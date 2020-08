Muertos por coronavirus: por el retraso en la carga de datos, las cifras de hoy son una foto vieja

Todos los días, desde el inicio de la pandemia, el Ministerio de Salud de la Nación emite un parte de prensa matutino y uno vespertino, en el que se informa la evolución de los nuevos casos, fallecimientos, distribución por provincias, altas médicas, ocupación de camas y testeos. Respecto de las muertes, se informa que los datos corresponden a las “registradas” desde el parte de prensa anterior. Paralelamente, en forma diaria, la misma cartera actualiza una base de datos online a las 17.45 con información más detallada, de cada paciente, incluyendo en el caso de los fallecidos, la fecha del deceso.

Pero un análisis detallado de los datos revela que la cantidad de muertos reportados por día en los partes oficiales no coincide con las fechas de fallecimiento, y que hay retrasos en la carga. El alerta la dieron dos investigadores argentinos independientes, Federico Tiberti y Mauro Infantino, a partir del diseño de un algoritmo que permite seguir la ruta de cada paciente en una base de datos. Tiberti es candidato doctoral en el departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Princeton, Estados Unidos, donde vive actualmente, e Infantino es ingeniero en sistemas.

“ Los datos que se muestran al día de hoy son una foto vieja, de algo que pasó hace 10 días . En Florida (Estados Unidos), según funcionarios estatales, se detectaron demoras en los registros. Pero ese retraso nunca excedió los 2 o 3 días en promedio”, señaló Tiberti.

El investigador explicó a Infobae cómo llevan adelante el cálculo que les permite llegar a esta conclusiones: “Comenzamos rastreando los datos a partir del ID, que es el número con el que se identifica a cada paciente, y que nos permite seguir la ruta de cada uno a lo largo del sistema, en un rango de fechas. Podemos rastrear todos los estados por los que pasó ese paciente desde que fue ingresado al sistema, y ver qué ID estuvo en el dataset del día anterior y con qué clasificación (sospechoso, confirmado, fallecido). Lo hacemos comparando los datos del día con los del día previo. El algoritmo busca por ID e identifica cuáles están con una clasificación diferente con relación al día anterior”.

En conjunto, vienen analizando desde mayo la base de datos de casos diarios que pone en línea el Ministerio de Salud de la Nación. El resultado de sus investigaciones, quedó plasmado en una herramienta en línea que permite la consulta y descarga de archivos, denominada CovidStats, un sitio web que permite la exploración y la visualización de distintos indicadores.

Según sus hallazgos, hay llamativas diferencias entre las fechas en las que se producen los fallecimientos de pacientes por Covid y la carga en la base de datos oficial de consulta pública. El caso más extremo es el de una mujer de 85 años, residente en la provincia de Buenos Aires, que falleció el 17 de abril y cuya muerte fue registrada en el sistema recién 116 días después: el 11 de agosto.





La base de datos abiertos del Ministerio de Salud de la Nación tiene por fuente de información al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS), la plataforma que usan los establecimientos sanitarios de todo el país (tanto públicos como privados) para reportar los datos de pacientes con Covid.

Según los registros de la Unidad de Datos de Infobae, el pasado miércoles 19 de agosto en los partes de prensa del día se informaron un total de 292 nuevas muertes. Pero ese día, el conjunto de datos abiertos del Ministerio de Salud mostraba sólo 52 nuevas muertes registradas en las últimas 24 horas. La diferencia era de 230 muertes.

Ante la consulta de Infobae, fuentes del Ministerio de Salud de la Nación explicaron: “Es un tema de retraso en la carga y la descentralización en el origen de la información. Las enfermedades de notificación obligatoria -tal como estableció el Ministerio de Salud para el Covid- se realizan a través del SNVS alojado en el SISA (Sistema de Información Sanitaria Argentino). La descentralización en el origen de la información genera la responsabilidad por parte de los efectores asistenciales de cargar con la mayor oportunidad posible los datos, y del Ministerio de Salud de la Nación para que estos datos puedan ser procesados e informados a la comunidad y a las autoridades para la toma de decisiones”.

Desde la cartera a cargo de Ginés González García precisaron que “el Ministerio informa día a día las notificaciones recibidas con la máxima transparencia para seguir fortaleciendo la confianza y seguridad de la población en relación a la situación epidemiológica y, de esta manera, fomentar el compromiso y la participación activa de la comunidad y el sistema de salud en la prevención y atención de la pandemia”.

Diferencias entre los distritos

El retraso en la carga no se da igual en todos los distritos. “La Provincia de Buenos Aires comenzó a mostrar una diferencia promedio entre la fecha de fallecimiento y la fecha del reporte de 6 días en junio, y se aceleró mucho en julio, llegando hasta los 14 días de demora. Estos últimos dos o tres días, el retraso disminuyó y esperemos que siga la tendencia en baja. Al día de hoy, a nivel nacional, las demoras están en el orden de los 10 días promedio”, señaló Tiberti entrevistado por Infobae el viernes por la tarde. En el distrito bonaerense, los decesos sumaron -según el último parte de anoche- un total de 4.056.

