Otros seis gobernadores presentaron sus declaraciones juradas

El gobernador de la Provincia de Buenos, Axel Kicillof, declaró un patrimonio al cierre del 2019 de $7 millones. Esa cifra representa un 10% más que en su declaración del 2018 como diputado nacional ante la Oficina Anticorrupción, por debajo de la inflación anual acumulada el año pasado 2019, que fue del 52%.

Así surge de la declaración jurada anual presentada el 24 de agosto pasado por el mandatario del Frente de Todos. El documento no fue aún subido al sitio del Ministerio de Justicia de la Provincia, pero Kicillof accedió a enviárselo a Infobae a solicitud de este medio.

Bajo el impulso de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, en diciembre de 2017 la Legislatura bonaerense sancionó una ley por la que los funcionarios del Ejecutivo y los legisladores bonaerenses tienen que presentar sus declaraciones juradas patrimoniales al asumir el cargo y luego otra anual, las cuales puede luego consultarse on line en la web de la cartera de Justicia bonaerense. Antes era prácticamente imposible acceder a ellas.

Extracto de la DDJJ anual 2019 de Kicillof que presentó el 24 de agosto y le envió a Infobae a pedido de este medio. Estará on line el 25 de noviembre, aseguraron.

Sin embargo, según corroboró Infobae, la DDJJ patrimonial de “alta” de Kicillof al asumir como gobernador - que debe presentarse a los 30 días de asumir-, y la anual del 2019 - que debió presentarse antes del 31 de agosto de este año-, no están disponibles aún para su consulta on line. Sin embargo, su vocera, Jésica Rey, le confirmó a este medio que presentó ambas declaraciones en los plazos previstos, y explicó que aún no están disponibles en la web por “no encontrarse vencido el plazo de publicación” previsto en la ley. Este plazo se cumple “a los 60 días hábiles posteriores al vencimiento de las DDJJ anuales, que vencen el último día hábil de agosto de cada año. Es decir que el plazo de publicación vence el 25 de noviembre de 2020. En dicha oportunidad se publican todas las DDJJ presentadas desde el día 15 de noviembre de 2019, que es la fecha de publicación anual que realizó la gestión anterior”, precisaron desde la cartera de Justicia de la Provincia.

Además de Kicillof, solo otros 5 mandatarios provinciales, incluido el jefe de Gobierno porteño, publican anualmente su DDJJ en la web. Tres son de Juntos por el Cambio: Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad de Buenos Aires), Rodolfo Suárez (Mendoza), y Gerardo Morales (Jujuy). Los otros dos, son del Justicialimo: Mariano Arcioni (Chubut) y Juan Schiaretti (Córdoba).

Otros seis mandatarios accedieron a enviársela a Infobae - con distinto nivel de detalle- para este informe especial sobre el patrimonio de los gobernadores realizado por la Unidad de Datos. Fueron Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Ziliotto (La Pampa), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).

De estos 12 mandatarios, encabeza el top five del ranking patrimonial Rodríguez Larreta, tal como reveló ayer Infobae. El referente del PRO en la Ciudad y uno de los principales candidatos de Juntos por el Cambio para competir por la presidencia en 2021 declaró bienes, acciones y dinero por $49 millones.

Kicillof se encuentra séptimo en esa lista de 12 mandatarios, debajo del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien declaró $7,7 millones. El top five los completan debajo de Rodríguez Larreta, Arcioni con $32,2 millones; Schiaretti con $26,5; Jalil con $14 millones y Suárez con $9 millones. Sin embargo, las declaraciones consignan valores de adquisición de los bienes, o en el mejor de los casos, el valor fiscal, que representa al eenos un tercio del valor de mercado de un inmueble. Esto implica que lo que informan los gobernadores no equivale con exactitud a su patrimonio real.

