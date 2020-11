Alberto Fernández dialoga con Putin para avanzar en la compra de la vacuna Sputnik V

Alberto Fernández y Vladimir Putin (foto de archivo)

El presidente Alberto Fernández dialoga en estos momentos con su par de Rusia, Vladimir Putin, para avanzar en los detalles de la compra de 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik V que desarrolló Moscú y que se encuentra en fase tres de experimentación.

En una conversación directa entre el Kremlin y la residencia de Olivos, ambos mandatarios dialogan desde las 11 de la mañana, sobre los avances de la vacuna que desarrolló Rusia y que la Argentina quiere adquirir en diciembre.

El diálogo de Alberto Fernández con Putin se dio apenas finalizó la reunión que el jefe de Estado mantuvo con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para detallar la nueva etapa de cuarentena en el AMBA.

La conversación es la ratificación plena de la Argentina de las buenas relaciones que tiene con Rusia y al mismo tiempo con confirmación del Gobierno de comprar 25 millones de dosis, de las cuales 10 millones llegarían en diciembre y el resto en los primeros días de enero.

La charla entre ambos jefes de Estado se encuadra luego del viaje que realizó a Rusia la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, para avanzar en los detalles técnicos para cerrar el acuerdo por la adquisición de la vacuna rusa. El mismo Presidente confirmó en una entrevista con el medio local SputnikNews, que ese viaje era para iniciar los trámites de adquisición de la vacuna y que de la Cancillería rusa contactaron a la Argentina para saber si estaba interesada en contar con las dosis.

A partir de ahora cada paso que se da con la Sputnik V se le notifica a la Argentina (a la ANMAT), además de a la autoridad de aplicación rusa y a la OMS con la intención de transparentar el proceso de adquisición de la vacuna en el país.

“Estamos con muy buenas expectativas, muy esperanzados. Para diciembre podríamos tener vacuna”, sostuvo el Presidente cuando anunció la noticia, y afirmó: “Nosotros venimos conversando con el fondo soberano de Rusia desde hace ya bastante tiempo tratando de ver cómo evoluciona su vacuna , porque a nosotros nos importa mucho tener la primera que salga en el mundo y que nos ayuden a tenerla en Argentina”, dijo Fernández días atrás a la cadena rusa tras darse a conocer el viaje secreto de Vizzotti.

El anuncio del desarrollo de una vacuna contra el coronavirus generó un enorme revuelo en la comunidad mundial, que incluyó dudas por su efectividad, pero también elogios como los que Alberto Fernández le envió a Vladimir Putin. Sin embargo, en el Gobierno aseguran que se trata de una vacuna que está pasando por todos los procesos y protocolos sanitarios correspondientes.

La conversación que Alberto Fernández y Putin tuvieron hoy se da también luego de la carta que le envió el presidente argentino a su par de Rusia hace un mes cuando en Moscú se dio a conocer los detalles de la vacuna Sputnik V.

En ese entonces, Alberto Fernández escribió a Putin: “Recibí su anuncio de hoy, al igual que millones de argentinos, con un agradecido sentimiento de esperanza. En mi nombre y el de mis compatriotas, le ruego tenga a bien transmitir a los hombres y mujeres de ciencia rusos que trabajaron en la vacuna contra el coronavirus que hoy se ha registrado, las felicitaciones por un logro que quedará entre las páginas indelebles de la historia de la medicina mundial”.

A la vez, en la misiva firmada de puño y letra que envió Alberto Fernández al Kremlin destacó que la Argentina y Rusia “se encuentran entre aquellos que plantearon en los foros multilaterales que la lucha contra la pandemia debía regirse por el principio de solidaridad”.

Russian President Vladimir Putin takes part in a video conference call with members of the Security Council in Moscow, Russia November 6, 2020. Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

La vacuna rusa ya se encuentra en fase 3 y ya le pidió a la OMS la preclasificación, un paso clave para obtener la aprobación mundial para su distribución y utilización. The Lancet, una de las principales revistas médicas internacionales, publicó que el 100% de los adultos sanos participantes en los ensayos clínicos de Fase I-II de Sputnik V demostraron una fuerte respuesta inmune frente al SARS-CoV-2. La Fase III, que se está llevando a cabo en Rusia y en varios otros países, tendrá una duración de seis meses y contará con la participación de más de 40.000 voluntarios.

El viaje de Vizzotti sirvió para cerrar este acuerdo con Rusia aunque en el Gobierno sostienen que no será la única vacuna que tendrá la Argentina. También se cerró un acuerdo para la adquisición de las vacunas creadas por los laboratorios Pfizer y AstraZeneca que también se encuentran en la Fase 3 de experimentación.

El acuerdo sanitario de Rusia y la Argentina forma parte de una estrecha relación que ambos países mantienen y que se extiende a otros temas centrales como las inversiones en materia de energía nuclear, la eventual construcción de represas, el intercambio comercial y un fuerte apoyo de Moscú por la causa de reclamo argentino de soberanía argentina en las islas Malvinas.

En rigor, el vínculo estrecho de la Argentina y Rusia se afianzó durante el segundo mandato de Cristina Kirchner donde se estableció una relación estratégica con Moscú y se avanzaron en muchos acuerdos de cooperación internacional.

En la actualidad, el Gobierno no definió aún el nombre del nuevo embajador argentino en Rusia y la embajada se encuentra vacante desde hace un mes en que la dejó el ex embajador nombrado por Mauricio Macri, Ricardo Lagorio. Tras la decisión de Alicia Castro de renunciar a la designación como embajadora en Rusia que le había planteado el Gobierno ahora se manejan dos nombres como eventuales representantes en Rusia: la ex diputada María del Carmen Alarcón y el ex vicecanciller Eduardo Zuain. Ambos están muy alineados con la vicepresidenta Cristina Kirchner. Pero nada está definido aun.

