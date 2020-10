Coronavirus en Argentina: Los números de muertos que informa el Gobierno diariamente no reflejan la situación epidemiológica actual

En este gráfico se observa la diferencia entre la cantidad de fallecidos informados diariamente y los efectivamente ocurridos ese día

Por las demoras -en algunos casos significativas- en el registro de fallecidos por COVID-19, los números que se informan diariamente no reflejan la situación del momento. En promedio el desfasaje es de 15 días, según el calculo realizado por la Unidad de Datos de Infobae al analizar la fecha en que son informadas las muertes en los partes diarios y la fecha real en que ocurrieron, según la base de datos del Ministerio de Salude Nación.

Por este motivo, los expertos recomiendan tomar una ventana de al menos dos semanas para evaluar una tendencia en términos epidemiológicos . “Como mínimo, la OMS (Organización Mundial de la Salud) está tomando dos semanas para ver la tendencia”, advirtió el médico infectólogo Eduardo López, del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Más allá de este desacople entre lo informado y los números actuales, este especialista que integra el Comité de Expertos que asesora al Presidente, admitió que la tasa de letalidad “es alta porque se testea poco”, y que “si se testeara más activamente, los casos confirmados serían mucho más”.

En efecto, la letalidad está muy vinculada a la cantidad de tests para identificar las personas contagiadas. De acuerdo a los datos suministrados por el Ministerio de Salud, desde el comienzo de la pandemia se realizaron en el país 2.777.087 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 61.200 muestras por millón de habitantes. Este valor sigue estando muy por debajo de países como Dinamarca, que registra 820.000 test por millón de habitantes.

A su vez, luego de que el sitio especializado en estadísticas Our World in Data de la Universidad de Oxford informara vía Twitter que Argentina dejaría de formar parte de su mapa de testeos porque las cifras no tendrían la calidad suficiente, González García responsabilizó a las provincias por cargar de forma incorrecta los datos sobre testeos.

El ministro argumentó que desde la cartera sanitaria habían notado que a pesar de haber expandido la cantidad de test en todo el territorio, los números informados eran cada vez menores. “Hablamos con las provincias y descubrimos que en realidad los positivos, que son los que hay que saber primero para aislar y tratar, se informaban pero los negativos no se informaban”, sostuvo. En ese sentido, reconoció que el problema era doble: por un lado, el Gobierno informaba “menos de lo que se estaba haciendo” y, por otro, la “la tasa de positividad daba altísima”.

A la baja cantidad de test realizados - más allá de la existencia del subregistro admitido oficialmente- se suma la demora en la carga de los datos, lo que convierte en imprecisos los datos estadísticos del cuadro epidemiológico en tiempo real en la Argentina. Tal como contó Infobae en agosto, a partir del análisis realizado por los investigadores Federico Tiberti y Mauro Infantino, los números que se informan diariamente no reflejan la situación del momento. Por ejemplo, el 5 de octubre pasado se notificaron 452 casos cuando en realidad ese día habían muerto 306: una diferencia de 146 decesos.

“Hay que tener en cuenta que la notificación tiene cierta irregularidades. Venimos con retraso en la carga de los muertos, casi ninguno de los informados es de hoy, incluso hubo casos de hace 20 días o un mes, como quedó expuesto en la Provincia de Buenos Aires. Por eso es peligroso tomar el número del día para una visión sanitaria. Mirar los números de esa manera solo sirve para alarmar a la población. Hay que tomar los datos con las curvas corregidas por el día en que ocurrieron efectivamente los fallecimientos”, opinó Ricardo Teijeiro, médico infectólogo del Hospital Pirovano, miembro y ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (Saadi).

La notificación de los muertos por COVID-19 depende de los efectores sanitarios, privados y estatales, que suelen tener su personal agotado también por los siete meses que lleva la pandemia, y no siempre informan en forma actualizada todos los casos o fallecimientos en las distintas jurisdicciones del país. Pero las autoridades del Ministerio de Salud de Nación no aclaran en el parte diario qué cantidad de los muertos informados corresponden a las últimas 24 horas.