Así se desprende del relevamiento hecho por la Unidad de Datos de Infobae de los sitios oficiales de gobierno, tribunales de cuentas, escribanías generales y organismos de ética pública provinciales, incluida la consulta al sitio de la Oficina Anticorrupción dependiente del Ejecutivo Nacional.

De los restantes 11 mandatarios, de distinto signo político, no es posible conocer el patrimonio que declararon , ya que se amparan en distintas normas provinciales de ética pública -muchas de décadas atrás-, que si bien los obligan a presentarla ante el Tribunal de Cuentas de sus distritos o la Escribanía General de Gobierno, no contemplan su publicidad.

Son Gildo Insfrán (Formosa), Juan Manzur (Tucumán, Ricardo Quintela (La Rioja), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Bordet Entre Ríos), Oscar Ahuad (Misiones), Omar Perotti (Santa Fe), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro) y Gustavo Valdés (Corrientes).

Estos mandatarios la presentan al inicio y final del mandato -en algunos casos también anualmente- en sobre cerrado y lacrado, y solo es posible acceder a su contenido por una orden judicial, una investigación legislativa o un pedido de la Fiscalía de Investigaciones Administrativa, cuando existe ese organismo en la provincia. Esto implica que los ciudadanos no pueden saber con qué bienes llegan a la función pública, y si se enriquecen durante sus mandatos, aún cuando sobre algunos de ellos pesan sospechas y denuncias sobre su patrimonio. Según la Convención Interamericana contra la Corrupción, las declaraciones juradas son un instrumento esencial para ejercer un control sobre los funcionarios y prevenir los delitos contra la administración pública.

En el caso de Sergio Uñac, si bien desde el área de Prensa del gobernador sanjuanino se comprometieron a enviarla a Infobae e informaron que “cualquiera puede pedirla a la Escribanía General de Gobierno”, al cierre de esta nota y después de varios días de solicitarla, este medio no pudo acceder a ella. Desde ese organismo de San Juan respondieron al mail enviado que la solicitud debía realizarse cumpliendo “lo establecido en la ley N° 560-E”. Sin embargo, esta norma provincial -la ley N° 6.773 de Ética Pública- no establece requisitos para pedirla. Desde Prensa de la Gobernación aseguraron que, en el marco del Acuerdo San Juan firmado a principios de octubre, “se está trabajando en una ley de Transparencia” para que “el ciudadano común acceda en forma más rápida y simple a la información de interés público”.

Casa y terreno en Uruguay

El gobernador bonaerense Axel Kicillof (Foto: Eva Cabrera/Télam)

Kicillof declaró en la presentación a la que accedió Infobae, inmuebles por un total de $5.470.557, que incluyen dos propiedades en el país y una en Uruguay. Se trata de una casa en la Ciudad de Buenos Aires de 135 m2, que adquirió en 2009, valuada en $655.530, y otro departamento en CABA de 35m2 que compró en 2019, que declaró en $218.897.

En Colonia, Uruguay, el gobernador bonaerense informó tener dos terrenos y una casa. Un terreno de 840 m2 con valor fiscal $1.313.180, lo adquirió en 2005, y otro lo compró dos años más tarde, de 420 m2, y lo declaró en $656.590. A su vez es dueño de una casa de 70m2 en esa localidad uruguaya que posee desde 2006, y que valuó en $2.626.360.

Extracto de la DDJJ de Kicillof donde figuran los tres inmuebles que declara en Colonia, Uruguay.

Los años de adquisición y metros cuadrados figuran en su última declaración jurada como diputado correspondiente al 2018, disponible en el sitio de la OA. Tras la publicación de la nota, Kicillof aclaró a Infobae: “No tengo 3 terrenos y una casa, sino un terreno de 1.200 m2 con una casa de 60 m2”.

Extracto de su última DDJJ como diputado del año anterior, correspondiente al 2018, donde declaraba los mismos bienes.

