Mauricio Macri almorzó con Juan José Sebreli: “En 2023 vamos a volver y habremos aprendido de nuestros errores”

Mauricio Macri en sus oficinas con Juan José Sebreli y Marcelo Gioffe

El encuentro lo organizó el ex ministro de Medios Públicos, Hernán Lombardi, que leyó el libro Desobediencia civil y libertad responsable antes de ir a la movilización que se hizo el domingo 8 de noviembre y quedó impactado. “Es potente y actual como fue Los Pichiciegos, de Rodolfo Fogwill”, sobre la Guerra de Malvinas, le dijo a Mauricio Macri, y le propuso que invite a los autores a tomar un café. Enseguida el ex presidente le dijo que los invitaba a almorzar cuanto antes.

Hoy lunes, Juan José Sebreli y Marcelo Gioffre ingresaron a las oficinas que Macri tiene en Vicente López, donde compartieron dos horas y media de charla distendida sobre política y cultura, sin evitar los relatos cómicos de los días en que el sociólogo de 90 años estuvo internado en el Hospital Italiano con coronavirus. “Me dieron el alta antes de tiempo porque no me aguantaban más”, dijo Sebreli, provocando risas.

Como se puede perder el poder pero no las mañas, el almuerzo fue sano y frugal. Salmón ahumado, palta, queso brie, tomates cherry y rúcula. ¿Vino? Nada, solo agua. ¿Postre? Cholocatitos suizos Lindt. Eso sí, hubo dos rondas de café.

El primer comentario lo hizo Gioffre, experto en artes plásticas, cuando vio una obra de Gimena Macri, la hija pintora del ex presidente. De muy bajo perfil, la hija menor de Macri con Ivonne Bordeu es una artista plástica reconocida. En particular, su padre tiene en exhibición un cuadro informalista (expresionismo abstracto) importante en tamaño.

Cuando era presidente, Mauricio Macri recibió a Sebreli junto al entonces ministro de Cultura, Pablo Avelluto

Muy enojado con la gestión política de la pandemia, a la que Macri calificó de “desastrosa”, el ex jefe de Gobierno contó que cuando se reunió con Emmanuel Macron, “no podía creer que estábamos en cuarentena desde el 19 de marzo”. Puntualizó, además, que “el hecho de que mi amigo Donald (Trump) se haya negado a liderar una postura global contra el coronavirus le costó la presidencia”.

A la hora de hablar de política, dijo tener “mucha fe de que Juntos por el Cambio vuelva y tenga ocho años en el poder”, sin opinar sobre cuál candidatura sería la más viable. Tampoco los invitados pidieron precisiones. “Vamos a volver” , aseguró, muy confiado. “Será un momento totalmente distinto porque vamos a tener mayoría en Diputados y otras condiciones en el Senado, y ya habremos aprendido de nuestros errores, tendremos una experiencia aquilatada”, aseguró.

“No tener mayoría en el Congreso es lo que llevó a tener tanta falta de sincronización y gradualismo, pero yo en el fondo estaba obligado a hacer eso porque era minoría en ambas Cámaras”, describió. Y agregó: “A mi ala política yo les pedía un escritorio y ellos me traían una lapicera, pero esto también lo aprendimos”.

Macri había leído el libro y quiso hablar del último capítulo, “Liberalismo de izquierda”, donde Sebreli y Gioffre señalan que “personajes que parecen tan distintos como Axel Kicillof y Sergio Berni aparentemente son distintos, pero se identifican en el nacionalismo, la antiglobalización, el tradicionalismo, el proteccionismo económico, el liderazgo carismático y autoritario, la persecusión a la prensa, a los intelectuales y a los periodistas de investigación y, en algunos casos, la homofobia".

En el camino de combinar “un liberalismo económico riguroso con equilibrio fiscal, pero al mismo tiempo implementar ideas progresistas en lo cultural y social”, Sebreli y Gioffre mencionan a Angela Merkel, Barack Obama, Justin Trudeau, Macron y Macri. “Son ideas que llevó adelante Norberto Bobbio, Anthony Giddens y el propio Mario Vargas Llosa, que es un liberal de izquierda y no de derecha, como muchas veces se repite, porque en todas las disyuntivas que tuvo, siempre optó por la que era más de izquierda", le explicó Sebreli.

Macri, por su lado, dijo que haberse negado a vetar la ley de matrimonio igualitario en la Ciudad es lo que lo enemistó para siempre con el por entonces cardenal Jorge Bergoglio. “Nunca me perdonó eso, que increíble”, sostuvo.

Finalmente, Sebreli se lamentó de que no se haya promovido “una movida cultural más fuerte, más intensa” cuando Cambiemos fue gobierno . Y pidió que, si vuelven, “al liberalismo al que se le sume cierto progresismo, independizado de la Iglesia, del Ejército, que vaya palpitando las vanguardias del mundo, que no se quede afuera de lo que está pasando, que no sea conservador”