“Nosotros pedimos que las provincias carguen por departamento; puede haber fallas en la carga de las jurisdicciones. El Ministerio es un órgano más rector que ejecutor. Y el sector de la salud incluye tres sectores, el nacional, provincial y municipal, del sistema público y privado. Es una complejidad reunir los datos de todos”, explicaron desde la cartera sanitaria nacional a Infobae cuando este medio advirtió las inconsistencias entre la base de datos abiertos del Ministerio de Salud de Nación y los partes de prensa que se difunden diariamente.

Comparaciones engañosas

Por otro lado, podría ser riesgoso comparar con otros países sin tener las certezas del día. España, por ejemplo, no actualiza los casos diariamente. Entonces afirmar que Argentina tiene más casos que la península ibérica puede reflejar la situación de un momento, pero al día siguiente esa situación se revierte y es la razón por la que hay que esperar que las posiciones se consoliden. Este último dato dependerá del ritmo de nuevos casos diarios.

Para elegir qué países visualizar, pararse en el casillero arriba a la izquierda que dice “Comparar países” y seleccionarlos

En el gráfico superior, se pueden visualizar las muertes diarias por millón para un conjunto de países, incluso en aquellos que tienen una mortalidad superior a la Argentina. En todos los casos se calculó un promedio móvil de 7 días, y para Argentina se usaron las fechas reales de fallecimiento extraídas de la base de datos abiertos descargable del Ministerio de Salud de la Nación.

Si se mira por ejemplo la mortalidad diaria por millón de habitantes para Argentina, un par de semanas atrás, el 7 de octubre, el cálculo de ese indicador por fecha de reporte, arroja 17 muertes por millón de habitantes. Pero si se toma la fecha real de fallecimientos resulta ser menos de la mitad, casi 7.

No es el único elemento que hay que tener en cuenta. Si se usa el dato de muertos por día, además, hay que tener en cuenta que hay países que ya pasaron la primera ola y están cursando la segunda, o que están en franco descenso, cuando aún no se sabe si Argentina llegó al pico de la primera.

De acuerdo al promedio semanal de muertes diarias, España, por ejemplo, durante la primera ola a principios de abril, tuvo días con entre 17 y 20 muertos diarios por millón. Esta cifra casi triplica al valor máximo de Argentina, hasta ahora, que fue de 7 muertos diarios por millón durante las primeras tres semanas de septiembre, tomando como dato la cantidad de muertos por la fecha real de los decesos. No se consideran los datos de muertos de las últimas dos semanas justamente porque esos números no se terminarán de consolidar hasta que se corrijan los problemas con la demora en la carga.

En el caso de Brasil, se observa que el máximo fue de 5 muertos diarios por millón de habitantes, el valor más bajo de la serie estudiada.

Italia e Inglaterra tuvieron un pico de 14 muertos por millón en un solo día durante la primera ola y Francia llegó a los 16 el 10 de abril. Perú tuvo 23 hace más de dos meses, el 14 de agosto. Chile llegó a 12 muertos por millón el 21 de julio pasado. Y Bélgica llegó a los 25 el 15 de abril. Estados Unidos, tuvo 8 muertos por millón el 21 de abril y el indicador parecería estar en descenso.

Los valores de Argentina mostraron un aumento de 5 a 7 muertos diarios por millón entre fines de agosto y principios de septiembre. El indicador se mantuvo casi estable hasta el 8 de octubre. Desde esa fecha en adelante no se pueden sacar conclusiones porque, como ya se explicó, por las demoras en la carga, la cantidad de muertos reales no está consolidada.

Cómo se procesó la información

La Unidad de Datos de Infobae monitorea diariamente distintas fuentes de información. A nivel nacional la base de datos del Ministerio de Salud, y a nivel mundial, el repositorio de la Universidad Johns Hopkins. En el desarrollo de esta nota también se consultaron los datos de Worldometers y Our World In Data: este último portal calcula los muertos por día por millón de habitantes para cada país usando los datos de muertos por fecha de notificación.

En esta tabla se puede observar y descargar la progresión de los datos para Argentina: los muertos por fecha real de fallecimiento, también los muertos por fecha de notificación y el indicador “mortalidad por día por cada millón de habitantes” construido para ambos conjuntos de datos. También figuran los datos de muertes por día por millón, (se desconoce si son del día o fechas anteriores), para un conjunto de países con mortalidad acumulada mayor que Argentina. Al final de la tabla se calcularon los valores máximos de muertos por millón que alcanzó cada país.

Visualizaciones interactivas: Daniela Czibener