El ex ministro de Economía de Cristina Kirchner informó un vehículo valuado en $572.000. Se trata de un Volkswagen Suran del 2017, adquirido al año siguiente, según surge de la declaración jurada como diputado del 2018 consultada por Infobae. Indicó haberlo comprado con el “cobro póliza de seguro por destrucción total del VolksWagen Suran Dominio PAO 372 e ingresos propios”. Su vehículo apareció incendiado en la calle en octubre de 2018 producto de un cortocircuito eléctrico de una camioneta Traffic que estaba cerca del automóvil del ex ministro de Economía.

Kicillof informó que desde 2018 es monotributista por el alquiler de un departamento: “Debo ser el único que factura eso. Son 35 m2 que alquilo y le hago factura a la inquilina. Creo que $12.000 por mes". Y, desde 2016, recibe ingresos por $133.299 por derechos de autor de sus libros.

Extracto de la declaración jurada de Kicillof donde figura "emprendimientos inmobiliarios realizados por cuenta propia".

Como ex diputado nacional hasta diciembre de 2019, declaró un ingreso anual en 2019 por un total de $2.012.215, más viáticos por $120.000.

El gobernador bonaerense informó dinero en efectivo por $494.561, que incluyen USD 4.105 dólares pesificados al valor del cambio del cierre del ejercicio. También consignó créditos con la AFIP por $500.185.

Sáenz: inmuebles, joyas y diamantes

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

El patrimonio declarado por el gobernador de Salta alcanzó al cierre de 2019 un total de $7.710.021, según la declaración jurada enviada a Infobae desde la Escribanía General de Gobierno de esa provincia, ante la solicitud de este medio.

Electo el año pasado por un frente que incluía al Partido Identidad Salteña, al PRO, el Partido Conservador Popular y el Partido Fe, entre otros, Sánz declaró siete propiedades. Todas ingresaron a su patrimonio antes de ser electo intendente de la capital salteña en 2015.

De dos de ellas, quien fuera intendente de la capital salteña hasta asumir la Gobernación, no informó su valor: son dos inmuebles ubicados en la zona residencial de San Lorenzo, desde donde se puede ver la selva de yungas en las afueras de Salta, adquiridos en 2002 y 2004. Según su declaración jurada como senador provincial del 2016, la ubicación de estos departamentos fue consignada como su domicilio particular y declaró en ese momento haberlos adquirido en $13.980 y $16.373.

También incluyó en su declaración jurada correspondiente al 2019 - la primera como gobernador - otro departamento en la capital salteña, recibido a título “gratuito” en 2011, sin valor consignado. Entre los que informó su valuación -siempre al precio de adquisición, muy por debajo del valor actual de mercado-, figuran un inmueble rural con construcción posterior, en la localidad salteña de Vaqueros, por $39.000; otro inmueble rural sin edificar en La Viña por $44.800; y una propiedad en el Complejo La Magdalena en la ciudad de Salta por $200.000.

Primera hoja de la DDJJ que presentó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, con el detalle de sus bienes, que le envió a Infobae.

Asimismo, Sáenz es dueño de otro departamento en el barrio de Villa Crespo, en la Ciudad de Buenos Aires, que valuó en $350.000. También consignó “derechos y acciones” en un fideicomiso a través del cual es titular de un departamento sin escriturar en el edificio NordVento, en la ciudad de Salta, respecto del cual no informó su valuación.

En cuanto a vehículos, el ex candidato a vicepresidente de Sergio Massa en las elecciones de 2015 dentro del Frente Renovador declaró una camioneta Mercedes Benz Vito Tourer modelo 2017 por $856.000. En cuanto a dinero, informó tener en el banco $646.261 y USD 84.000.

Sáenz, quien sucedió en noviembre pasado al peronista Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de la provincia durante 12 años ininterrumpidos, tiene acciones - cuya cantidad no especificó - en la consultora e inmobiliaria Del Parque SRL. Declaró haberlas adquirido en 2017 por $560.000, sin embargo en su DDJJ como senador provincial del 2010, ya había consignado tener un porcentaje accionario del 50%, según reveló el sitio Salta Transparente.

