejó uno de los presentes. “Es inviable. El plan de obras es muy ambicioso pero la financiación depende de no pagarles los intereses a los acreedores. Y para eso tiene que haber un acuerdo con aquellos a los que les debés. Porque sino entrás es default”, señaló otro. Los intendentes no creen que el plan de acción diseñado por el Gobierno pueda cumplirse realmente y exigen que la financiación tenga otro respaldo.

Axel Kicillof durante una de las últimas reuniones virtuales con los intendentes de Juntos por el Cambio

No es la primera vez que los intendentes alzan la voz por lo que creen que es un trato desigual entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Un mes atrás, los que gobiernan en el conurbano habían manifestado su enojo porque un fondo generado solo para asistir a los municipios con más casos de COVID-19 solo había sido repartido entre los integrantes del oficialismo. Después de reclamos públicos y privados la situación cambio y el dinero llegó a destino.

El fondo COVID volvió a ser tema. En esta oportunidad el reclamo llegó por parte de los intendentes del interior, que son los más afectados por la pandemia en este momento del año. Advierten que afrontaron cientos de gastos en insumo y logística, y piden que el gobierno provincial los acompañe más en este momento. Además, puntearon otros dos temas que le presentarán a Kicillof. Van a solicitar que el fondo educativo sea directo para los municipios y que no pase antes por el Ministerio de Educación; también pedirán que no se modifique el coeficiente que estable el Código Único de Distribución (CUD).

Miguel Fernández, que es uno de los intendentes fuertes del interior, aseguró a la salida de la reunión: “Buscamos conciliar las deudas de la provincia y ejecutar las obras. El criterio del CUD, que impacta terriblemente en los municipios. Es la agenda que tenemos que abrir hacia 2021. Queremos ver las obras que los municipios van a ejecutar en los municipios”.

Los temas se van a poner sobre la mesa en poco tiempo porque las negociaciones por el Presupuesto ya se abrieron. Kicillof tiene minoría en el Senado por lo que tendrá que brindar prendas de cambio para lograr un consenso amplio y el respaldo de la oposición para la aprobación. Los intendentes dicen que quieren construir el consenso con el Gobierno para poder sacar el presupuesto. La relación es tirante. Lo que se pone en juego es el arte de la negociación.