“El problema mayormente lo visualizamos en algunos partidos bonaerenses como La Matanza y Quilmes, donde intuimos que el número de fallecidos es mayor, pero no podemos predecir cuánto”, detalló este investigador.

En Bahía Blanca, por ejemplo, al 20 de agosto, ese municipio llevaba contabilizadas 20 muertes, pero en la base de datos de Nación el mismo día aparecían cargadas solo 13. Los 20 fallecimientos acumulados que alcanzó el municipio bahiense se informaron a la prensa local el 9 de agosto. Es decir que 11 días más tarde había 7 decesos que no habían sido cargados.

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia admitieron “un delay de notificación de fallecidos de días anteriores”, pero aseguraron que “es un porcentaje mínimo”. “Un 70-80% de los fallecidos son del día”, dijeron. Respecto de los muertos informados que correspondían a días anteriores, lo atribuyeron a dos motivos: “Porque fallecieron y el resultado positivo se conoció post mortem, aunque se trata de un número mínimo, y por la demora en la carga de los datos”. También reconocieron que “hubo casos puntuales que fueron cargados después de muchos días”.

Al respecto, explicaron: “Hay un porcentaje de instituciones que cargan a destiempo porque, al comienzo, la lógica de carga en el interior de la Provincia era semanal o quincenal. Cuando eran pocos muertos, la diferencia era mínima. Ahora, cuando se producen muchos fallecimientos, pueden aparecer 20 o 30 fallecidos que son de días anteriores. Estamos viendo que las clínicas y sanatorios de toda la Provincia aceleren la carga lo más posible. Muchos no tienen personal. Pero ahora está bastante normalizado el tema. La demora no supera el 20% de los fallecidos del día”.

Respecto de la Ciudad de Buenos Aires, el segundo distrito en cantidad de fallecidos -según la carga que contabiliza la Unidad de Datos de Infobae, totalizaban 1.182- Tiberti e Infantino observaron que “tiene valores mucho más bajos en la demora, del orden de los 4 a 6 días en promedio. Los fallecidos se ven estables en la curva”.

“Es una demora que se ha visto en todos los países y en principio se debe a la carga de trabajo que tienen los equipos dentro del sistema de salud”, afirmaron en la cartera sanitaria porteña ante Infobae.

En los últimos días, Tiberti e Infantino también identificaron un problema con Jujuy, donde hasta anoche se habían registrado 173 fallecidos. “En este caso sabíamos que había más muertos que los informados por Nación, porque para cuando el dataset oficial reportaba 20 muertos, en esa provincia se daban por confirmados unos 60. Sabíamos que esos muertos estaban; luego empezaron a aparecer en la base de datos. Por ejemplo, los fallecidos en Jujuy del miércoles pasado tuvieron una demora de 21 días promedio en ser cargados. Lo que vemos todos los días es el reflejo de un sistema de carga nacional. Jujuy, por ejemplo, informa los muertos, pero no se ven reflejados en el sistema nacional”, precisó Tiberti.





Impacto de la demora

¿De qué manera el retraso en la carga de fallecidos impacta en el cálculo de la letalidad?, le preguntó Infobae a estos investigadores. “Impacta no solo la del día de hoy sino sobre fechas anteriores. Por ejemplo, la letalidad en PBA en julio, que se calculaba en 1,8%; ahora resulta de 2,3% y sigue aumentando. En los distritos donde las demoras son más grandes, como Quilmes y La Matanza, la letalidad de julio llega casi a duplicarse”, señaló Tiberti.

Si la carga de datos de muertos se realiza con retraso, ¿podría afectar la toma de decisiones en materia sanitaria sobre la base de datos que no son los actuales? Las carteras sanitarias de Nación, Ciudad y Provincia minimizaron un posible impacto ante la consulta de este medio.

“No impacta de manera directa porque además es una estadística que se ajusta a los pocos días. Esos casos que llegan muy a destiempo son muy pocos y no influyen en ninguna decisión coyuntural”, respondieron en el Ministerio de salud bonaerense.

Desde la Ciudad de Buenos Aires también lo negaron al advertir que “las decisiones no se toman con la foto de un día sino en base a los datos que se van obteniendo con el avance del tiempo y se va observando en los distintos períodos”. “Por ejemplo la cantidad de casos diarios, se mira con promedios semanales”, agregaron.

Fallas con la edad

Al comparar el conjunto de datos del Ministerio de Salud del día con el del día anterior, Tiberti e Infantino no solo encontraron diferencias en la cantidad de fallecidos informada. “La edad tampoco está bien reportada. La calculan sobre la fecha de hoy, no sobre la fecha de apertura del caso. Hay pacientes que tienen una edad al momento de su ingreso al sistema y al día de hoy otra, porque cumplieron años en el medio. Y es así tanto con los confirmados como con los fallecidos. El dato válido debería ser la edad en la apertura del caso, que es cuando ingresó al sistema. Ya lo informamos al Ministerio de Salud, pero no lo corrigieron”, señaló Infantino.

En el sitio web que llevan diariamente, puede verse, por ejemplo, una bebé que ingresó al sistema con 10 meses. Y al día de hoy figura como paciente de 1 año de edad.