Fue el único gobernador, a cuyas declaraciones juradas accedió Infobae, que declaró varias joyas con diamantes, de oro y con perlas, pero sin valuación consignada.

Ziliotto: solo una camioneta

Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa.

Según la DDJJ que presentó como gobernador de La Pampa, el patrimonio neto actual de Ziliotto es de casi $5 millones. El monto surge del detalle de los activos y pasivos informado en una nota que el propio mandatario envió a Infobae, el jueves 29 de octubre, pero que no incluye el detalle de sus bienes.

En el texto de la misiva firmada de su puño y letra, el mandatario informó que cumplió con la presentación de la declaración jurada “en tiempo y forma”, tal como prevé la ley provincial 1.252 y que la misma “será publicada con la del resto de los funcionarios en el momento que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas lo disponga y allí se podrá corroborar la información suministrada”. Sin embargo, en la nota no se detallan los bienes que conforman su patrimonio.

La nota enviada por el gobernador Zillioto a Infobae con el monto de sus activos y patrimonio neto.

Ante la consulta al secretario de Medios de La Pampa, José Pérez, éste explicó que es la Fiscalía de Investigaciones Administrativas la que realiza la publicación en el Boletín Oficial de los datos enviados en la respuesta a Infobae. “Para acceder a toda la declaración, cualquiera la puede pedir a la Fiscalía y justificar para qué”, agregó.

Este medio la solicitó el jueves pasado después de recibir la nota con el patrimonio global del gobernador pampeano, pero al consultar el viernes último, desde la Fiscalía señalaron: “Está activado el protocolo, la solicitud nos llegó ayer. Lleva todo un procedimiento. Estamos con poco personal por la pandemia. Va a estar la semana que viene”.

Como Ziliotto fue diputado nacional hasta diciembre último, Infobae consultó su DDJJ de baja presentada en enero de este año ante la Cámara y publicada en el sitio web de la Oficina Anticorrupción. Según este documento, el mandatario justicialista declaró al cierre del 2019, un patrimonio $1,6 millones inferior.

Declaró no tener propiedades. Solo informó una camioneta Chevrolet Captiva todoterreno del 2018 valuada en $1.136.30, dinero por $400.000 y USD 25.520, y bienes del hogar por $110.000.

Capitanich: sin propiedades

El gobernador de Chaco declaró activos, al cierre del 2019, por $2,3 millones, según surge de la declaración jurada enviada a Infobae por la escribana Noelia Canteros, secretaria general de la Gobernación, a pedido de este medio. Por la ley provincial de Ética Pública Nº 1341-A , Capitanich entregó su declaración jurada ante la Escribanía General de Gobierno, cuando asumió su tercer mandato por el Frente Chaqueño en diciembre último.

Lo hizo en un sobre cerrado y lacrado que solo puede ser abierto “por solicitud escrita del declarante o sus sucesores, por decisión del juez competente, o por requerimiento de la autoridad de aplicación”. En este caso la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la provincia. A su vez, debió presentar un sobre con la declaración jurada sintética, la que sí es de carácter público con los montos globales de los bienes y recursos".

En efecto, según la DDJJ pública enviada a Infobae, el desglose de bienes es sumamente escueto y sin mayores detalles. No declaró propiedades, ni automóviles, ni inversiones. Solo informó dinero por $834.768, créditos por $1.401.000 y bienes muebles -sin especificar de qué se trataban- por $111.788.

El ex intendente de la capital provincial, Resistencia, consignó ingresos por $189.542, aunque no especificó si eran mensuales -como indicaría el monto- o anuales.

