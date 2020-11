Alberto Fernández, tras el acuerdo con Rusia: “Nosotros no le preguntamos a nadie qué ideología tiene la vacuna"

Alberto Fernández habla sobre la vacuna rusa





El presidente Alberto Fernández valoró y defendió este martes el principio de acuerdo alcanzado con Rusia para la compra de 25 millones de vacunas contra el coronavirus.

“ Nosotros no le preguntamos a nadie qué ideología tiene la vacuna, nosotros preguntamos si salva la vida de los argentinos... Y si salva la vida de los argentinos, vamos y la compramos y la inyectamos en los argentinos para que salve vida de los argentinos ", aseguró este mediodía al encabezar un acto en Avellaneda junto al gobernador Axel Kicillof e intendentes.

Y agregó: “A veces escucho hablar con tanta liviandad de Rusia... Pareciera que están hablando no sé de qué... Están hablando de una potencia mundial que tiene 28 premios Nobel. Y porque alguno todavía no se enteró que se terminó el mundo bipolar y nos mete en la guerra fría, nos mete en una discusión que a nosotros no nos importa; porque lo único que nos interesa a nosotros es ponerle fin a la pesadilla de la pandemia”.

Pese que la fórmula todavía no superó la fase 3 de ensayos científicos, el jefe de Estado anticipó que esta misma tarde se reunirá con el ministro de Salud, Ginés González García, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, a delinear el programa de vacunación que se implementará en la Argentina. La aplicación será gratuita y tendrán prioridad los grupos de riesgo.

El mandatario planteó que a partir del acuerdo para adquirir las vacunas la Argentina quedó muy cerca de ponerle fin a la pesadilla de la enfermedad. Además, dijo que a partir de ahora tanto él como el gobernador Kicillof podrán poner en marcha la agenda que habían prometido en la campaña electoral de 2019 y que se vio postergada por la pandemia.

“Estábamos muy preocupados, pero el horizonte empieza a verse. Tenemos que ser optimistas. Mientras tanto, tenemos que seguir con todos los cuidados que estamos teniendo y que le agradezco a la mayoría de los argentinos que se quedó en su casa, respetó el distanciamiento y se lavó las manos una y otra vez”, aseguró.