La ley de Ética Pública dice que “el nombre de quienes hayan presentado las declaraciones juradas sintéticas, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y éstas podrán ser consultadas en el sitio web de la Escribanía General de Gobierno”. Pero si bien gobernador chaqueño figura en el sitio web de este organismo en el listado de los la presentaron, la declaración no está accesible on line, como sí están otras de ex funcionarios del gobierno de la anterior gestión de Domingo Peppo. Capitanich ya había ocupado ese cargo dos períodos entre 2007 y 2015, aunque entre noviembre de 2013 y febrero de 2015 estuvo de licencia por ser jefe de Gabinete de la entonces presidenta Cristina Kirchner.

Infobae se comunicó con la Escribanía General del Gobierno de Chaco, donde explicaron que el organismo “solo recibe las DDJJ, corrobora que estén presentadas en forma correcta, las archiva y, llegado el caso, las publica”. Ante la consulta de por qué no estaba on line la de Capitanich, explicaron: “En un primer momento se publicaban en el Boletín Oficial de la provincia. Luego, cuando tuvimos página web, se publicaban en la página web de la Escribanía. La mayoría de las DDJJ que están on line son de la gestión anterior. Hoy, lo que aparece en la web de la Escribanía es un listado de todos los sujetos obligados que la presentaron. Pero hay un tema de interpretación de la ley de Ética Pública y el decreto de aplicación. Porque en una parte dice que se debe publicar el listado de los que la presentan, pero no la DDJJ en sí”.

Ante la consulta de este medio a Canteros, esta escribana de la Secretaría General de la Gobernación ratificó que "la ley de Ética Pública establece la obligatoriedad de publicar los nombres de las que las presentan, pero no su contenido. “Se puede solicitar copia certificada de la DDJJ sintética por correo electrónico”. Infobae la obtuvo por ese medio en 24 horas. La funcionaria también destacó la política de Gobierno Abierto encarado por la actual gestión en materia informativa. Sin embargo, en el link de Datos Abiertos del portal del gobierno chaqueño, aparece leyenda: “Estamos trabajando en la mejora del sitio, si encontrás un error o tenés sugerencias contactanos, tu opinión nos importa, gracias!”

El link de Datos Abiertos del portal del gobierno chaqueño no está activo.

Melella: solo una casa

El gobernador de Tierra del Fuego declaró un patrimonio de solo $1,7 millones, según se desprende de la declaración jurada enviada a Infobae, presentada el 12 de febrero de este año ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego.

Este medio consultó la web de Gestión Transparente del gobierno provincial, pero ahí no está disponible on line su declaración patrimonial. Sí la de ex mandataria Rosana Bertone, aunque solo las correspondientes al 2015 y 2016 únicamente.

“Cuando llegamos al Gobierno no estaba activado ese sitio. Se está actualizando y trabajando, en medio de la pandemia y sin personal. Cuando asumió Bertone, Tierra del Fuego era la primera provincia en gestión transparente, pero durante su gestión no se siguió el tema”, explicó su vocero ante la consulta de este medio. “Melella presentó su declaración jurada como intendente en el Tribunal de Cuentas del Municipio de Río Grande. Ahí están las de los ocho años que estuvo”, afirmó su vocero.

Siendo intendente de la segunda ciudad de Tierra del Fuego, Melella ganó en junio del 2019 las elecciones de gobernador por Concertación Forja -cercana al kirchnerismo-, imponiéndose a Bertone, alineada con el Frente de Todos, quien vio frustrada así su reelección.

Su declaración jurada incluye una única propiedad: una casa adquirida en 2018 con un valor fiscal de $525.516. En cuentas bancarias y efectivo, el ex seminarista dijo tener, al cierre del año pasado, dinero en cuentas bancarias y efectivo por $240.000 y USD 15.000. Informó ingresos anuales netos por $1.717.384 de su sueldo como ex intendente de Río Grande y gobernador provincial.

Extracto de la declaración que Melella le envió a Infobae.

Morales: menos deudas

Según la declaración jurada 2019 del gobernador jujeño disponible on line en el sitio de la Oficina Anticorrupción de la provincia, su patrimonio es de $1,2 millones. Así, Morales es el mandatario más “pobre” de los que hacen públicos sus bienes.

El mandatario de la UCR presentó su declaración de bienes, al igual que los funcionarios del Ejecutivo provincial y los legisladores ante la OA de Jujuy, un organismo creado por Morales en diciembre de 2015 a poco de asumir su primer mandato, al frente del cual está el también radical Joaquín Millón Quintana.

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy.

El gobernador jujeño -quien hasta 2015 había sido senador nacional electo en 2001, 2005 y 2011- no posee vivienda propia y solo declaró una camioneta Ford Ranger 4x4 del 2013 valuada en $1.120.000, y bienes no registrables por $82.000. Son los mismo bienes que declaró el año anterior, aunque redujo sus deudas de un año a otro. Mientras que al cierre de 2018 debía $1.146.239, a fines del año pasado, redujo el monto a $317.998, entre un crédito bancario y su tarjeta de crédito.

Morales -quien obtuvo su reelección el año pasado como integrante de la alianza Cambia Jujuy, hoy opositora al gobierno nacional - declaró ingresos anuales por su cargo como gobernador por $2.776.527.

Alicia Kirchner: inmuebles sin valor declarado

Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz.

La gobernadora santacruceña declaró tener en su última declaración jurada anual 2019 una casa en Río Gallegos de 1.295 metros adquirida en 2015, sobre la informó “mejoras”, y un terreno en la localidad de Calafate adquirido en 2011, de 1.666 metros cuadrados.

Así surge de la presentación que hizo ante la Subsecretaría de Ética Pública de Santa Cruz. Si bien su DDJJ anual no está on line, este organismo le envió la parte pública de la declaración a Infobae en respuesta a una solicitud por mail, después de una gestión previa con la secretaria de Estado de Medios e Información Pública, Valeria Di Croce. Sin embargo, en el documento Kichner no consignó el valor de ninguno de los dos inmuebles.

Extracto de la parte pública de la DDJJ de Alicia Kirchner enviada a Infobae, con el detalles de sus inmuebles, sin valor detallado.

Ante la consulta de este medio, Di Croce, respondió que “el valor de lo patrimonial está en la otra parte reservada de la declaración -que se manda a la Justicia- y en lo presentado a AFIP en junio 2020”. Insistió en que “es la misma declaración” hecha en Ética Pública que en el organismo fiscal, y le envió a este medio el comprobante de la presentación.

Según su última DDJJ anual ante la Oficina Anticorrupción (OA) del 2015, cuando finalizó su rol de ministra de Desarrollo Social de la gestión de la entonces presidenta Cristina, la gobernadora santacruceña había declarado un patrimonio al cierre del año $1.328.902. En esa presentación consultada por Infobae, el terreno en Calafate lo había ya informado con un valor en ese momento de $10.969, y las “mejoras” en la casa que había comprado al dejar el Ministerio, ubicada en la localidad de Chimen Aike, a 12 km de Río Gallegos, en $430.363.

Cómo se procesó la información

Para obtener los documentos con las declaraciones patrimoniales de los gobernadores la Unidad de Datos de Infobae relevó los sitios oficiales de los gobiernos provinciales, tribunales de cuentas, escribanías generales y organismos de ética pública. También se consultó el repositorio de la Oficina Anticorrupción y requirieron los documentos a cada mandatario -a través de sus voceros u otros funcionarios del área respectiva- en los casos en los que no se encontraba disponible.

Todas las DDJJ a las que se accedió estaban en formato cerrado, por lo que hubo que extraer los datos y llevarlos a una hoja de cálculo para proceder a las sumas por ítem.

Para visualizar y descargar la hoja de cálculo con el detalle patrimonial y el total siga este enlace.

Visualizaciones interactivas: Daniela Czibener

